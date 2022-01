In dem MMORPG The Elder Scrolls Online gibt es Gegenstandssets, die nur in Dungeons droppen. Ihr bekommt sie beim Absolvieren des Dungeons und beim Besiegen von Feinden in Dungeons. Wir von MeinMMO zeigen euch, in welchem (Non-DLC) Dungeon ihr welches Set finden könnt.

In ESO unterscheidet man die Gegenstandssets (Sets für Waffen, Ausrüstung und Schmuck) nach Fundorten oder ob sie herstellbar sind. Außerdem benötigt ihr eine unterschiedliche Anzahl an Items, um den letzten Effekt des Sets freizuschalten. Die Anzahl varriiert zwischen 2 bis 5 Teilen.

Diese Kategorien gibt es bei den Gegenstandssets:

Dieser Artikel gibt euch einen Überblick über die fünfteiligen Gegenstandssets aus Non-DLC Dungeons. Der Guide ist auf dem Stand von Update 32 Deadlands.

Fundorte der Dungeon-Sets im Überblick (Non-DLC)

In jedem Dungeon gibt es je ein 5-teiliges Set für leichte, mittlere und schwere Rüstung. Wir haben euch die Fundorte der Sets aus Non-DLC Dungeons einmal als Übersicht erstellt:

Albtraumritter

(schwer) Spindeltiefen

(Glenumbra) Wenn ihr Nahkampfschaden mit Waffen verursacht, belegt ihr alle Feinde innerhalb von 8 Metern 5 Sekunden lang mit kleinerem Verkrüppeln, was deren verursachten Schaden um 5 % verringert. Dieser Effekt kann einmal alle 3 Sekunden eintreten. Ausbrecher

(mittel) Verbannungszellen

(Auridon) Gewährt euch dauerhaft kleinere Schnelligkeit, was euer Lauftempo um 15 % erhöht. Berührung des Netch

(leicht) Dunkelschattenkavernen

(Deshaan) Fügt 377 Magie- & Waffenkraft zu euren Schockfähigkeiten hinzu. Borkenhaut

(mittel) Eldengrund

(Grahtwald) Verringert die Wirkdauer von Bewegungsunfähigkeit und Verlangsamungen auf euch um 50 %. Werdet ihr bewegungsunfähig oder verlangsamt, so erhaltet ihr 1.744 Leben und 808 Ausdauer zurück. Dieser Effekt kann einmal alle 5 Sekunden eintreten. Branntzauberweber

(leicht) Stadt der Asche

(Grünschatten) Wenn ihr mit einer Fähigkeit Flammenschaden verursacht, belegt ihr den Feind mit einer Verbrennung als Statuseffekt und erhöht eure Magie- & Waffenkraft 8 Sekunden lang um 461. Diese Effekte können einmal alle 12 Sekunden eintreten. Dreughkönigschlächter

(schwer) Pilzgrotte

(Steinfälle) Gewährt euch dauerhaft größere Brutalität / Zauberei, was eure Magie- & Waffenkraft um 20 % erhöht. Wenn ihr einen Feind tötet, erhaltet ihr 8 Sekunden lang größere Schnelligkeit, was euer Lauftempo um 30 % erhöht. Duroks Fluch

(schwer) Selenes Netz

(Schnittermark) Wenn ihr Schaden erleidet, belegt ihr den Feind 5 Sekunden lang mit größerer Schändung, was dessen erhaltene Heilung und seine Lebensregeneration um 16 % verringert. Dieser Effekt kann für jeden Feind einmal alle 7 Sekunden eintreten. Ebenerzarsenal

(schwer) Krypta der Herzen

(Kluftspitze) Erhöht das maximale Leben von euch und bis zu 11 Gruppenmitgliedern innerhalb von 28 Metern um 942. Eisschmiede

(schwer) Burg Grauenfrost

(Ostmarsch) Wenn ihr Kälteschaden verursacht, verursacht ihr zusätzlich an allen Feinden innerhalb von 8 Metern um das ursprüngliche Ziel herum 334 Flammenschaden. Dieser Effekt kann einmal jede Sekunde eintreten und skaliert mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist. Feldarzt(leicht) Kanalisation von Wegesruh

(Sturmhafen) Wenn ihr euch oder einen Verbündeten kritisch heilt, gewährt ihr dem Ziel einen Schadenschild, der 6 Sekunden lang bis zu 4.058 Schaden abfängt. Dieser Effekt kann pro Ziel einmal alle 6 Sekunden eintreten. Feldwebel

(schwer) Kanalisation von Wegesruh

(Sturmhafen) Erhöht den Schaden eurer schweren Angriffe mit voller Stärke um 2.126. Gaderobe des Wurms

(leicht) Kammern des Wahnsinns

(Kalthafen) Gewährt euch und bis zu 11 Gruppenmitgliedern innerhalb von 28 Meten 136 Magickaregeneration. Gebetstuch

(leicht) Spindeltiefen

(Glenumbra) Wenn ihr euch selbst oder einen Verbündeten überheilt, gewährt ihr demjenigen 6 Sekunden lang einen Schadenschild, der 4.706 Schaden absorbiert. Dieser Effekt kann einmal alle 2 Sekunden eintreten. Gewänder des Hexers

