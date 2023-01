ESO bekommt endlich eine neue Klasse – Alles zur Erweiterung Necrom und den Inhalten 2023

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Was sagt ihr zu den Inhalten von ESO im Jahr 2023? Sprechen sie euch an? Freut ihr euch auf die neue Klasse?

Was ist das für eine Klasse? Der Arkanist ist die siebte Klasse in ESO und setzt auf mächtige Fähigkeiten aus dem Reich des Vergessens. Dabei nutzt er offensive, defensive und wiederherstellende Magie.

Beide werden zusammen mit der Erweiterung veröffentlicht, die nach der Hauptstadt der Halbinsel – Nekrom – benannt wurde. Diese konnte man bereits in The Elder Scrolls: Arena betreten. Die Gebiete bringen neue Gewölbe, öffentliche Verliese und Weltbosse.

Worum geht es in der Erweiterung? Necrom dreht sich um den Daedrafürsten Hermaeus Mora. Mit ihm zusammen sollen die Spieler einer mysteriösen Bedrohung nachgehen. Tief im Herzen der Stadt der Toten müsst ihr verlorenes Wissen ausfindig machen und zwischen den Wirklichkeiten hin und her wechseln, um eine Verschwörung aufzudecken, die mächtig genug ist, um sowohl Nirn als auch das Reich des Vergessens zu bedrohen.

The Elder Scrolls Online wird in 2023 einiges anders machen. Anstelle der üblichen 4 Content-Updates wird es diesmal nur drei geben. Dafür liegt der Fokus verstärkt auf kleineren Anpassungen und einem großen Highlight: die neue Klasse Arkanist. Wir von MeinMMO verraten euch alles, was ihr über die Erweiterung Necrom und die Inhalte 2023 wissen müsst.

