ESO: Alle (DLC) Dungeon Gegenstandssets im Überblick – mit Fundorten

Ägisrufer

(mittel) Unheiliges Grab

(Bangkorai) Wenn ihr kritischen Nahkampfschaden mit einem Waffenangriff verursacht, beschwört ihr 11 Sekunden lang eine niedere Ägis. Nach 2,5 Sekunden wirbelt die niedere Ägis ihre Klingen und verursacht jede Sekunde 1.873 Blutungsschaden. Dieser Effekt kann einmal alle 12 Sekunden eintreten und skaliert mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Arkasis’ Genie

(schwer) Steingarten

(Schwarzweite: Graumoorkavernen) Immer wenn ihr einen Trank trinkt und im Kampf seid, erhaltet ihr und 3 Gruppenmitglieder 42 ultimative Kraft. Dieser Effekt kann einmal alle 30 Sekunden eintreten.

Aspekt von Mazzatun

(schwer) Ruinen von Mazzatun

(Schattenfenn) Wenn ihr Schaden erleidet, während ihr weniger als 30 % eures maximalen Lebens besitzt, so werdet ihr in Höhe von 10.069 Leben geheilt und erhaltet 9.872 Magicka und Ausdauer. Dieser Effekt kann einmal alle 45 Sekunden eintreten.

Auftreibende Agonie

(mittel) Schreckenskeller

(Dunkelforst) Verursacht ihr direkten Schaden mit einem versetzenden, bewegenden, teleportierenden oder geranziehenden Angriff, zieht ihr Feinde innerhalb von 10 Metern von euch heran. Nach 2 Sekunden fügt ihr allen Feinden innerhalb von 7 Metern 6.983 physischen Schaden zu. Dieser Effekt kann einmal alle 8 Sekunden eintreten und skaliert mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist. Beim Heranziehen erhalten Feinde keine Immunität gegen Massenkontrolle.

Ausbeutender Niedergang

(mittel) Tiefen von Malatar

(Goldküste) Fügt ihr einem Feind kritischen Giftschaden zu, beschwört ihr den Raubschlund, der den Feind nach 2 Sekunden angreift. Der Raubschlund verursacht 11.980 Giftschaden und belegt ihn 15 Sekunden lang mit kleinerer Verwundbarkeit, was dessen erlittenen Schaden um 5 % Erhöht. Dieser Effekt kann einmal alle 10 Sekunden eintreten und skaliert mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Auslaugende Rüstung

(schwer) Gefängnis der Kaiserstadt

(Kaiserstadt) Wenn ihr Schaden erleidet, erschafft ihr eine Wolke auslaugenden Gifts unter dem Angreifer. Die Wolke verursacht 5 Sekunden lang jede Sekunde 537 Giftschaden und heilt euch in Höhe von 100 % des verursachten Schadens. Dieser Effekt kann einmal alle 5 Sekunden eintreten und skaliert mit eurem maximalen Leben.

Azurfäuleschnitter

(mittel) Hort von Maarselok

(Grahtwald) Verursacht ihr Schaden über Zeit, erleidet das getroffene Ziel 5 Sekunden lang eine Kumulation Fäulesaat. Mit 20 Kumulationen explodiert Fäulesaat und fügt dem Ziel und nahen Feinden 6.837 Seuchenschaden zu, was mit eurer Magie- & Waffenkraft skaliert, je nachdem, was höher ist. Ein Feind kann immer nur eine Instanz von Fäulesaat aktiv haben. Explodiert die Saat, kann der jeweilige Feind danach 2 Sekunden lang nicht erneut von Fäulesaat befallen werden.

Banis Qual

(schwer) Eiskap

(Wrotghar) Verspottet ihr einen Feind in der Nähe, fesselt ihr euch 15 Sekunden an ihn. Währenddessen fügt ihr ihm größeres Verkrüppeln zu, wodurch sein verursachter Schaden um 10 % verringert wird. Euch wird größere Vitalität gewährt, wodurch eure erhaltene Heilung um 16 % erhöht ist. Die Fessel wird durchbrochen, falls sich der Feind mehr als 8 Meter von euch entfernt. Dieser Effekt kann einmal alle 15 Sekunden eintreten.