(leicht) Selenes Netz

(Schnittermark) Wenn ihr eine Fähigkeit mit Ressourcenkosten einsetzt, während ihr weniger als 25 % eurer maximalen Magicka besitzt, erhaltet ihr 10.690 Magicka zurück. Dieser Effekt kann einmal alle 45 Sekunden eintreten. Glaubenskrieger

(mittel) Volenfell

(Alik’r Wüste) Verursacht ihr direkten Schaden mit einem versetzenden, bewegenden, teleportierenden oder heranziehenden Angriff, lässt dies den Boden unter euch 10 Sekunden lang aufbrechen und ihr erhaltet 6 Sekunden lang einen Schadenschild, der bis zu 5.511 Schaden abfängt. Alle 2 Sekunden erhaltet ihr und bis zu 11 Gruppenmitglieder 12 Sekunden lang kleinerer Mut. Diese Effekte können einmal alle 20 Sekunden eintreten und skalieren mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist. Glutschild

(schwer) Stadt der Asche

(Grünschatten) Wenn ihr einen schweren Angriff mit voller Stärke ausführt, erhöht ihr 6 Sekunden lang eure physische Resistenz und eure Magieresistenz um 3.108 und fügt jede Sekunde allen Feinden innerhalb von 5 Metern 320 Flammenschaden zu. Der Schaden skaliert mit eurer physischen Resistenz oder Magieresistenz, je nachdem, was höher ist. Heiligtum

(leicht) Verbannungszellen

(Auridon) Erhöht die von euch und bis zu 11 Mitgliedern eurer Gruppe erhaltene Heilung innerhalb von 10 Metern um 10 %. Hircines Schein

(mittel) Selenes Netz

(Schnittermark) Gewährt euch und bis zu 11 Gruppenmitgliedern innerhalb von 28 Metern 136 Ausdauerregeneration. Höhlenforscher

(mittel) Spindeltiefen

(Glenumbra) Verringert die Kosten eurer Fähigkeiten der Unerschrockenen um 10 %. Setzt ein Verbündeter eine der von diesen Fähigkeiten gebotenen Synergien ein, erhaltet ihr 687 Magicka und Ausdauer zurück. Dieser Effekt kann einmal alle 5 Sekunden eintreten. Klapperkäfig

(schwer) Kammern des Wahnsinns

(Kalthafen) Gewährt euch dauerhaft größere Brutalität & Zauberei, was eure Magie- & Waffenkraft um 20 % erhöht. Leviathan

(mittel) Krypta der Herzen

(Kluftspitze) Gewährt 1439 Wertung für kritische Treffer. Lichtsprecher

(leicht) Eldengrund

(Grahtwald) Erhöht eure Magie- & Waffenkraft für Fähigkeiten für Heilungsstäbe um 565. Lied der Lamie

(leicht) Arx Corinium

(Schattenfenn) Wenn ihr eine ultimative Fähigkeit einsetzt, stellt ihr für jeden Punkt der Kosten der ultimativen Fähigkeit bei euch und euren Gruppenmitgliedern innerhalb von 20 Metern um euch herum 23 Leben und 23 Magicka und Ausdauer wieder her. Lumpen des Knochenpiraten

(mittel) Schwarzherz-

Unterschlupf

(Bangkorai) Solange ihr unter den Auswirkungen eines Getränks steht, sind eure maximale Ausdauer um 1.884 und eurer Ausdauerregeneration um 125 erhöht. Magickaschmiede

(leicht) Burg Grauenfrost

(Ostmarsch) Wenn ihr Schaden erleidet, während ihr weniger als 50 % eurer maximalen Magicka besitzt, erhaltet ihr 7.149 Magicka zurück. Dieser Effekt kann einmal alle 30 Sekunden eintreten. Nikulas’ schwere Rüstung

(schwer) Gesegnete Feuerprobe

(Rift) Wenn ihr einen Angriff erfolgreich abblockt, erhaltet ihr einmal alle 0,5 Sekunden 5 Sekunden lang eine Kumulation von Nikulas Entschlossenheit. Mit 8 Kumulationen verbraucht ihr diese und werft den nächsten, innerhalb von 5 Sekunden gegen euch geführten Angriff mit direktem Schaden auf den Angreifer zurück und vermeidet diesen so vollständig. Platten des Wanderritters

(schwer) Schwarzherz-Unterschlupf

(Bangkorai) Erhöht eure Magie- & Waffenkraft für Fähigkeiten mit Einhand und Schild um 424. Setzt ihr eine solche Fähigkeiten ein, werdet ihr um 1,476 Leben geheilt. Quälender

(schwer) Verbannungszellen

(Auridon) Wenn ihr mit einer Ansturm-, Sprung-, Teleportations- oder Zugfähigkeit direkten Schaden verursacht, erhöht ihr eure physische Resistenz und eure Magieresistenz um 3.430 und verspottet den Feind 15 Sekunden lang, um ihn dazu zu zwingen, euch anzugreifen. Rüstung der Wahrheit

