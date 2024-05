Ihr liebt Erfolge in MMORPGs? – In ESO gibt es bald die Mutter aller Achievements

The Elder Escrolls Online startet schon bald mit der neuen Gold Road -Erweiterung. Mit dabei ist auch ein Erfolg, der besonders grindy ist. MeinMMO verrät euch die Details.

Wie steht es um ESO? Die Spieler von Elder Scrolls Online dürfen sich auf eine neue Erweiterung freuen. Die Erweiterung Gold Road knüpft direkt an das Ende der vorherigen Necrom-Erweiterung an. Ein besonderes Highlight ist das neue Schriftlehre-Feature. Es wird zudem neue Verliese, öffentliche Dungeons, Prüfungen für 12 Spieler und Weltereignisse geben.

Mit der neuen Erweiterung von ESO wird auch ein neuer Erfolg ins MMORPG eingeführt: Abenteurer im Laufe eines Jahrzehnts – und Erfolge spielen in MMORPGs eine große Rolle. Viele Spieler brennen regelrecht dafür. Einige Erfolge erfordern eine immense Zeitspanne oder sind außergewöhnlich anspruchsvoll: In FFXIV hat es jemand erst nach einem Jahrzehnt geschafft, alle Erfolge zu erringen.

Der neue Erfolg in ESO soll mehr sein als eine Trophäe. Er soll eine Anerkennung für die unzähligen Stunden darstellen, die ihr in den vergangenen 10 Jahren in Tamriel verbracht habt – oder noch verbringen werdet.

Neuer Erfolg prüft eure Liebe zum Spiel

Was muss ich für den Erfolg machen? Die Bedingungen für diesen Erfolg sind durchaus anspruchsvoll. Es betrifft quasi jede Zone und Hauptstory-Quest in ESO.

Folgendes müsst ihr für den Erfolg erfüllen (Quelle: Elder Scrolls Online):

Die Erfolge Hero of the Aldmeri Dominion , Daggerfall Covenant , Ebonheart Pact

, , Schließt die Hauptstory von ESO ab und besiegt Molag Bal

Vervollständigt die Hauptstory von folgenden Gebieten:

Vervollständigt die Hauptstory von folgenden Gebieten: Coldharbour

Craglorn

Wrothgar

Hew’s Bane

Gold Coast

Vvardenfell

Clockwork City

Summerset

Murkmire

Northern Elsweyr

Southern Elsweyr

Western Skyrim

The Reach

Blackwood

The Deadlands

High Isle

Galen

Telvanni Peninsula

Apocrypha

West Weald

Wenn ihr bereits einiges davon gemacht habt, weil ihr schon länger spielt, dann habt ihr den Erfolg vielleicht schon halb in der Tasche. Aber für Neulinge und Nicht-Veteranen ist der Erfolg durchaus grindy, und kostet viele Stunden.

Was ist die Belohnung für den Erfolg? Als Belohnung erhaltet ihr einen Skin namens Fractured Glory , der eure Hingabe zu dem Spiel symbolisieren soll und euch als echte Veteranen von Tamriel erkennbar macht.

Neuer Erfolg, neuer Skin. Bildquelle: Elder Scrolls Online