Bernsteinplasma

(leicht) Ruinen von Mazzatun

(Schattenfenn) Gewährt 121 Ausdauerregeneration, Magickaregeneration und 121 Lebensregeneration.

Blutmond

(mittel) Marsch der Aufopferung

(Grünschatten) Wenn ihr mit einem leichten Nahkampfangriff Schaden verursacht, wird euch 8 Sekunden lang eine Kumulation Blutgeruch gewährt. Sobald ihr 5 Kumulationen angesammelt habt, seid ihr 5 Sekunden lang erzürnt, wodurch der Schaden eurer leichten Nahkampfangriffe um 51 % sowie euer Angriffstempo um 50 % erhöht wird. Dieser Effekt kann einmal alle 15 Sekunden eintreten.

Bluttrinker

(mittel) Blutquellschmiede

(Kargstein) Erhöht den von euch verursachten Blutungsschaden um 20 %.

Caluurions Erbe

(leicht) Krallenhort

(Bangkorai) Wenn ihr mit einem leichten oder schweren Angriff kritischen Schaden verursacht, feuert ihr ein Projektil auf das Ziel ab, das 9.526 Feuer-, 9.526 Frost-, 9.892 Schock- oder 9.526 Seuchenschaden verursacht und den zugehörigen Statuseffekt anwendet. Dieser Effekt kann einmal alle 10 Sekunden eintreten und skaliert mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Dagons Herrschaft

(leicht) Kessel

(Deshaan) Erhöht eure Magie- & Waffenkraft für Flächenfähigkeiten um 464.

Donner des Auroraners

(leicht) Tiefen von Malatar

(Goldküste) Fügt ihr einem Ziel im Umkreis von 10 um euch herum direkten Schaden zu, beschwört ihr einen von eurer Brust ausgehenden Blitzkegel, der 5 Sekunden lang jede Sekunde allen Feinden innerhalb des Kegel 1.624 Schockschaden zufügt. Dieser Effekt kann einmal alle 10 Sekunden eintreten und skaliert mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Donnerrufer

(leicht) Rotblütenbastion

(Glenumbra) Verursacht ihr mit einem schweren Angriff maximaler Stärke Schaden, lasst ihr einen Blick bei eurem Ziel einschlagen, der 2.245 Schockschaden verursacht und 7 Sekunden lang einen Blitzkrater hinterlässt. Feinde darin erleiden jede Sekunde 1.912 Schockschaden. Dieser Effekt kann einmal alle 12 Sekunden eintreten und skaliert mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Dracheneile

(schwer) Schwarzdrachenvilla

(Goldküste) Trefft ihr einen Feind mit einem Wuchtschlag, erhaltet ihr und bis zu 3 Gruppenmitglieder innerhalb von 15 Metern 12 Sekunden lang größeres Heldentum, wodurch ihr alle 1,5 Sekunden 3 ultimative Kraft erhaltet. Dieser Effekt kann einmal alle 18 Sekunden eintreten.

Drachenschändung

(schwer) Hort von Maarselok

(Grahtwald) Gewährt 1136 maximales Leben.

Erleidet ihr Schaden durch einen Nahkampfangriff, erhaltet ihr 5 Sekunden lang eine verderbende Aura, die alle nahen Feinde innerhalb von 8 Metern mit kleinerer Bruch belegt, wodurch sich deren physische Resistenz und Magieresistenz um 2.974 verringert. Dieser Effekt kann einmal alle 5 Sekunden eintreten.

Draugrruhe

(leicht) Falkenring

(Kargstein) Eure schweren Angriffe mit voller Stärke entweihen den Boden, wodurch ihr und Gruppenmitglieder innerhalb von 5 Metern 10 Sekunden lang für insgesamt 11.502 Leben geheilt werden. Dieser Effekt kann einmal alle 10 Sekunden eintreten und skaliert mit eurer maximalen Magicka oder Ausdauer, je nachdem, was höher ist.

Eisenblut

(schwer) Falkenring

(Kargstein) Wenn ihr Schaden erleidet, besteht eine Chance von 10 %, dass ihr euer Blut in reines Eisen verwandelt, wodurch sich euer erlittener Schaden 10 Sekunden lang um 30 % verringert, aber euer Lauftempo um 50 % verringert wird. Dieser Effekt kann einmal alle 15 Sekunden eintreten.