(schwer) Dunkelschattenkavernen

(Deshaan) Wenn ihr einem aus dem Gleichgewicht gebrachten Gegner Schaden zufügt, erhöht dies 10 Sekunden lang eure Magie- & Waffenkraft um 433. Rüttelnde Rüstung

(schwer) Orkaninsel

(Malabal Tor) Wenn ihr einen Angriff abblockt, ladet ihr eure Waffen auf, was eure physische Resistenz und Magieresistenz 6 Sekunden lang um 4.352 erhöht und euer nächster Wuchtschlag verursacht zusätzlich 3.308 Schaden. Schatzjäger

(leicht) Volenfell

(Alik’r Wüste) Gewährt 161 Magie- & Waffenkraft. Gewährt euch dauerhaft größere Wildheit, was eure Wertung für kritische Treffer um 2.629 erhöht. Schuppen des Dünenbrechers

(schwer) Volenfell

(Alik’r Wüste) Während ihr blockt, wird eure physische Resistenz und eure Magieresistenz um 5.001 erhöht. Schwerfälliger Draugr

(mittel) Burg Grauenfrost

(Ostmarsch) Gewährt 2401 maximale Ausdauer. Schwerttänzer

(mittel) Gesegnete Feuerprobe

(Rift) Erhöht eure Magie- & Waffenkraft für Fähigkeiten für Zwei Waffen um 565. Seide des Duellanten

(leicht) Gesegnete Feuerprobe

(Rift) Wenn ihr Schaden mit einem leichten oder schweren Angriff in Nahkampfreichweite verursacht, bewirkt ihr, dass eure leichten und schweren Angriffe 5 Sekunden lang zusätzlich 1.705 Schaden verursachen. Dieser Effekt kann einmal alle 5 Sekunden eintreten. Spinnenkultistenkutte

(leicht) Pilzgrotte

(Steinfälle) Erhöht eure Magie- & Waffenkraft für Fähigkeiten für Zerstörungsstäbe um 565. Stärke des Automaten

(mittel) Dunkelschattenkavernen

(Deshaan) Erhöht eure Magie- & Waffenkraft für Fahigkeiten mit physischem Schaden und Blutungsschaden um 377. Sturmmeister

(mittel) Orkaninsel

(Malabal Tor) Wenn ihr kritischen Schaden mit einem schweren Angriff voller Stärke verursacht, fügen eure leichten und schweren Angriffe 20 Sekunden lang zusätzlich 1.453 Schaden zu. Dieser Effekt kann einmal alle 10 Sekunden eintreten. Trennflamme

(mittel) Stadt der Asche

(Grünschatten) Eure schweren Angriffe mit voller Stärke fügen eurem Ziel innerhalb von 10 Sekunden zusätzlich 8.930 Flammenschaden zu und belegen den Feind mit kleinerer Bruch, was seine physische Resistenz und Magieresistenz um 2.974 verringert. Dieser Effekt skaliert mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist. Tuch des Lichs

(leicht) Krypta der Herzen

(Kluftspitze) Wenn ihr eine Fähigkeit mit Ressourcenkosten einsetzt, während ihr euch im Kampf befindet und weniger als 33 % eurer maximalen Magicka besitzt, erhöht sich eure Magickaregeneration 20 Sekunden lang um 1.042. Dieser Effekt kann nur einmal jede Minute eintreten. Überwältigende Woge

(leicht) Orkaninsel

(Malabal Tor) Verursacht ihr Schaden mit einer Klassenfähigkeit, umgebt ihr euch 6 Sekunden lang mit einem Wirbel, der Feinden innerhalb von 8 Metern jede Sekunde 612 Schockschaden zufügt. Ihr erhaltet 15 % des verursachten Schadens als Magicka zurück. Dieser Effekt kann einmal alle 7 Sekunden eintreten und skaliert mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist. Unerschrockenen-Bastion

(schwer) Eldengrund

(Grahtwald) Nutzt ihr eine Spott-Fähigkeiten, während ihr weniger als 75 % eures maximalen Lebens besitzt, erhaltet ihr 6 Sekunden lang einen Schadenschild, der bis zu 13.305 Schaden abfängt. Dieser Effekt kann einmal alle 10 Sekunden eintreten. Unerschrockener Entflechter

(leicht) Schwarzherz-Unterschlupf

(Bangkorai) Wenn ihr, während ihr euch im Kampf befindet, eine Fähigkeit nutzt, die Ausdauer kostet, erhöht ihr den Schaden eurer leichten und schweren Angriffe 10 Sekunden lang um 1.587. Unerschrockener Infiltrator

(mittel) Arx Corinium

(Schattenfenn) Wenn ihr, während ihr euch im Kampf befindet, eine Fähigkeit nutzt, die Magicka kostest, erhöht ihr den Schaden eurer leichten und schweren Angriffe 10 Sekunden lang um 1.587. Versteinender Blick

(schwer) Arx Corinium

(Schattenfenn) Gewährt 618 Wertung für kritische Treffer; Gewährt euch dauerhaft kleinere Kraft, was den Schaden eurer kritischen Treffer um 10 % erhöht. Vipernbiss

