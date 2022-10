ESO: Alles zum neuen DLC Firesong und den Inhalten 2022

In dem kurzen Video zeigen und erzählen euch die wichtigsten Infos zu dem kommenden MMORPG Ashes of Creation.

Alles, was ihr zu The Elder Scrolls Online wissen müsst – in 2 Minuten

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Alle Events in ESO findet ihr in unserem Ticker:

In Firesong könnt ihr die Insel Galen und Y’ffelon entdecken. Sie gehören zum Systren-Archipel und liegen nördlich der Hochinsel. Ihr trefft in dem neuen Gebiet auf 3 unterschiedliche Biome.

Im Livestream am 30. September wurde der neue DLC Firesong des MMORPGs The Elder Scrolls Online vorgestellt. Hier auf MeinMMO erfahrt ihr alles zu den neuen Inhalten von Firesong und Update 36.

