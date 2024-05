In ESO könnt ihr bald eigene Zauber bauen – mit mehr als 4000 Kombinationen

The Elder Scrolls Online will den Helden von Tamriel bald mehr Möglichkeiten an die Hand geben. Ihr könnt eigene Zauber bauen – und davon jede Menge.

Mit dem nächsten Kapitel „Gold Road“ kommt ein neues Feature in die Welt von The Elder Scrolls Online. Die Schriftlehre („Scribing“) erlaubt es den Charakteren, im weitesten Sinne eigene Fähigkeiten zu erstellen und so euren Spielstil anzupassen. Ihr könnt mit vielen Variationen rechnen und über 4.000 Kombinationen erlauben eine große Menge an Abwechslung.

Wie funktioniert die Schriftlehre? Mit der Schriftlehre beginnt ihr, indem ihr mit dem Schriflehre-Questgeber interagiert. Die findet ihr zumeist vor den Magiergilden. Sprecht mit Adept Irnard, der euch auf die Reise schickt.

Ein paar der Schriftlehre-Fähigkeiten schaltet ihr direkt zu Beginn frei, andere müsst ihr erst im Verlauf des Spiels erlernen. Sobald ihr genügend Komponenten freigeschaltet habt, könnt ihr eure eigenen Zauber erschaffen, die aus vier Komponenten bestehen.

Grimoire: Das Grundkonzept eurer Fähigkeit. Ist der Zauber ein AoE? Ein gezielter Angriff? Ein Zauber über Zeit?

Das Grundkonzept eurer Fähigkeit. Ist der Zauber ein AoE? Ein gezielter Angriff? Ein Zauber über Zeit? Fokus-Skriptur: Bestimmt die grundsätzliche Art des Zaubers. Verursacht der Zauber Schaden? Heilt er? Hat er zusätzliche Effekte, wie das Heranziehen von Gegnern?

Bestimmt die grundsätzliche Art des Zaubers. Verursacht der Zauber Schaden? Heilt er? Hat er zusätzliche Effekte, wie das Heranziehen von Gegnern? Effekt-Skriptur: Bestimmt einen zusätzlichen Effekt. So wird aus einem Heilzauber etwa eine Heilung über Zeit.

Bestimmt einen zusätzlichen Effekt. So wird aus einem Heilzauber etwa eine Heilung über Zeit. Affix-Skriptur: Gewährt einen weiteren, zusätzlichen Effekt, zumeist kleiner als der vorherige. Etwa ein kleiner Speedboost oder etwas Schadens-Reduktion für getroffene verbündete Ziele.

Durch das Kombinieren dieser Effekte gibt es insgesamt über 4.000 Möglichkeiten, wie ihr eure Zauber mit der Schriftlehre gestalten könnt. Damit könnt ihr zum Beispiel die Stärken eures Charakters weiter verbessern oder seine Schwächen ausgleichen.

Was kostet die Schriftlehre? Um die Schriftlehre zu betreiben, müsst ihr eine neue Ressource ausgeben. Die sogenannte „Leuchtende Tinte“ könnt ihr an vielen Orten in der Welt finden. Je nachdem, wie viel an einem Grimoire ihr ändern wollt, desto mehr Tinte müsst ihr verwenden. Wenn ihr nur einen Aspekt eines Grimoires ändert, bezahlt ihr auch nur eine Leuchtende Tinte – bei zusätzlichen Effekten entsprechend mehr, also maximal 3.

Wie nutzen die Entwickler die Schriftlehre? Die Entwickler haben im Vorfeld bereits einige ihrer Zauber-Kombinationen vorgestellt um zu verdeutlichen, was mit dem System alles möglich ist (via elderscrollsonline.com).

So präsentiert Caleb Noffsinger (Senior QA Tester) etwa sein Reisemesser. Das ist ein Messer, das man auf einen Gegner wirft und das nach kurzer Zeit zurückkehrt und dabei nochmal Feinde trifft.

Er kombiniert dieses Grimoire mit dem Fokus Giftschaden, den Effekt der Reise-Meisterschaft und dem Affix kleine Raserei. Giftschaden funktioniert ohnehin gut mit seinem Drachenritter und die Reise-Meisterschaft erhöht den Schaden seiner „Trennschnitte“ und „schnelle Stöße“, aber auch den Schaden, den Verbündete anrichten.

Gilliam (Combat Designer) ist sehr angetan vom Grimoire Elementare Explosion. Das ist ein Zauber, der auf eine große Fläche gewirkt wird, aber auch eine lange Zauberzeit hat und den Anwender daher lange bindet. Er ist riskant, weil er viel Zeit braucht – dafür aber auch entsprechend stark, wenn man ihn zeitlich geschickt einsetzt.

Mit dem Fokus „Rückstoß“ werden getroffene Ziele ein wenig durch die Luft geschleudert, was gerade im PvP für Chaos sorgen kann. Der Effekt „Kriegsmagier-Verteidigung“ gibt ihm dann einen Schild, der stärker ausfällt, je mehr Feinde getroffen wurden. Zuletzt sorgt der Affix „Feigheit“ dafür, dass getroffene Ziele etwas weniger Magie- und Waffenkraft haben und daher weniger Schaden verursachen.

Wann kommt das Feature? Die Schriftlehrer erscheint mit dem Kapitel „Gold Road“ am 3. Juni auf dem PC. Spielerinnen und Spieler auf Xbox und PlayStation müssen sich noch bis zum 18. Juni gedulden, dann startet das Feature auf den Konsolen.

Was für Zauber werdet ihr bauen, wenn das Update live geht? Und was haltet ihr von dem System der Schriftlehre generell?