(mittel) Pilzgrotte

(Steinfälle) Wenn ihr mit einem Nahkampfangriff Schaden verursacht, macht ihr 4 Sekunden lang insgesamt 4.304 Giftschaden. Dieser Effekt kann einmal alle 4 Sekunden eintreten und skaliert mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist. Vorteil des Vergessens

(mittel) Kammern des Wahnsinns

(Kalthafen) Gewährt 243 Magie- & Waffenkraft. Wenn ihr einen Feind tötet, füllt ihr einen leeren Seelenstein und heilt euch selbst für 19.015 Leben. Die Heilung kann einmal alle 10 Sekunden eintreten und skaliert mit eurer maximalen Magicka oder Ausdauer, je nachdem, was höher ist. Zahnreihe

(mittel) Kanalisation von Wegesruh

(Sturmhafen) Gewährt euch dauerhaft größere Wildheit, was eure Wertung für kritische Treffer um 2.629 erhöht.

Alle Set-Effekte nach Dungeons (Non-DLC)

Da es in den Dungeons nicht nur Set-Teile von jeweils einem leichten, mittleren und schweren Set gibt, werden die Effekte der zweiteiligen Monster-Sets auch mit aufgeführt. Für eine Übersicht der Monster-Sets müsst ihr allerdings den Guide der passenden Kategorie besuchen.

Arx Corinium (Schattenfenn)

Sellistrix (Monster-Set)

(1 Gegenstand) Gewährt 1058 maximale Ausdauer.

(2 Gegenstände) Wenn ihr Schaden zufügt, beschwört ihr ein Erdbeeben unter dem Feind, das nach 1,5 Sekunden hervorbricht und allen Feinden innerhalb von 4 Metern 2.858 physischen Schaden zufügt und sie 3 Sekunden lang betäubt. Dieser Effekt kann einmal alle 6 Sekunden eintreten und der Schaden skaliert mit eurer Magie- oder Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Lied der Lamie (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 1032 maximale Magicka.

(3 Gegenstände) Gewährt 121 Magickaregeneration.

(4 Gegenstände) Gewährt 1032 maximale Magicka.

(5 Gegenstände) Wenn ihr eine ultimative Fähigkeit einsetzt, stellt ihr für jeden Punkt der Kosten der ultimativen Fähigkeit bei euch und euren Gruppenmitgliedern innerhalb von 20 Metern um euch herum 23 Leben und 23 Magicka und Ausdauer wieder her.

Unerschrockener Infiltrator (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 1032 maximale Ausdauer.

(3 Gegenstände) Gewährt 1032 maximale Ausdauer.

(4 Gegenstände) Gewährt 618 Wertung für kritische Treffer.

(5 Gegenstände) Wenn ihr, während ihr euch im Kampf befindet, eine Fähigkeit nutzt, die Magicka kostest, erhöht ihr den Schaden eurer leichten und schweren Angriffe 10 Sekunden lang um 1.587.

Versteinender Blick (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 618 Wertung für kritische Treffer.

(3 Gegenstände) Gewährt 618 Wertung für kritische Treffer.

(4 Gegenstände) Gewährt 618 Wertung für kritische Treffer.

(5 Gegenstände) Gewährt 618 Wertung für kritische Treffer; Gewährt euch dauerhaft kleinere Kraft, was den Schaden eurer kritischen Treffer um 10 % erhöht.

Burg Grauenfrost (Ostmarsch)

Eisherz (Monster-Set)

(1 Gegenstand) Gewährt 634 Wertung für kritische Treffer.

(2 Gegenstände) Wenn ihr kritischen Schaden verursacht, besteht eine Chance von 20 %, dass ihr einen Schadenschild erhaltet, der 6 Sekunden lang 4.825 absorbiert. Solange der Schadenschild aufrechterhalten wird, verursacht ihr jede Sekunde 364 Frostschaden an allen Feinden innerhalb von 5 Metern um euch herum. Dieser Effekt kann einmal alle 6 Sekunden auftreten und der Schaden skaliert mit eurer Magie- oder Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Eisschmiede (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 1032 maximale Magicka.

(3 Gegenstände) Gewährt 618 Wertung für kritische Treffer.

(4 Gegenstände) Gewährt 121 Magie- & Waffenkraft.

(5 Gegenstände) Wenn ihr Kälteschaden verursacht, verursacht ihr zusätzlich an allen Feinden innerhalb von 8 Metern um das ursprüngliche Ziel herum 334 Flammenschaden. Dieser Effekt kann einmal jede Sekunde eintreten und skaliert mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Magickaschmiede (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 1401 Rüstung.

(3 Gegenstände) Gewährt 1032 maximale Magicka.

(4 Gegenstände) Gewährt 121 Magie- & Waffenkraft.

(5 Gegenstände) Wenn ihr Schaden erleidet, während ihr weniger als 50 % eurer maximalen Magicka besitzt, erhaltet ihr 7.149 Magicka zurück. Dieser Effekt kann einmal alle 30 Sekunden eintreten.

Schwerfälliger Draugr (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 1032 maximale Ausdauer.

(3 Gegenstände) Gewährt 1032 maximale Ausdauer.