Eisiger Anrufer

(leicht) Frostgewölbe

(Ostmarsch) Belegt ihr einen Feind mit einer kleineren Beeinträchtigung, beschwört dies einen nicht abwehrbaren Eisgeist, der auf euren Feind zu stürmt und ihm 10 Sekunden lang insgesamt 14.220 Frostschaden zufügt. Dieser Effekt kann einmal alle 10 Sekunden lang insgesamt

Elementarer Katalysator

(leicht) Steingarten

(Schwarzweite: Graumoorkavernen) Sobald ihr Flammen-, Schock- oder Frostschaden verursacht, belegt ihr den Feind 3 Sekunden lang mit Flammen-, Schock- oder Frostschwäche. Jede Kumulation einer Elementarschwäche erhöht dessen erlittenen kritischen Schaden um 5 %. Ein Feind kann gleichzeitig nur eine Kumulation jeder Elementarschwäche aktiv haben.

Entfesselter Ritualist

(leicht) Kessel

(Deshaan) Fügt ihr einem Feind Schaden zu, belegt ihr diesen 10 Sekunden lang mit Zeichen des Ritualisten. Davon beeinträchtigte Feinde erleiden 15 % zusätzlichen Schaden durch eure beschworenen Begleiter.

Entfesselter Schrecken

(mittel) Kastell Dorn

(Westliches Himmelsrand) Verursacht ihr direkten Schaden mit einem versetzenden, bewegenden, teleportierenden oder heranziehenden Angriff, schlitzt ihr euren Feind auf, wodurch dieser 10 Sekunden lang blutet, was ihm über die Wirkdauer 9.240 Blutungsschaden zufügt und das Ziel bei jedem Impuls mit einer Blutung als Statuseffekt belegt. Dieser Effekt kann für jedes Ziel nur einmal alle 10 Sekunden eintreten und skaliert mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Essenzdieb

(mittel) Weißgoldturm

(Kaiserstadt) Verursacht ihr mit einem leichten oder schweren Angriff Schaden, entzieht ihr dem Feind Essenz, die sich 5 Sekunden lang in der Nähe als Pfütze absetzt. Wenn ihr diese einsammelt, erhaltet ihr 4.185 Leben und 4.103 Ausdauer zurück. Außerdem erhöht sich der von euch verursachte Schaden 10 Sekunden lang um 10 %. Es kann nur einmal alle 10 Sekunden eine neue Essenzpfütze entstehen.

Festmahl des Skorions

(leicht) Schreckenskeller

(Dunkelforst) Verursacht ihr Schaden mit einem schweren Angriff maximaler Stärke, erhaltet ihr 19 Sekunden lang eine verstärkte Aura, was euch und bis zu 3 weiteren Gruppenmitgliedern 289 Magicka- und Ausdauerregeneration gewährt. Dieser Effekt kann einmal alle 20 Sekunden eintreten. Verursacht ihr Schaden mit einem schweren Angriff maximaler Stärke, während die verstärkte Aura aktiv ist, verbraucht ihr diese und erhaltet 10 Sekunden lang eine überfließende Aura, was euch und bis zu 3 weiteren Gruppenmitgliedern 289 Magie- & Waffenkraft gewährt.

Flammenblüte

(leicht) Blutquellschmiede

(Kargstein) Wenn ihr Schaden verursacht, erschafft ihr eine vorwärts wandernde Flammenwelle, die nach 1 Sekunde Feinden auf ihrem Pfad 6.023 Flammenschaden zufügt und ihnen eine Verbrennung als Statuseffekt zufügt. Dieser Effekt kann nur einmal alle 10 Sekunden eintreten und skaliert mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Fluch von Doylemish

(schwer) Gipfel der Schuppenruferin

(Sturmhafen) Wenn ihr im Nahkampf einen voll aufgeladenen schweren Angriff bei einem verspotteten Nicht-Spieler-Charakter oder einem betäubten, verängstigten oder bewegungsunfähigen Spieler einsetzt, verursacht ihr 8.711 physischen Schaden. Dieser Effekt kann einmal alle 4 Sekunden eintreten und skaliert mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Gefrorener Wächter

(schwer) Tiefen von Malatar

(Goldküste) Während ihr blockt, beschwört ihr einen Schneesturm um euch, der jede Sekunde Feinden innerhalb von 6 Metern 614 Frostschaden zufügt. Dieser Effekt skaliert mit eurem maximalen Leben. Der Sturm besitzt eine Chance von 15 %, getroffene Feinde zu unterkühlen.

