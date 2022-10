Eine Quest im MMORPG ESO ist wirklich außergewöhnlich – Wir erzählen euch, was sie so besonders macht

Das MMORPG The Elder Scrolls Online wird von seinen Fans häufig für gut gestaltete Quests gefeiert. Auf reddit erzählt ein User von einer Quest, die ihn besonders berührt hat und trifft damit in der Community auf sehr viel Zuspruch. Hier erfahrt ihr, was das für eine Quest ist.

Der User SyFyFan93 postet bei reddit einen Screenshot, den er wohl während der Quest gemacht hat – mit den Worten „Was not expecting this questline to be as touching as it was“. Das bedeutet so viel wie: „Ich hätte nicht gedacht, dass diese Questreihe mich so berühren würde, wie sie es getan hat“.

Und er scheint mit dieser Ansicht nicht der Einzige zu sein, denn nach 3 Tagen hat der Beitrag bereits 997 Upvotes bekommen. Weitere User schreiben zu dem Beitrag:

„Yeah I was also very touched by the story“ – „Ja, ich war auch sehr berührt von der Story“, schreibt Ilovecrispapples

„This one absolutely broke my heart. I especially really related to alchemy a lot, makes me tear up everytime“ – „Diese hat mir absolut das Herz gebrochen. Ich konnte mich besonders mit Alchemie identifizieren, es bringt mich jedes Mal zum weinen“, schreibt Elethia20

„I’d say that Alchemy was the most interesting and captivating character I’ve seen in ESO so far. Absolutely brilliant casting, dialogue and superb voice acting.“ – „Ich würde behaupten, dass Alchemie der interessanteste und fesselndste Charakter war, den ich bisher in ESO gesehen habe. Absolut brillantes Casting, Dialog und super Leistung der Synchronsprecher.“, schreibt DarkRedCape

All diese lobenden Worte der reddit-User machten uns natürlich sehr neugierig. Was ist das für eine Quest und was passiert in der Quest, das so viele ESO-Herzen höher schlagen lässt? Daher haben wir uns auf die Suche nach der Quest begeben und sie uns selbst einmal angeschaut.

Wo findet man die Quest?

Die Quest findet man in der kleinen Stadt Rellenthil. Sie befindet sich im Zentrum von Sommersend. Am leichtesten erreicht man sie über den Wegschrein der Anhöhen von Russafeld. Von dem Wegschrein aus erreicht man die Stadt, wenn man sich in Richtung Westen bewegt.

Überquert man dann eine Brücke zur Stadt, befindet sich direkt auf der rechten Seite der Questgeber, eine Altmer mit dem Namen Rinyde.

Was passiert in der Quest? Vorsicht Spoiler

Um zu verstehen, was so viele ESO-Spieler an dieser Quest begeistert, haben wir uns selber auf die Suche gemacht und die Quest durchgespielt. Unsere Erfahrungen wollen wir mit euch teilen.

Es handelt sich hier übrigens um die Questreihe „Herrenhaus der Masken“. Man bekommt von der Questgeberin zunächst den Auftrag, ihren Bruder zu suchen. Man erfährt auch, dass sie wohl nicht einverstanden ist mit seiner aktuellen Lebensführung, dass sie sich Sorgen um ihn macht und ihn vermisst.

So geht es weiter: Klickt auf den entsprechenden Block um mehr Details zu erfahren. Aber Vorsicht: Spoiler!

Schritt 1: Tretet für Alchemie auf Wir treten in dem von Rinyde arrangierten Vorsprechen auf. Sie hat uns dafür magische Messer gegeben, damit wir mit ihnen jonglieren. Daraufhin werden wir aufgefordert, mit Alchemie zu sprechen.

Schritt 2: Sprecht mit Alchemie Alchemie fragt uns, ob wir uns dem Haus der Träumereien anschließen möchten. Dafür müssen wir aber eine Herausforderung bewältigen. Wir müssen eine Greifenfeder besorgen, um eine passende Maske für uns herzustellen.

Schritt 3: Sucht eine Greifenfeder Dazu begeben wir uns zu einem Greifennest und erschlagen den Greifen. Danach können wir uns die Greifenfeder nehmen.

Schritt 4: Sprecht mit Alchemie Alchemie lobt uns und fordert uns auf, die Maske aufzusetzen. Danach sollen wir die anderen Hoffnungsträger kennenlernen.

Schritt 5: Sprecht mit Rinyde Rinyde erklärt mir, woran ich ihren Bruder erkennen kann. Außerdem fordert sie mich auf, ihr Tagebuch zu lesen.

Schritt 6: Lest Rinydes Tagebuch In ihrem Tagebuch erfahren wir, dass sich ihr Bruder immer mehr von ihr abgewandt hat.

Schritt 7: Sprecht mit Feuervogel Wir müssen Feuervogel ansprechen. Er fordert uns dann zum gemeinsamen Spiel auf.

Schritt 8: Tretet mit Feuervogel auf Wir sprechen ihn an und lassen uns auf ein gemeinsames Spiel ein.

Schritt 9: Sprecht mit Feuervogel Nun dürfen wir unsere Fragen stellen.

Schritt 10: Sprecht mit Schläue Wir sprechen sie an und lassen uns auf ein gemeinsames Spiel ein.