(4 Gegenstände) Gewährt 1032 maximale Ausdauer.

(5 Gegenstände) Gewährt 2401 maximale Ausdauer.

Dunkelschattenkavernen (Deshaan)

Maschinenwächter (Monster-Set)

(1 Gegenstand) Gewährt 124 Lebensregeneration.

(2 Gegenstände) Wenn ihr eine Fähigkeit einsetzt, die Ressourcen kostet, besteht eine Chance von 10 %, einen Dwemerautomaten zu beschwören, der 6 Sekunden lang alle 0,5 Sekunden 531 Ausdauer oder Magicka oder 2.037 Leben bei euch wiederherstellt. Dieser Effekt kann einmal alle 10 Sekunden eintreten.

Wachposten von Rkugamz (Monster-Set)

(1 Gegenstand) Gewährt 4 % gewirkte Heilung.

(2 Gegenstände) Wenn ihr euch oder einen Verbündeten heilt, ruft ihr eine Dwemerspinne herbei, die euch und nahe Verbündete innerhalb von 5 Metern 8Sekunden lange jede Sekunde um 1.042 Leben heilt sowie 121 Magicka und Ausdauer wiederherstellt. Dieser Effekt kann einmal alle 15 Sekunden eintreten.

Berührung des Netch (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 618 Wertung für kritische Treffer.

(3 Gegenstände) Gewährt 1032 maximale Magicka.

(4 Gegenstände) Gewährt 121 Magie- & Waffenkraft.

(5 Gegenstände) Fügt 377 Magie- & Waffenkraft zu euren Schockfähigkeiten hinzu.

Rüstung der Wahrheit (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 618 Wertung für kritische Treffer.

(3 Gegenstände) Gewährt 1032 maximale Ausdauer.

(4 Gegenstände) Gewährt 121 Magie- & Waffenkraft.

(5 Gegenstände) Wenn ihr einem aus dem Gleichgewicht gebrachten Gegner Schaden zufügt, erhöht dies 10 Sekunden lang eure Magie- & Waffenkraft um 433.

Stärke des Automaten (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 618 Wertung für kritische Treffer.

(3 Gegenstände) Gewährt 1032 maximale Ausdauer.

(4 Gegenstände) Gewährt 121 Magie- & Waffenkraft.

(5 Gegenstände) Erhöht eure Magie- & Waffenkraft für Fahigkeiten mit physischem Schaden und Blutungsschaden um 377.

Eldengrund (Grahtwald)

Nachtflamme (Monster-Set)

(1 Gegenstand) Gewährt 1058 maximale Magicka.

(2 Gegenstände) Wenn ihr euch oder einen Verbündeten heilt, besteht eine Chance von 20 %, 6 Sekunden lang ein Totem zu erschaffen, welchen euch und eure Verbündeten innerhalb von 5 Metern jede Sekunde in Höhe von 1.934 Leben heilt. Dieser Effekt kann einmal alle 10 Sekunden eintreten und skaliert mit eurer maximalen Magicka oder Ausdauer, je nachdem, was höher ist.

Würgedorn (Monster-Set)

(1 Gegenstand) Gewährt 124 Magickaregeneration.

(2 Gegenstände) Setzt ihr eine Heilfähigkeit ein, besteht eine Chance von 33 %, dass ihr einen Würgersprössling beschwört, der euch oder einen Verbündeten 6 Sekunden lang für 19.194 Leben heilt. Dieser Effekt kann einmal alle 10 Sekunden auftreten und skaliert mit eurer maximalen Magicka oder Ausdauer, je nachdem, was höher ist.

Borkenhaut (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 1136 maximales Leben.

(3 Gegenstände) Gewährt 121 Ausdauerregeneration.

(4 Gegenstände) Gewährt 1401 Rüstung.

(5 Gegenstände) Verringert die Wirkdauer von Bewegungsunfähigkeit und Verlangsamungen auf euch um 50 %. Werdet ihr bewegungsunfähig oder verlangsamt, so erhaltet ihr 1.744 Leben und 808 Ausdauer zurück. Dieser Effekt kann einmal alle 5 Sekunden eintreten.

Lichtsprecher (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 618 Wertung für kritische Treffer.

(3 Gegenstände) Gewährt 1032 maximale Magicka.

(4 Gegenstände) Gewährt 121 Magie- & Waffenkraft.

(5 Gegenstände) Erhöht eure Magie- & Waffenkraft für Fähigkeiten für Heilungsstäbe um 565.

Unerschrockenen-Bastion (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 1136 maximales Leben.

(3 Gegenstände) Gewährt 1401 Rüstung.

(4 Gegenstände) Gewährt 1401 Rüstung.

(5 Gegenstände) Nutzt ihr eine Spott-Fähigkeiten, während ihr weniger als 75 % eures maximalen Lebens besitzt, erhaltet ihr 6 Sekunden lang einen Schadenschild, der bis zu 13.305 Schaden abfängt. Dieser Effekt kann einmal alle 10 Sekunden eintreten.

Gesegnete Feuerprobe (Rift)

Trollkönig (Monster-Set)

(1 Gegenstand) Gewährt 4 % gewirkte Heilung.

