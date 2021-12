ESO: Alle herstellbaren Gegenstandssets im Überblick – mit Fundorten

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Wenn ihr erst vor Kurzem in Tamriel gelandet seid, dann fragt einfach mal in der Community oder im Zonen-Chat. Viele hilfsbereite Spieler besitzen jede Handwerksstation und erlauben euch auch diese zu nutzen.

Alternativ könnt ihr alle Handwerksstationen auch in eurem Heim platzieren. Dafür müsst ihr beim Schriebscheinhändler, den ihr in den jeweiligen Hauptstädten der Allianzen findet, einstellbare Handwerkstationen erwerben. Schriebscheine erhaltet ihr als Belohnung für gefertigte Meisterschriebe.

Diese Handwerksstationen sind etwas komplizierter zu erreichen. Ihr müsst diese Orte nämlich über ein Portal in der jeweiligen Gilde betreten. Besucht die Magiergilde oder die Kriegergilde in den Hauptstädten der Gebiete, dort findet ihr ein Portal.

Insert

You are going to send email to