ESO bringt mit neuem DLC Firesong 9 neue Sets – Bringt frischen Wind in Magicka-Builds

Am 1. November 2022 erscheint das neue Update 36 Firesong des MMORPGs The Elder Scrolls Online. Damit erscheinen auch wieder neue Ausrüstungssets und Mythic Items. Ein Item krempelt sogar den Verbrauch von Ausdauer und Magicka um. MeinMMO erklärt euch, warum das so spannend ist.

Welche neuen Sets erwarten euch in Firesong? Mit dem neuen Update schaltet man das Gebiet Galen, oberhalb von Hochinsel, frei. Dort erwarten euch 3 herstellbare Sets, 3 Sets der offenen Welt von Galen und ebenfalls 3 neue mythische Items.

Die neuen herstellbaren Sets in ESO Firesong

Wo finde ich die Settische in Galen (Firesong)? Am südlichsten Punkt Galens, beim alten Mornardhafen, befinden sich die Handwerkstische für das Set „Altwuchs-Brauer“. Ihr erreicht sie am besten über den Wegschrein der östlichen Ufer oder den Wegschrein des Umlands von Vastyr.

Die Handwerkstische für das Set „Zurechtweisung der Schimäre“ findet ihr bei der Feste Avrippe im Nordwesten. Ihr erreicht den Ort über den Wegschrein von Y’ffres Pfad. Direkt daneben findet ihr die Settische.

Die Eichenschmiede befindet sich im Zentrum der Insel. Hier befinden sich die Settische für das Set „Kralle des Waldgespensts“. Reist zum Wegschrein von Llanshara und bewegt euch von dort aus Richtung Westen.

Wir haben euch alle Fundorte nochmal übersichtlich auf der Karte von Galen markiert:

Hier findet ihr alle Handwerkstische der neuen herstellbaren Sets von Firesong.

Welche Eigenschaften haben die herstellbaren Sets aus Firesong? Schauen wir uns die Sets nun einmal genauer an.

Zurechtweisung der Schimäre 2 – 1.096 maximale Magicka 3 – 1.206 maximales Leben 4 – 1.096 maximale Ausdauer 5 – Erhaltet Ihr durch einen vollständig aufgeladenen schweren Angriff Ressourcen zurück, wird auch bei den drei Verbündeten, die Eurem Ziel am nächsten stehen, 2.363 der erhaltenen Ressource wiederhergestellt.



Altwuchs-Brauer 2 – 129 Ausdauerregeneration 3 – 129 Magickaregeneration 4 – 129 Lebensregeneration 5 – Nachdem Ihr einen Trank getrunken habt, erhaltet Ihr 45 Sekunden lang 245 Magicka-, Ausdauer- und Lebensregeneration.



Kralle des Waldgespensts 2 – 657 Wertung auf kritische Treffer 3 – 129 Magie- und Waffenkraft 4 – 657 Wertung auf kritische Treffer 5 – 2.037 Wertung auf kritische Treffer für Klassenfähigkeiten.



Der Altwuchs-Brauer könnte dort interessant werden, wo man auf Ressourcenregeneration angewiesen ist. Daher ist es denkbar, dass es fürs PvP oder Duelle genutzt wird.

Sets der offenen Welt von Galen in Firesong

Setteile dieser Sets bekommt ihr von allen Weltenbossen und Bossen in öffentlichen Verliesen. Ihr könnt sie aber auch in Schatztruhen, im Diebesgut oder Psijik-Portalen finden.

Hintergassen-Gourmet (leicht) 2 – 657 Wertung auf kritische Treffer 3 – 657 Wertung auf kritische Treffer 4 – 129 Magie- und Waffenkraft 5 – Solange Ihr unter den Auswirkungen einer Speise steht, sind euer kritischer Schaden und eure kritische Heilung um 13 % erhöht.



Phönixmotten-Theurg (mittel) 2 – 129 Ausdauerregeneration 3 – 129 Ausdauerregeneration 4 – 1.096 maximale Ausdauer 5 – Heilt Ihr Euch oder einen Verbündeten, wird dem Ziel 10 Sekunden lang kleinerer Mut und kleinere Kraft gewährt, was dessen Magie- und Waffenkraft um 215 und dessen verursachten kritischen Schaden um 10 % erhöht. Dieser Effekt kann für jedes Ziel nur einmal alle 12 Sekunden eintreten.