(2 Gegenstände) Heilt ihr euch oder einen Verbündeten, wird die Lebensregeneration, falls das Ziel noch immer weniger als 50 % Leben besitzt, 10 Sekunden lang um 893 erhöht.

Nikulas’ schwere Rüstung (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 1401 Rüstung.

(3 Gegenstände) Gewährt 1401 Rüstung.

(4 Gegenstände) Gewährt 1136 maximales Leben.

(5 Gegenstände) Wenn ihr einen Angriff erfolgreich abblockt, erhaltet ihr einmal alle 0,5 Sekunden 5 Sekunden lang eine Kumulation von Nikulas Entschlossenheit. Mit 8 Kumulationen verbraucht ihr diese und werft den nächsten, innerhalb von 5 Sekunden gegen euch geführten Angriff mit direktem Schaden auf den Angreifer zurück und vermeidet diesen so vollständig.

Schwerttänzer (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 618 Wertung für kritische Treffer.

(3 Gegenstände) Gewährt 1032 maximale Ausdauer.

(4 Gegenstände) Gewährt 121 Magie- & Waffenkraft.

(5 Gegenstände) Erhöht eure Magie- & Waffenkraft für Fähigkeiten für Zwei Waffen um 565.

Seide des Duellanten (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 121 Ausdauerregeneration.

(3 Gegenstände) Gewährt 121 Magie- & Waffenkraft.

(4 Gegenstände) Gewährt 121 Magie- & Waffenkraft.

(5 Gegenstände) Wenn ihr Schaden mit einem leichten oder schweren Angriff in Nahkampfreichweite verursacht, bewirkt ihr, dass eure leichten und schweren Angriffe 5 Sekunden lang zusätzlich 1.705 Schaden verursachen. Dieser Effekt kann einmal alle 5 Sekunden eintreten.

Kammern des Wahnsinns (Kalthafen)

Grothdarr (Monster-Set)

(1 Gegenstand) Gewährt 1058 maximale Magicka.

(2 Gegenstände) Wenn ihr an einem Feind innerhalb von 8 Metern Schaden verursacht, besteht eine Chance von 10 %, Lavabecken zu erschaffen, die euch umwirbeln und allen Feinden im Umkreis von 8 Metern 5 Sekunden lang jede Sekunde 1.033 Flammenschaden zufügen. Dieser Effekt kann einmal alle 10 Sekunden eintreten und skaliert mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Gaderobe des Wurms (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 124 Magickaregeneration.

(3 Gegenstände) Gewährt 1032 maximale Magicka.

(4 Gegenstände) Gewährt 124 Magickaregeneration.

(5 Gegenstände) Gewährt euch und bis zu 11 Gruppenmitgliedern innerhalb von 28 Meten 136 Magickaregeneration.

Klapperkäfig (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 121 Magie- & Waffenkraft.

(3 Gegenstände) Gewährt 121 Magie- & Waffenkraft.

(4 Gegenstände) Gewährt 121 Magie- & Waffenkraft.

(5 Gegenstände) Gewährt euch dauerhaft größere Brutalität & Zauberei, was eure Magie- & Waffenkraft um 20 % erhöht.

Vorteil des Vergessens (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 618 Wertung für kritische Treffer.

(3 Gegenstände) Gewährt 121 Magie- & Waffenkraft.

(4 Gegenstände) Gewährt 121 Ausdauerregeneration.

(5 Gegenstände) Gewährt 243 Magie- & Waffenkraft.

(5 Gegenstände) Wenn ihr einen Feind tötet, füllt ihr einen leeren Seelenstein und heilt euch selbst für 19.015 Leben. Die Heilung kann einmal alle 10 Sekunden eintreten und skaliert mit eurer maximalen Magicka oder Ausdauer, je nachdem, was höher ist.

Kanalisation von Wegesruh (Sturmhafen)

Geißelernter / Malubeth die Auspeitscherin (Monster-Set)

(1 Gegenstand) Gewährt 1164 maximales Leben.

(2 Gegenstände) Wenn ihr Schaden erleidet, erzeugt ihr mit einer Chance von 10 % einen Strahl, der 6 Sekunden lang 2.681 Leben vom Angreifer stiehlt. Während der Strahl aufrecht erhalten wird, erhaltet ihr größere Vitalität, wodurch dich eure erhaltene Heilung um 16 % erhöht. Der Strahl wird unterbrochen, wenn dich das Ziel weiter als 8 Meter entfernt, kann einmal alle 6 Sekunden eintreten und skaliert mit eurem maximalen Leben.

Schleimkropf (Monster-Set)

(1 Gegenstand) Gewährt 744 Wertung für kritische Treffer.

(2 Gegenstände) Gewährt euch dauerhaft kleinere Raserei, wodurch der Schaden, den ihr verursacht um 5 % erhöht wird.

Feldarzt (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 1032 maximale Magicka.

(3 Gegenstände) Gewährt 618 Wertung für kritische Treffer.

(4 Gegenstände) Gewährt 618 Wertung für kritische Treffer.