Schritt 11: Kündigt Schläues Auftritt an Wir kündigen ihren Auftritt an und kommentieren ihn.

Schritt 12: Sprecht mit Schläue Nun dürfen wir unsere Fragen stellen.

Schritt 13: Sprecht mit Federmotte Wir sprechen ihn an und lassen uns auf ein gemeinsames Spiel ein.

Schritt 14: Folgt Federmottes Darbietung Wir müssen nun, passend zu Federmottes Auftritt, die Trommel-Geschwindigkeit anpassen.

Schritt 15: Sprecht mit Federmotte Nun dürfen wir unsere Fragen stellen.

Schritt 16: Sprecht mit Rinyde / Sprecht mit Alchemie Wir suchen Rinyde wieder am Ort, wo wir sie zuletzt angetroffen haben. Aber dort wartet anstatt der Questgeberin Alchemie auf uns. Sie ist uns wohl auf die Schliche gekommen und stellt uns zur Rede und fragt uns, ob wir der Meinung sind, das Richtige zu tun.

Schritt 17: Erratet Larydels Identität Alchemie fragt uns der Reihe nach, welchen der Hoffnungsträger wir für Larydel halten. Sie befragt uns einzeln zu Feuervogel, Schläue und Federmotte.

Schritt 18: Sprecht mit Alchemie Am Ende erzählt uns Alchemie, warum Larydel seine Schwester nicht wieder sehen will. Außerdem teilt sie uns mit, dass sie es lieber hätte, wenn wir nicht an der bevorstehenden Veranstaltung teilnehmen würden.

Schritt 19: Sprecht mit Rinyde Wir übermitteln ihr die Nachricht von Alchemie und damit den von ihr genannten Grund, warum ihr Bruder sie nicht wiedersehen will. Sie ist erschrocken und hält es für eine Lüge. Sie fragt mich, wen ich für ihren Bruder halte. Hier kann man sich entscheiden, ob man es ihr mitteilt oder sie in Unkenntnis lässt. Wir haben uns dafür entschieden, ehrlich zu ihr zu sein und ihr die Vermutung, dass Federmotte ihr Bruder sein könnte, mitgeteilt.

Daraufhin will sie ihren Bruder beim Vorsprechen enttarnen. Das würde unweigerlich zum Ausschluss führen und seine Zukunft bei den Hoffnungsträgern ein für alle Mal vernichten. Sie würde ihn also auch gegen seinen wirklichen Willen zwingen. Das lässt uns die vorherige Entscheidung ein wenig bereuen.

Schritt 20: Erfüllt ein Ziel: – Warnt Alchemie / – Lügt Alchemie an Glücklicherweise haben wir doch noch eine Möglichkeit gefunden, den Plan von Rinyde zu vereiteln. Denn wir haben die Wahl, Alchemie anzulügen oder zu warnen. Wir entscheiden uns dafür, sie zu warnen. Darauf reagiert sie entsetzt und sagt uns, sie könne die Magie zumindest soweit ableiten, dass jemand anderes demaskiert werden würde. Das wären in diesem Fall wir. Wir stimmen dem zu.

Schritt 21: Geht auf die Bühne Wir bewegen uns zur Bühne und zum Auftritt der Hoffnungsträger.

Schritt 22: Wartet auf Euren Einsatz Wir warten bis der Auftritt beginnt.

Schritt 23: Jongliert Geht zu Feuervogel. Benutzt dort die verzauberten Messer mit E.

Schritt 24: Geht zu Eurer Markierung Bewegt euch zum Podest, an dem Schläue steht.

Schritt 25: Jubelt Jubelt dort mit E.

Schritt 26: Geht zu Eurer Markierung Bewegt euch zu Federmotte.

Schritt 27: Trommelt Drückt E, um zu trommeln.

Schritt 28: Wartet auf die Demaskierung Während der Vorstellung werden wir nun demaskiert. Man sieht unser Gesicht und somit ist unsere Identität bekannt. Wir werden von den Hoffnungsträgern verbannt.

Schritt 29: Sprecht mit Alchemie Alchemie erkundigt sich, ob Rinyde die Stadt verlassen hat. Außerdem erfahren wir, dass es sich bei Alchemie um den gesuchten Bruder Larydel handelt.

Schritt 30: Sprecht mit Rinyde Wir übermitteln ihr die letzte Nachricht ihres Bruders.

Insgesamt geht es in der Quest grundlegend um die Frage der Identität und behandelt in diesem Zusammenhang ebenso die Frage der Akzeptanz. Gleichzeitig thematisiert die Situation von Larydel die Problematik, mit der eigenen Vergangenheit brechen zu müssen, um wirklich man selbst sein zu können. Dafür muss Larydel in der Questreihe seine Vergangenheit abspalten und diesen Teil seiner Identität von sich abschütteln.

In der Questreihe muss man sich oft für eine von mehreren Optionen entscheiden. Quests mit diesem Merkmal bleiben oft im Gedächtnis der Spieler, da man oft mit sich selber ringen muss. Dadurch muss der Spieler eine gewisse Verantwortung übernehmen und es werden auch seine eigenen Grundsätze hinterfragt.

