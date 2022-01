The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Sprecht den NPC Verita Numida im Antiquarenzirkel von Einsamkeit an. Ihr bekommt anschließend eine Quest, die ihr absolvieren müsst. Die Quest gibt euch außerdem eine Einführung in das Antiquitäten-System von ESO. Ihr erhaltet die Fertigkeitslinien “Spähen” und “Ausgrabung”, sobald ihr die Quest beendet habt.

In ESO unterscheidet man die Gegenstandsets (Sets für Waffen, Ausrüstung und Schmuck) nach Fundorten oder ob sie herstellbar sind. Außerdem benötigt ihr eine unterschiedliche Anzahl an Items, um den letzten Effekt des Sets freizuschalten. Die Anzahl variiert zwischen 2 und 5 Teilen.

Das MMORPG The Elder Scrolls Online hat inzwischen 32 Updates bekommen. Mit Update 26 Greymoor kamen zu den regulären Gegenstandsets, welche zwischen 2 – 5 Teile besitzen, auch noch sogenannte mythische Items. Wir geben euch in diesem Guide einen Überblick, wie ihr an euer gewünschtes mythisches Item kommt.

Insert

You are going to send email to