(5 Gegenstände) Wenn ihr euch oder einen Verbündeten kritisch heilt, gewährt ihr dem Ziel einen Schadenschild, der 6 Sekunden lang bis zu 4.058 Schaden abfängt. Dieser Effekt kann pro Ziel einmal alle 6 Sekunden eintreten.

Feldwebel (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 1136 maximales Leben.

(3 Gegenstände) Gewährt 121 Lebensregeneration.

(4 Gegenstände) Gewährt 243 Magie- & Waffenkraft.

(5 Gegenstände) Erhöht den Schaden eurer schweren Angriffe mit voller Stärke um 2.126.

Zahnreihe (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 1032 maximale Ausdauer.

(3 Gegenstände) Gewährt 618 Wertung für kritische Treffer.

(4 Gegenstände) Gewährt 618 Wertung für kritische Treffer.

(5 Gegenstände) Gewährt 243 Magie- & Waffenkraft.

(5 Gegenstände) Gewährt euch dauerhaft größere Wildheit, was eure Wertung für kritische Treffer um 2.629 erhöht.

Krypta der Herzen (Kluftspitze)

Ilambris (Monster-Set)

(1 Gegenstand) Gewährt 1058 maximale Magicka.

(2 Gegenstände) Wenn ihr Flammen- oder Schockschaden verursacht, besteht eine Chance con 33 %, dass ihr einen Meteorregen beschwört, der 5 Sekunden lang an allen Feinden innerhalb von 4 Metern jede Sekunde 570 Flammenschaden und 596 Schockschaden verursacht. Dieser Effekt kann einmal alle 8 Sekunden auftreten und skaliert mit eurer Magie- oder Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Nerien’eth (Monster-Set)

(1 Gegenstand) Gewährt 124 Magie- & Waffenkraft.

(2 Gegenstände) Wenn ihr direkten Schaden verursacht, besteht eine Chance von 15 %, einen Lichkristall zu erschaffen, der nach 2 Sekunden für 5.330 Magieschaden explodiert und alle Feinde innerhalb von 4 Metern trifft. Dieser Effekt kann nur einmal alle 3 Sekunden eintreten und skaliert mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Ebenerzarsenal (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 1136 maximales Leben.

(3 Gegenstände) Gewährt 1136 maximales Leben.

(4 Gegenstände) Gewährt 4 % erhaltene Heilung.

(5 Gegenstände) Erhöht das maximale Leben von euch und bis zu 11 Gruppenmitgliedern innerhalb von 28 Metern um 942.

Leviathan (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 1032 maximale Ausdauer.

(3 Gegenstände) Gewährt 618 Wertung für kritische Treffer.

(4 Gegenstände) Gewährt 618 Wertung für kritische Treffer.

(5 Gegenstände) Gewährt 1439 Wertung für kritische Treffer.

Tuch des Lichs (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 124 Magickaregeneration.

(3 Gegenstände) Gewährt 1032 maximale Magicka.

(4 Gegenstände) Gewährt 124 Magickaregeneration.

(5 Gegenstände) Wenn ihr eine Fähigkeit mit Ressourcenkosten einsetzt, während ihr euch im Kampf befindet und weniger als 33 % eurer maximalen Magicka besitzt, erhöht sich eure Magickaregeneration 20 Sekunden lang um 1.042. Dieser Effekt kann nur einmal jede Minute eintreten.

Orkaninsel (Malabal Tor)

Sturmfaust (Monster-Set)

(1 Gegenstand) Gewährt 124 Ausdauerregeneration.

(2 Gegenstände) Wenn ihr Schaden zufügt, besteht eine Chance von 10 %, dass ihr eine zerschlagende Donnerfaust erschafft, die 3 Sekunden lang jede Sekunde an allen Feinden innerhalb von 4 Metern 1.137 Schockschaden und beim Schließen der Faust nochmals 13.949 physischen Schaden zufügt. Dieser Effekt kann nur einmal alle 8 Sekunden eintreten und skaliert mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Rüttelnde Rüstung (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 1136 maximales Leben.

(3 Gegenstände) Gewährt 1401 Rüstung.

(4 Gegenstände) Gewährt 1401 Rüstung.

(5 Gegenstände) Wenn ihr einen Angriff abblockt, ladet ihr eure Waffen auf, was eure physische Resistenz und Magieresistenz 6 Sekunden lang um 4.352 erhöht und euer nächster Wuchtschlag verursacht zusätzlich 3.308 Schaden.

Sturmmeister (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 618 Wertung für kritische Treffer.

(3 Gegenstände) Gewährt 618 Wertung für kritische Treffer.

(4 Gegenstände) Gewährt 121 Magie- & Waffenkraft.

(5 Gegenstände) Wenn ihr kritischen Schaden mit einem schweren Angriff voller Stärke verursacht, fügen eure leichten und schweren Angriffe 20 Sekunden lang zusätzlich 1.453 Schaden zu. Dieser Effekt kann einmal alle 10 Sekunden eintreten.

Überwältigende Woge (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 1032 maximale Magicka.

(3 Gegenstände) Gewährt 121 Magie- & Waffenkraft.

