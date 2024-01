TESO: Alles zur neuen Erweiterung Gold Road, dem neuen Schriftlehre-System und den Inhalten 2024

Auch 2024 wird The Elder Scrolls Online mit neuen Inhalten versorgt. Der Fokus liegt dabei auf der „Gold Road“-Erweiterung, die das „Schriftlehre“-Feature ins MMORPG bringt. Dadurch kann sich der Charakter dem individuellen Spielstil noch besser anpassen.

Was bringt TESO 2024?

Das Jahr beginnt mit Update 41. Darin sind mit Grube der Eidgeschworenen und Schleier des Aufruhrs 2 neue Dungeons enthalten. Das Entwicklerteam wird die Inhalte am 26. Januar 2024 um 21:00 mitteleuropäischer Zeit genauer auf Twitch vorstellen. Der PTS wird am 29. Januar live gehen, die Vollversion irgendwann im März – sowohl für PC als auch für Konsole.

Am 3. Juni 2024 erscheint die Erweiterung Gold Road für den PC. Dort erwarten euch neue Story-Inhalte, 3 neue Gebiete und das Schriftlehre-Feature. Der DLC wird am 18. Juni 2024 für PlayStation und Xbox nachgereicht.

Im dritten Quartal soll ein neues Housing-Feature folgen, auf das sich die Fans wohl ganz besonders freuen dürften. Das Entwicklerteam hat leider keine weiteren Details hierzu verraten. Schon jetzt zählt TESO zu den MMORPGs mit dem besten Housing.

Zum Jahresende wird ein neues PvP-Feature folgen, das nicht im Zusammenhang mit Cyrodiil steht. Des Weiteren kommen 2 neue Gefährten hinzu.

Passend zur Erweiterung gibt es einen Cinematic-Trailer, der einen ersten Blick auf die Story der Erweiterung wirft. Der DLC steht vor allem im Farbschema des Herbstes, weshalb das Entwicklerteam viel mit goldenen, roten und braunen Farbtönen gearbeitet hat:

In Gold Road geht es nahtlos mit der Story aus Necrom weiter

Achtung, Spoiler: Im Abschnitt „Worum geht es in der Erweiterung?“ gehen wir auf die Geschichte aus Necrom und Gold Road ein.

Worum geht es in der Erweiterung? Gold Road setzt direkt an den Cliffhanger aus der Necrom-Erweiterung an. Wir erfahren im Prolog, dass eine langvergessene Daedrafürstin namens Ithelia aus ihrer Gefangenschaft floh.

Eine Gruppe, die sich selbst Recollection nennt, will die Kräfte von Ithelia auf den alten Stand bringen. Die Daedrafürstin wandert momentan im neuen Gebiet umher und hat ihr Gedächtnis verloren. Es liegt am Spieler herauszufinden, wer Ithelia ist und was ihr von den anderen Daedrafürsten angetan wurde.

Gespielt wird dabei in 3 verschiedenen Zonen:

Die Goldstraße ist ein Laubwald mit herbstlichen Farben

Dämmerholz erinnert hingegen an einen Dschungel oder Regenwald

Hinzu kommt colovianische Hochland mit seiner felsigen und hügeligen Landschaft

In Gold Road verschlägt es uns nach Westauen. Das Gebiet befindet sich westlich von Cyrodiil und beherbergt Skingrad als Hauptstadt. Das Gebiet orientiert sich optisch an The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Im Kampf gegen die Recollection-Organisation.

Neue Items, Weltbosse und Dungeons – Das steckt in Gold Road

Was enthält die Erweiterung abseits von Story und Gebieten?

Neue Items

Neue Verliese

Neue Weltbosse

Neue öffentliche Dungeons

Neue Prüfungen für 12 Spieler

Weltereignisse

Eigentlich gibt es seit Blackwood 2 neue Gefährten in jeder Erweiterung. In Gold Road sind sie leider nicht enthalten, sondern werden in Q4 nachgereicht.

Das große Highlight in Gold Road ist jedoch das neue Schriftlehre-Feature.

Das Schriftlehre-System individualisiert den Spielstil

Was ist das für ein System? Durch die Schriftlehre können Spieler einzigartige Skills sammeln und durch einen primären, sekundären und tertiären Effekt anpassen. Zum Launch konzentriert sich das Schriftlehre-System auf die Fertigkeitslinien „Waffe“ und „Welt“. So können alle Klassen ihren Vorteil daraus ziehen.

Jede dieser Fertigkeitslinien wird mindestens einen einzigartigen, freischaltbaren Skill besitzen, den wir konfigurieren können. Dabei stehen uns 3 unterschiedliche Ressourcen zur Wahl:

Grimoire : Mit diesen können wir den Kern des Skills bestimmen (zum Beispiel einen Pfeil auf den Boden schießen)

: Mit diesen können wir den Kern des Skills bestimmen (zum Beispiel einen Pfeil auf den Boden schießen) Skriptur-Plätze : Jedes Grimoire hat 3 Slots. Diese Slots können besetzt werden, um spezielle Effekte zu ändern (zum Beispiel Heilung, bestimmte Schadensart, …)

: Jedes Grimoire hat 3 Slots. Diese Slots können besetzt werden, um spezielle Effekte zu ändern (zum Beispiel Heilung, bestimmte Schadensart, …) Inks: Das Material kann konsumiert werden, um eine Fähigkeit zu überschreiben

Die Funktion hat das Ziel, den Spielern mehr Freiheiten bei ihren Skills zu lassen. Die Schriftlehre ist nur für die verfügbar, die auch den Gold-Road-DLC besitzen.

Mit dem System können außerdem die visuellen Eigenschaften einer Fähigkeit angepasst werden. Zum Launch soll es 22 unterschiedliches Farbvarianten geben. Alle Styles sollen Ingame freigeschaltet oder erhalten werden können.

Was sagt ihr zu den Inhalten von TESO im Jahr 2024? Sprechen sie euch an? Freut ihr euch auf das neue Feature?