Gespinst

(leicht) Wiege der Schatten

(Schattenfenn) Wenn ihr euch oder einen Verbündeten heilt, gewährt ihr ihnen 1 Sekunde lang größere Evasion, wodurch 20 % weniger Schaden durch Flächenangriffe erlitten wird.

Grabwächter

(schwer) Unheiliges Grab

(Bangkorai) Ihr beschwört beim Blocken eine Steinaura, wodurch ihr und eure Gruppenmitglieder abgehärtet werdet, was eure physische Resistenz und eure Magieresistenz um 4.173 erhöht.

Grausiger Gourmet

(mittel) Rotblütenbastion

(Glenumbra) Gewährt 495 maximale Ausdauer.Verursacht ihr mit einem leichten Angriff Schaden, erhaltet ihr 5 Sekunden lang eine Kumulation Bäckervergnügen. Mit 3 Kumulationen erschafft ihr 5 Sekunden lang einen Süßkringel neben eurem Ziel. Berührt ihr oder ein Verbündeter den Süßkringel, erhaltet ihr beide einen der folgenden Effekte:Stellt 1.593 Leben, Magicka und Ausdauer wieder her. Gewährt 10 Sekunden lang Bemächtigung.Gewährt 10 Sekunden lang größere Kraft.Dieser Effekt kann einmal alle 2 Sekunden eintreten.

Griff der Draugrbrut

(leicht) Unheiliges Grab

(Bangkorai) Verursacht ihr an einem Feind direkten Schaden, belegt ihr den Feind 6 Sekunden lang mit einem geisterhaften Fluch. Verfluchte Feinde erleiden durch all eure Schadensfähigkeiten 581 mehr Schaden. Dieser Effekt kann einmal alle 9 Sekunden eintreten.

Hand von Mephala

(schwer) Wiege der Schatten

(Schattenfenn) Wenn ihr Schaden erleidet, hüllt ihr den Boden um euch herum 5 Sekunden land in ein Netz, welches das Lauftempo von Feinden in einem Radius von 4 Metern um 33 % verringert und sie mit kleinerem Bruch belegt, was deren physische Resistenz und Magieresistenz um 2.974 verringert. Nach 5 Sekunden platzt das Netz in einer Giftwolke, die 1.445 Giftschaden verursacht. Dieser Effekt kann einmal alle 5 Sekunden eintreten und skaliert mit eurer physischen Resistenz oder Magieresistenz, je nachdem, was höher ist.

Hanus Mitgefühl

(leicht) Marsch der Aufopferung

(Grünschatten) Gewährt 1848 maximale Magicka.

Belebt ihr einen anderen Spieler im Kampf wieder, erhaltet ihr und der Spieler 15 Sekunden lang größeres Heldentum, was euch alle 1,5 Sekunden 3 ultimative Kraft gewährt.

Heem-Jas’ Vergeltung

(mittel) Ruinen von Mazzatun

(Schattenfenn) Gewährt 121 Magie- & Waffenkraft.Wenn ihr euch innerhalb von 28 Metern zu einem Feind befindet, mit dem ihr gerade kämpft, und dieser stirbt, erhaltet ihr 10 Sekunden lang größere Raserei, was euren verursachten Schaden um 10 % erhöht.

Hitis Feuerstelle

(leicht) Eiskap

(Wrotghar) Wenn ihr euch selbst oder einen Verbündeten mit einer Fähigkeit heilt, wird euch 10 Sekunden lang eine wärmende Aura verliehen. Während dieser Zeit stellt ihr und eure Gruppenmitglieder alle 2 Sekunden 1.169 Leben wieder her. Außerdem sind die Kosten für das Sprinten, Blocken und die Ausweichrolle um 5 % verringert. Dieser Effekt kann einmal alle 12 Sekunden eintreten und die Heilung skaliert mit eurer maximalen Magicka oder Ausdauer, je nachdem, was höher ist.