Bastion des Draoife (schwer) 2 – 1.096 maximale Ausdauer 3 – 1.206 maximales Leben 4 – 1.096 maximale Ausdauer 5 – Blockt Ihr einen Angriff ab, wird Euch 10 Sekunden lang eine von maximal 3 Kumulationen Beugung gewährt. Ihr könnt alle 0,5 Sekunden bis zu 1 Kumulation erhalten. Erhöht Eure Magicka- und Ausdauerregeneration pro Kumulation Beugung um 106.



Mythische Items in Firesong

Das Antiquitätensystem ermöglicht euch, dass ihr die sogenannten mythischen Items bekommen könnt. Dafür müsst ihr die passenden 5 Spuren finden und diese erspähen und ausgraben.

Hier sind die mythischen Items aufgelistet, die mit dem kommenden DLC Firesong neu sind:

Diese Aufnahmen sind von dem öffentlichen Testserver.

Faunstreich (Wams) Sprintet Ihr 1 Sekunde lang durchgehend, wird Euch die Fähigkeit gewährt, Feinde zu durchqueren. Feinde, die Ihr durchquert, werden 4 Sekunden lang verzaubert, wodurch deren Fähigkeit anzugreifen oder Fähigkeiten auszuführen, während sie sich auf Euch zu bewegen, entfernt wird. Verzaubert Ihr einen Feind auf diese Weise, gewährt Euch dies 678 Ausdauer, Magicka und Leben. Durch das Verzaubern eines Feindes wird Eure Tarnung aufgehoben.



Sturmwebertollen (Beinlinge) Gewährt 300 Magickaregeneration. Sprinten, Ausweichrollen, Wuchtschläge, Freibrechen, Schleichen und Blocken verbrauchen nun Magicka anstatt Ausdauer. Beim Blocken, Schleichen oder Sprinten erhaltet Ihr keine Magicka zurück. Ihr regeneriert Ausdauer beim Schleichen, Blocken und Sprinten.



Syrabanns Schutz (Gürtel) Während Ihr Euch wappnet, könnt Ihr Euch nicht bewegen. Durch das Wappnen erzeugt Ihr eine 12 Meter große Fläche des Schutzes. Bei Verbündeten innerhalb dieser Fläche sind deren Blockmitigation um 30 % und deren Lebensregeneration um 950 erhöht.

(Die Blockmitigation und Lebensregeneration gelten nur für Verbündete, nicht den Träger des Sets. Wenn ihr „Schildwall“ mit diesem Effekt kombiniert, werdet Ihr Euch nicht bewegen können, solange die ultimative Fähigkeit aktiv ist.)



Fazit: Neues Mythic „Sturmwebertollen“ könnte wirklich spannend werden! Das Item „Faunstreich“ könnte sehr interessant für Duelle werden. Es klingt allerdings ebenfalls danach, dass man mit dem Effekt dieses Items auch gut umgehen können muss, um es optimal zu nutzen. Das Item „Sturmwebertollen“ kann ebenfalls interessant für das PvP sein. Denn dort müssen die Spieler Blocken, Schleichen, Sprinten, Ausweichrollen und Wuchtschläge abgestimmt koordinieren, um sich gegen andere Spieler durchsetzen zu können. Dafür wurde bislang immer nur Ausdauer verbraucht. Die Umstellung des Verbrauchs von Ausdauer auf Magicka dieser Aktionen gab es bisher noch gar nicht in ESO. Die einzige Ausnahme bildet das Blocken mit einem Froststab in Kombination mit der passiven Fähigkeit Trifokus der Fertigkeitslinie Zerstörungsstab. In allen anderen Fällen kostet das Blocken aber Ausdauer. Die anderen Aktionen (Schleichen, Sprinten, Ausweichrollen und Wuchtschläge) haben bislang ausschließlich und ohne Ausnahme Ausdauer gekostet. Mit dem Set regeneriert man sogar Ausdauer beim Schleichen, Blocken und Sprinten. Mit der richtigen Kombination an Fertigkeiten und weiteren Sets ist diese Neuheit wirklich spannend und bietet vollkommen neue Möglichkeiten. Es ist also einen Versuch wert. MiezeMelli

Autorin bei MeinMMO

Mit jedem neuen Gebiet bekommt The Elder Scrolls Online neue herstellbare Sets. Das bedeutet, dass ihr auch in den vorherigen DLCs einige interessante Sets finden könnt. Wenn ihr euch dafür interessiert und wissen wollt, wo ihr welches Set herstellen könnt, solltet ihr euch diesen Guide anschauen:

ESO: Alle herstellbaren Gegenstandssets im Überblick – mit Fundorten