ESO: Alle Gegenstandssets aus Arenen im Überblick – mit Fundorten

Besagte Waffen gibt es nur in der jeweiligen Arena. Im Veteranenmodus bekommt ihr diese Waffen in ihrer perfektionierten Form. Das bedeutet, dass ihr noch einen Bonus extra dazu bekommt. Allerdings ist vorallem der Bonus wichtig, den ihr sowohl für die normalen als auch die perfektionierten Waffen bekommt.

In diesem Artikel beschäftigen wir uns mit allen Sets aus Arenen. In ESO gibt es insgesamt 4 Arenen, davon sind jeweils 2 entweder für einen Spieler oder für eine Gruppe von 4 Spielern ausgelegt. Was alle Arenen gemeinsam haben, ist das ihr für den Abschluss der gesamten Arena besondere Waffen bekommt.

In ESO unterscheidet man die Gegenstandssets (Sets für Waffen, Ausrüstung und Schmuck) nach Fundorten oder ob sie herstellbar sind. Außerdem benötigt ihr eine unterschiedliche Anzahl an Items, um den letzten Effekt des Sets freizuschalten. Die Anzahl varriiert zwischen 2 bis 5 Teilen. Diese Kategorien gibt es:

Das MMORPG The Elder Scrolls Online hat inzwischen 32 Updates. Inzwischen gibt es 4 Arenen im Tamriel, davon sind 2 Arenen für das Solo-Game und die anderen 2 Arenen für eine Gruppe von 4 Spielern angepasst. Wir von MeinMMO zeigen euch, in welcher Arena ihr welches Set finden könnt.