Hohlzandurst

(leicht) Mondgrab-Tempelstadt

(Nördliches Elsweyr) Erzielt ihr einen kritischen Treffer oder eine kritische Heilung, so erscheint bei eurem Ziel eine Kugel Hämoglobin. Nach 2 Sekunden explodiert diese und gewährt euch und euren Gruppenmitgliedern innerhalb von 6 Metern um die Kugel 9 Sekunden lang 1.648 Magicka und kleinere Vitalität, was deren erhaltene Heilung um 8 % erhöht. Dieser Effekt kann einmal alle 9 Sekunden eintreten.

Jorvulds Führung

(leicht) Gipfel der Schuppenruferin

(Sturmhafen) Erhöht im Kampf die Wirkdauer aller eurer größeren Verbesserungen, kleineren Verbesserungen und Schadenschilde, die auf euch oder eure Verbündeten wirken, um 40 %.

Kinras’ Zorn

(mittel) Schwarzdrachenvilla

(Goldküste) Verursacht ihr mit einem leichten oder schweren Angriff Schaden, erhaltet ihr 5 Sekunden lang eine von bis zu 5 Kumulationen brennendes Herz. Solange ihr 5 Kumulationen besetzt, strahlt ihr eine Aura des Zorns aus. Ihr erhaltet größere Raserei, was euren verursachten Schaden um 10 % erhöht. Solange ihr eine Aura des Zorns habt, erhalten Verbündete innerhalb von 12 Metern kleinere Raserei, was deren verursachten Schaden um 5 % erhöht.

Kraglens Heulen

(mittel) Steingarten

(Schwarzweite: Graumoorkavernen) Stirbt ein Feind, dem ihr vor kurzem Schaden zugefügt habt, stoßt ihr ein Heulen aus, das 3 Verbündete innerhalb von 15 Metern die “Erhört den Ruf”-Synergie gewährt. Wird die Synergie aktiviert, erhaltet ihr und der Aktivierende 12 ultimative Kraft. Dieser Effekt kann einmal alle 20 Sekunden eintreten.

Krallen von Dro’Zakar

(mittel) Mondgrab-Tempelstadt

(Nördliches Elsweyr) Gewährt 121 Magie- & Waffenkraft.Jeder eurer Blutungseffekte auf einem Feind erhöht eure Magie- & Waffenkraft gegen diesen um 97.

Mächtiger Gletscher

(schwer) Frostgewölbe

(Ostmarsch) Aktiviert ihr eine verlangsamende oder festhaltende Fähigkeit oder trefft ihr ein Ziel mit einer verlangsamenden oder festhaltenden Fähigkeit, erhaltet ihr und bis zu 11 weitere Gruppenmitglieder 15 Sekunden lang größere Entschlossenheit, was eure physische Resistenz und eure Magieresistenz um 5.948 erhöht. Dieser Effekt kann einmal alle 10 Sekunden eintreten.

Magiekraftheilung

(leicht) Weißgoldturm

(Kaiserstadt) Wenn ihr euch selbst oder einen Verbündeten überheilt, erhält das Ziel 5 Sekunden lang größerer Mut, was die Magie- & Waffenkraft um 430 erhöht.

Male des Kaiserreichs

(schwer) Weißgoldturm

(Kaiserstadt) Wenn ihr Schaden erleidet, gewährt ihr euch und euren Gruppenmitgliedern innerhalb von 8 Metern einen Schadensschild, der 6 Sekunden lang bis zu 10.606 Schaden abfängt. Dieser Effekt kann einmal alle 12 Sekunden eintreten.

Mondjäger

(leicht) Mondjägerfeste

(Schnittermark) Wenn euer alchemistisches Gift angewendet wird, erhöhen sich eure Magie- & Waffenkraft 8 Sekunden lang um 515.

