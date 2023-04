Ich habe die neue Klasse Arkanist in ESO getestet und sage: Ihr werdet sie lieben

Das MMORPG The Elder Scrolls Online veröffentlicht am 5. Juni 2023 das neue Kapitel Necrom. Eines der Highlights ist die neue Klasse: Der Arkanist. MeinMMO Autorin MiezeMelli konnte das neue Kapitel und den Arkanisten bereits anspielen. Was ihn so besonders macht, erfahrt ihr hier.

Die Spieler mussten lange auf eine neue Klasse warten. Die letzte Klasse wurde mit dem Kapitel Elsweyr veröffentlicht, welches 2019 erschien. Daher stellten sich die Spieler oft die Frage, warum es so eine lange Durststrecke gab. Bei den Ankündigungen der vorangegangenen Kapitel wurde oft Enttäuschung darüber geäußert, dass keine neue Klasse ins Spiel kam.

Doch was steckt eigentlich hinter der Entwicklung einer Klasse in ESO und was macht den Arkanisten so besonders? Ich konnte den Entwicklern genau diese Fragen stellen und habe nicht nur einen interessanten Einblick in die neue Klasse und ihre Entstehung erhaschen können, sondern auch auf viele andere meiner Fragen Antworten bekommen.

Eine neue Klasse soll Spielern ein besonderes Spielerlebnis bieten

Ein wichtiger Grund für die lange Pause seit Veröffentlichung der letzten neuen Klasse in ESO seien die Anforderungen der Entwickler an ihren Content und damit eben auch an eine neue Klasse. Der Nekromant beispielsweise wurde zwar von der Community gut aufgenommen, passte allerdings nicht wirklich in die Story.

Da sei das Kapitel Elsweyr eine wichtige Lektion für die Entwicklung einer neuen Klasse gewesen. Der Nekromant sei zwar als Klasse an sich cool gewesen, hat aber nicht authentisch in die Geschichte gepasst. Bei dem Arkanisten hatten die Entwickler daher den Anspruch, dass die Story und die neue Klasse besser zueinander passen.

Außerdem soll sich die neue Klasse für die Spieler wirklich von den vorhandenen Klassen abheben. Da gab es von der Community sowohl für den Hüter, als auch den Nekromanten das Feedback, dass sie sich im Kern nicht großartig von den anderen Klassen abheben.

Der Arkanist passt nicht nur optisch perfekt in das Setting von Necrom.

Das liege vorallem daran, dass jede Klasse oftmals die selben Waffenskills nutzt und sich die Rotationen dadurch sehr ähnlich sind. Um zu vermeiden, dass sich eine neue Klasse im Grunde nicht anders anfühlt wie alle voherigen Klassen, wollten die Entwickler zuerst sicherstellen, dass der Arkanist sich in seiner Spielweise wirklich einzigartig anfühlt.

Hinter dem Arkanisten stecken fast 2 Jahre Arbeit

Was die Spieler oft vergessen ist, dass hinter einer neuen Klasse sehr viel Arbeit steckt. Von der fixen Idee bis hin zur fertigen Klasse hätte es beinahe 2 Jahre gebraucht. Deshalb habe es auch die lange Pause zwischen der Einführung des Nekromanten und dem Arkanisten gegeben.

Und natürlich stellt eine neue Klasse natürlich auch neue technische Herausforderungen dar. Ebenso die Umsetzung der Sound- und Grafikeffekte. Daher werde es auch in Zukunft keine festgelegten Taktungen für neue Klassen geben, wie man es beispielsweise von den Kapiteln und DLCs kennt.

Der Arkanist passt perfekt in das Setting von Necrom

Doch wie kann man sich den Prozess, von der fixen Idee zum fertigen Kapitel und zur fertigen Klasse, in ungefähr vorstellen? Das erste, was die Entwickler tun ist, dass sie auf das letzte Kapitel zurückblicken. Und daraus werden dann Konsequenzen für das nächste Projekt gezogen.

Bei den ersten Ideen zu Necrom und dem Arkanisten war, dass sie ausgehend vom voherigen Kapitel High Isle, das komplette Gegenteil schaffen wollten. Das Setting von High Isle lasse sich laut der Einschätzung der Entwickler eher im traditionellen Fantasy einordnen. Die Geschichte war vergleichsweise mehr in der Realität verankert.

Mit Necrom wollten sie mit dem Setting ins exakte Gegenteil. Deshalb war der erste Gedanke, mit dem neuen Kapitel einen verrückten großen Kosmos zu kreieren. Und welcher daedrische Prinz wäre dafür besser geeignet als Hermaeus Mora?

Das düstere Setting von Necrom in der Farb-Kombi aus schwarz und grün passt perfekt zum Deadraprinzen Hermaeus Mora.

Ausgehend von dieser Vorstellung kommt dann eine Idee zur anderen und schließlich auch zum Design einer neuen Klasse.

Der Arkanist wird den Ansprüchen der Devs mehr als nur gerecht

Bei dem Hands On in London durfte ich die neue Klasse anspielen. Ich habe immer einen tendenziell kritischen Blick auf Neuheiten und Änderungen in ESO, da ich das MMORPG nun bereits seit seiner ersten Tage begleite. Aber ich muss diesmal wirklich feststellen: Das, was sich die Entwickler vorgenommen haben, haben sie mehr als gut umsetzen können.

Der Arkanist passt sowohl in das Gesamtpaket ESO, als auch ideal in das kommende Kapitel Necrom. Durch die neuartige Spielweise des Arkanisten mit der Ressource “Crux” werden diie Entwickler außerdem dem Anspruch gerecht, dass sie sich einzigartig anfühlt.

Durch die Tatsache, dass einige Klassenfähigkeiten Crux herstellen, während andere wiederrum eben dieses Crux verbrauchen, wird die Klasse einen größeren Fokus auf diese Klassenfähigkeiten haben. Es soll eben nicht, wie bei den anderen Klassen, eine im Grunde gleiche Rotation mit vielen Waffenfähigkeiten entstehen.

Fazit: Mit der neuen Klasse haben die Entwickler die perfekte Balance getroffen. Einerseits fühlt sie sich vertraut an, was wichtig ist für alle Spieler, die das Kampfsystem in ESO lieben gelernt haben. Gleichzeitig ist sie aber doch auch etwas vollkommen Neues, sodass sie ebenso Abwechslung zu den bisherigen Klassen bietet. Ich bin gespannt, wie der Arkanist nach seinem letzten Feinschliff aussehen wird, bevor er mit dem Realease von Necrom auf die Live-Server kommt! Aber bis dahin müssen wir uns noch ein wenig gedulden. MiezeMelli

