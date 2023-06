ESO: Nächste Woche erscheint die neue Erweiterung Necrom, doch lohnt sie sich? Der kurze Check

Am 5. Juni erscheint Necrom, die neuste Erweiterung für das MMORPG The Elder Scrolls Online. Doch was steckt drin und lohnt es sich, dafür zurückzukommen? Wir von MeinMMO fassen nochmal alles Wichtige zusammen.

Was bietet Necrom? Die neue Erweiterung bringt die üblichen Neuerungen, darunter:

Etwa 30 Stunden neuen Story-Content, der zudem voll vertont wird. Zusammen mit dem Daedrafürsten Hermaeus Mora geht ihr einer mysteriösen Bedrohung nach und deckt eine Verschwörung auf.

Zwei neue Gebiete – die Telvanni-Halbinsel an der Ostküste von Morrowind und Apocrypha, ein Gebiet im Reich des Vergessens.

Ein neuer Raid für 12 Spieler.

Zwei neue Gefährten, wie es seit Blackwood üblich ist. Den rothwardonischen Arkanisten Azandar al-Cybiades und den argonischen Hüter Gerissen-wie-die-Nacht.

10 neue Gegenstandsssets, neue Antiquitäten, neue Sammlungsstücke und neue Errungenschaften und Titel.

Ein neuer Kartensatz für das Kartenspiel “Ruhmesgeschichten”.

Das große Highlight ist jedoch die neue Klasse Arkanist, die direkt mit dem Erscheinen der Erweiterung spielbar wird. Sie bekommt drei Fertigkeitslinien, die für Schaden, Support oder Tank ausgelegt sind. Bei einem ersten Anspielevent machte sie bereits einen richtig guten Eindruck: Ich habe die neue Klasse Arkanist in ESO getestet und sage: Ihr werdet sie lieben.

Was kostet Necrom? Wer bereits eine Version von ESO besitzt, muss für die Erweiterung lediglich 39,99 Euro zahlen. Für 59,99 Euro bekommt ihr Necrom samt Zugang zum Basisspiel und aller Erweiterungen, die schon vorher erschienen sind. Optional könnt ihr 20 Euro mehr investieren, um eine Deluxe-Version mit zusätzlichen Skins, Pets, Reittieren und weiteren kleinen Boni zu kaufen.

Wann geht es genau los? Der Release für den PC findet am Montag, dem 5. Juni 2023 statt. Eine genaue Uhrzeit gibt es nicht, allerdings gingen die Server bei den letzten Erweiterungen irgendwann zwischen 14:00 und 18:00 Uhr wieder online.

Fans der Konsolen-Version müssen sich übrigens noch etwas gedulden. Auf PlayStation und Xbox erscheint Necrom erst am 20. Juni.

Hier könnt ihr euch den neusten Gameplay-Trailer anschauen:

Checkliste – Sollte ich ESO Necrom spielen?

Für die schnelle Übersicht haben wir hier eine kurze Checkliste für euch eingebaut. Wir haben 10 Aussagen für euch vorbereitet und wenn ihr mindestens 7 von ihnen mit “ja” beantwortet, könnt ihr getrost mit Necrom starten. Ausführlichere Informationen findet ihr weiter unten im Text.

Ich bin ein großer Fan von ESO und spiele ohnehin jede neue Erweiterung

Ich spiele am liebsten PvE-Inhalte und habe kein Problem damit, ein MMORPG auch alleine zu zocken

Ein Fokus auf die Story und vertonte Dialoge sind mir wichtig

Ich liebe ESO, aber brauche endlich mal wieder frischen Wind fürs Gameplay, etwa durch eine neue Klasse

Ein Action-Kampfsystem macht mir richtig Spaß

Ich möchte der Held im Spiel sein, der das Böse besiegt

Ich fühle mich generell in MMOs zu Hause

Ich genieße es, neue Ausrüstungssets und Cosmetics zu sammeln, auch wenn sie mich nicht unbedingt stärker machen

Ich suche ein (neues) MMORPG mit leichtem Einstieg

Ich bin ein großer Fan von Morrowind oder anderen Spielen der “Elder Scrolls”-Reihe

Lohnt sich der komplette Neueinstieg? ESO hat die Besonderheit, dass man mit einem brandneuen Charakter auch direkt in die neuste Erweiterung einsteigen kann. Dafür wird dieser dynamisch auf die maximale Stufe und eine gute Ausrüstung hochskaliert.

Neue Erweiterungen sind deshalb immer ein guter Startpunkt für Neueinsteiger, weil man zusammen mit Veteranen in die Abenteuer starten kann, die neuen Gebiete immer gut bevölkert sind und man deshalb ein tolles MMO-Feeling hat, auch wenn man viele der Story-Inhalte problemlos alleine abschließen kann.

Necrom hat dabei noch die Besonderheit, dass mit dem Arkanisten eine brandneue Klasse erscheint. Sie könnte nach ersten Einschätzungen etwas zu stark werden, was gerade Neueinsteigern zugutekommt.

Wie viel Spielzeit steckt in der Erweiterung? Wer nur die neue Story “durchrushen” möchte, wird etwa 10 bis 20 Stunden dafür benötigen. Wer jedoch auch die Nebenquests erledigt, Erfolge abschließt und den Raid besuchen möchte, wird locker auf 200+ Stunden kommen.

Durch die neue Klasse Arkanist kommt nochmal einiges an Spielzeit dazu, weil ihr diese natürlich erstmal leveln, ausrüsten und gegebenenfalls andere alte Spielinhalte aufsuchen müsst.

Necrom macht Hoffnung, aber wird ESO nicht revolutionieren

Wie kommt die Erweiterung an? Necrom begeistert die Fans mit einigen Besonderheiten. Dazu zählen nicht nur die Klasse, die sich aufgrund ihres Combo-Systems frisch spielt, sondern auch das Setting in Morrowind. Für viele ist das eine Art Heimkehr, weil das Gebiet bereits im dritten Teil der Singleplayer-Kampagne enthalten war.

Auch das neue Gebiet Apocrypha mit seiner düsteren Atmosphäre und dem verwinkelten und unheimlichen Aufbau wird gelobt. Ein Teil der Zone ist etwa ein Labyrinth aus schwebenden Büchern.

Insgesamt scheint Necrom eine sehr solide Erweiterung mit kleinen Highlights zu sein. Nach eher schwachen Jahren mit Blackwood und High Isles braucht ESO auch mal wieder ein Erfolgserlebnis.

Allerdings mahnen einige Tester an, dass viele Neuerungen weiterhin auf dem Baukasten-Prinzip basieren und sich nicht zu stark von alten Inhalten abheben. Gefährten, Raids, der grundsätzliche Aufbau der Gebiete und die Belohnungen sind so oder so ähnlich auch schon in anderen Erweiterungen vorgekommen.

Ein Highlight 2023 wird jedoch der Patch im 4. Quartal, der ein völlig neues Spielsystem bringen soll. Mehr dazu und generell den Inhalten dieses Jahr findet ihr hier: ESO: Alles zur neuen Erweiterung Necrom, der Klasse Arkanist und den Inhalten 2023.