Reingift

(mittel) Gefängnis der Kaiserstadt

(Kaiserstadt) Wenn ihr mit einer hinrichtenden Fähigkeit Schaden zufügt, infiziert ihr den Feind und fügt ihm 6 Sekunden lang insgesamt 4.404 Giftschaden zu. Feinde mit weniger als 100 % ihres maximalen Lebens erleiden bis zu 100% mehr Schaden. Dieser Effekt kann pro Ziel nur einmal alle 6 Sekunden eintreten und skaliert mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Renalds Entschlosseneheit

(schwer) Mondgrab-Tempelstadt

(Nördliches Elsweyr) Immer, wenn ihr direkten Schaden verursacht, erhaltet ihr 5 Sekunden lang eine Kumulation Entschlossenheit. Jede Kumulation erhöht eure erhaltene Heilung um 1 % und eure physische Resistenz und Magieresistenz um 396. Dieser Effekt kann alle halbe Sekunde eintreten und bis zu 9 x kumulieren.

Säulen von Nirn

(mittel) Falkenring

(Kargstein) Wenn ihr Schaden zufügt, erschafft ihr nach 1 Sekunde einen Spalt unter dem Feind, der allen Feinden innerhalb von 2,5 Metern 2.667 Blutungsschaden zufügt und sie 10 Sekunden lang für zusätzliche 15.820 Blutungsschaden bluten lässt. Dieser Effekt kann einmal alle 10 Sekunden eintreten und skaliert mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Scharlachrotes Zwielicht

(schwer) Kastell Dorn

(Westliches Himmelsrand) Habt ihr Schaden erlitten, umgebt ihr euch in einem Radius von 8 Metern mit einem Blutnebel. Nach 2 Sekunden wird der Nebel gewaltsam in euren Körper gesogen, was an Feinden in der Nähe 2.450 Blutungsschaden verursacht und euch in Höhe von 100 % des verursachten Schadens heilt. Dieser Effekt kann einmal alle 8 Sekunden eintreten und skaliert mit eurem maximalen Leben.

Schutz der Narrentöterin

(schwer) Kessel

(Deshaan) Beginnt ihr im Kampf zu blocken, gewährt dies euch und bis zu 3 Gruppenmitgliedern innerhalb von 18 Metern einen Schadensschild, der 2 Sekunden lang bis zu 4.000 direkten Schaden abfängt. Wird ein Schild gebrochen, enthält der Träger 5.350 Magicka und Ausdauer. Dieser Effekt kann einmal alle 30 Sekunden eintreten, falls ein Schadensschild gebrochen wurde oder einmal alle 10 Sekunden eintreten, falls kein Schaden Schild gebrochen wurde.

Seuchenschleuder

(mittel) Gipfel der Schuppenruferin

(Sturmhafen) Wenn ihr Schaden erleidet, beschwört ihr eine Skeeverleiche, die 5 Sekunden lang fünf Giftkugeln schleudert, die dem nächsten Feind innerhalb von 10 Metern jeweils 3.416 Giftschaden zufügen. Dieser Effekt kann einmal alle 8 Sekunden eintreten und skaliert mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Silberrosen-Wacht

(schwer) Rotblütenbastion

(Glenumbra) Blockt ihr einen Angriff, erhaltet ihr alle 0,5 Sekunden 15 Sekunden lang eine Kumulation Ebenenformer. Mit 3 Kumulationen verbraucht ihr diese und entfesselt nekrotische Energie auf euren Angreifer, der 4.800 Magieschaden und 12 Sekunden lang größeres Verkrüppeln erleidet, wodurch dessen Schaden um 10 % verringert wird. Habt ihr die nekrotische Energie entfesselt, könnt ihr 12 Sekunden lang keine weiteren Kumulationen ansammeln. Der Schaden skaliert mit eurem maximalen Leben.

Spalt des Karmesinschwurs

(schwer) Schreckenskeller

(Dunkelforst) Führt ihr eine Fähigkeit aus, trinkt ihr einen Trank oder setzt ihr ein Gift ein und erhaltet ihr oder ein Verbündeter dadurch eine größere oder kleinere Verbesserung, entsendet ihr eine Schockwelle, die die Rüstung naher Feinde innerhalb von 12 Metern 15 Sekunden lang um 3.335 verringert. Dieser Effekt kann einmal alle 12 Sekunden eintreten und nur dann, wenn sich auch wirklich ein Feind in Reichweite befindet.

Stärkungsprunkt

(mittel) Krallenhort

(Bangkorai) Wenn ihr eine Fähigkeit mit Ressourcenkosten einsetzt, während ihr weniger als 25 % eurer maximalen Ausdauer besitzt, erhaltet ihr 10.690 Ausdauer zurück. Dieser Effekt kann einmal alle 45 Sekunden eintreten.

Talfygs Verrat

(leicht) Kastell Dorn

(Westliches Himmelsrand) Erhöht eure Magie- & Waffenkraft um 350 und euren durch Flammen- und Kriegergilden-Fähigkeiten erlittenen Schaden um 5 %.

Tenazität des Kerkermeisters

(schwer) Mondjägerfeste

(Schnittermark) Wenn ihr mindestens 7.000 Leben durch einen einzelnen Angriff verliert, erhaltet ihr 8 Sekunden land größere Vitalität, was eure erhaltene Heilung um 16 % erhöht.

Titanenkinds Stärke

(mittel) Eiskap

(Wrotghar) Gewährt 103 Magie- & Waffenkraft und 1.168 offensive Durchdringung. Solange ihr kämpft, verdoppelt sich dieser Bonus, wenn euer Leben unter 75 % sinkt. Der Bonus vervierfacht sich, wenn euer Leben unter 50 % sinkt.

Tzogvins Kriegstrupp

(mittel) Frostgewölbe

(Ostmarsch) Verursacht ihr kritischen Schaden, erhaltet ihr Präzision, was eure Chance auf kritische Treffer 5 Sekunden lang um 166 erhöht. Dieser Effekt wirkt bis zu 10 x kumulativ (1660). Mit der maximalen Anzahl an Kumulationen erhaltet ihr außerdem kleinere Kraft, was den Schaden eurer kritischen Treffer um 10 % erhöht. Dieser Effekt kann einmal alle halbe Sekunde eintreten.

Ulfnors Gunst

(schwer) Krallenhort

(Bangkorai) Erhöht die Magicka oder die Ausdauer, die eure schweren Angriffe wiederherstellen, um 30 %.

Verletzender Magier

(leicht) Gefängnis der Kaiserstadt

(Kaiserstadt) Wenn ihr direkten Schaden verursacht, besteht eine Chance von 20 %, eure Magie- & Waffenkraft 5 Sekunden lang um 486 zu erhöhen. Dieser Effekt kann einmal alle 5 Sekunden eintreten.

Vettelgarten

(schwer) Blutquellschmiede

(Kargstein) Erleidet ihr Schaden, während euer Leben bei unter 50 % liegt, beschwört ihr in einem Radius von 8 Metern um euch herum 8 Sekunden lang ein Naturschutzgebiet, das euch und bis zu 5 Gruppenmitgliedern, solange ihr in diesem Bereich bleibt, größerer Schutz gewährt, wodurch erlittener Schaden um 10 % verringert wird. Dieser Effekt kann nur einmal alle 30 Sekunden eintreten.

Wahrgeschworenen-Raserei

(leicht) Schwarzdrachenvilla

(Goldküste) Gewährt euch 667 Chance auf kritische Treffer und erhöht den kritischen Schaden um 4 %. Solange ihr kämpft, verdoppelt sich dieser Bonus, wenn euer Leben unter 75 % sinkt, und vervierfacht sich, wenn euer Leben unter 50 % sinkt.

Wilder Werwolf

(mittel) Mondjägerfeste

(Schnittermark) Eure leichten und schweren Angriffe zerfetzen Fleisch, wodurch euer Feind 4 Sekunden lang jede Sekunde in Höhe von 1.076 Blutungsschaden blutet. Dieser Effekt skaliert mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Witwenmacher

(mittel) Wiege der Schatten

(Schattenfenn) Wenn euer alchemistisches Gift angewendet wird, platziert ihr giftige Sporen vor euch, die sich nach 1 Sekunde verteilen und 10 Sekunden lang allen Feinden innerhalb von 5 Metern 11.190 Giftschaden zufügen. Dieser Effekt skaliert mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Z’ens Wiedergutmachung

(leicht) Hort von Maarselok

(Grahtwald) Eure leichten Angriffe belegen Feinde 20 Sekunden lang mit der Berührung von Z’en. Betroffene Feinde erleiden für jeden Effekt mit Schaden über Zeit auf sich 1 % zusätzlichen Schaden bis hin zu 5 %. Ihr könnt pro Feind nur einmal vom Vorteil der Berührung von Z’en profitieren.