(4 Gegenstände) Gewährt 121 Magie- & Waffenkraft.

(5 Gegenstände) Verursacht ihr Schaden mit einer Klassenfähigkeit, umgebt ihr euch 6 Sekunden lang mit einem Wirbel, der Feinden innnerhalb von 8 Metern jede Sekunde 612 Schockschaden zufügt. Ihr erhaltet 15 % des verursachten Schadens als Magicka zurück. Dieser Effekt kann einmal alle 7 Sekunden eintreten und skaliert mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Pilzgrotte (Steinfälle)

Kra’gh (Monster-Set)

(1 Gegenstand) Gewährt 1435 offensive Durchdringung.

(2 Gegenstände) Wenn ihr Schaden verursacht, besteht eine Chance von 10 %, dass Dreughgliedmaßen erscheinen, die vor euch Schockwellen auslösen, welche 2,4 Sekunden lang alle 0,6 Sekunden 1.020 physischen Schaden verursachen. Dieser Effekt kann einmal alle 6 Sekunden auftreten und skaliert mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Mephalas Brut (Monster-Set)

(1 Gegenstand) Gewährt 1058 maximale Ausdauer.

(2 Gegenstände) Eure schweren Angriffe mit voller Stärke erschaffen 10 Sekunden lang unter dem Ziel ein Netz, das allen Feinden innerhalb von 4 Metern jede Sekunde 856 Giftschaden zufügt. Dieser Effekt kann einmal alle 10 Sekunden eintreten und skaliert mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Dreughkönigschlächter (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 121 Magie- & Waffenkraft.

(3 Gegenstände) Gewährt 121 Magie- & Waffenkraft.

(4 Gegenstände) Gewährt 618 Wertung für kritische Treffer.

(5 Gegenstände) Gewährt euch dauerhaft größere Brutalität / Zauberei, was eure Magie- & Waffenkraft um 20 % erhöht. Wenn ihr einen Feind tötet, erhaltet ihr 8 Sekunden lang größere Schnelligkeit, was euer Lauftempo um 30 % erhöht.

Spinnenkultistenkutte (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 618 Wertung für kritische Treffer.

(3 Gegenstände) Gewährt 1032 maximale Magicka.

(4 Gegenstände) Gewährt 121 Magie- & Waffenkraft.

(5 Gegenstände) Erhöht eure Magie- & Waffenkraft für Fähigkeiten für Zerstörungsstäbe um 565.

Vipernbiss (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 618 Wertung für kritische Treffer.

(3 Gegenstände) Gewährt 1032 maximale Ausdauer.

(4 Gegenstände) Gewährt 618 Wertung für kritische Treffer.

(5 Gegenstände) Wenn ihr mit einem Nahkampfangriff Schaden verursacht, macht ihr 4 Sekunden lang insgesamt 4.304 Gifschaden. Dieser Effekt kann einmal alle 4 Sekunden eintreten und skaliert mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Schwarzherz-Unterschlupf (Bangkorai)

Skelettpirat (Monster-Set)

(1 Gegenstand) Gewährt 1435 Rüstung.

(2 Gegenstände) Wenn ihr Schaden erleidet und dabei Lebenspunkte verliert, verwandelt ihr euch in ein Skelett und erhaltet 15 Sekunden lang größerer Schutz und kleinere Schändung, wodurch der Schaden, den ihr erleidet und eure Lebensregeneration jedoch auch um 8 % verringert ist. Dieser Effekt kann einmal alle 20 Sekunden eintreten.

Lumpen des Knochenpiraten (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 1032 maximale Ausdauer.

(3 Gegenstände) Gewährt 121 Ausdauerregeneration.

(4 Gegenstände) Gewährt 1032 maximale Ausdauer.

(5 Gegenstände) Solange ihr unter den Auswirkungen eines Getränks steht, sind eure maximale Ausdauer um 1.884 und eurer Ausdauerregeneration um 125 erhöht.

Platten des Wanderritters (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 1136 maximales Leben.

(3 Gegenstände) Gewährt 1032 maximale Ausdauer.

(4 Gegenstände) Gewährt 121 Magie- & Waffenkraft.

(5 Gegenstände) Erhöht eure Magie- & Waffenkraft für Fähigkeiten mit Einhand und Schild um 424. Setzt ihr eine solche Fähigkeiten ein, werdet ihr um 1,476 Leben geheilt.

Unerschrockener Entflechter (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 1032 maximale Magicka.

(3 Gegenstände) Gewährt 1032 maximale Magicka.

(4 Gegenstände) Gewährt 618 Wertung für kritische Treffer.

(5 Gegenstände) Wenn ihr, während ihr euch im Kampf befindet, eine Fähigkeit nutzt, die Ausdauer kostet, erhöht ihr den Schaden eurer leichten und schweren Angriffe 10 Sekunden lang um 1.587.

Selenes Netz (Schnittermark)

Selene (Monster-Set)

(1 Gegenstand) Gewährt 1058 maximale Ausdauer.

(2 Gegenstände) Wenn ihr mit einem Nahkampfangriff Schaden verursacht, beschwört ihr einen urtümlichen Geist, der dem nächsten Feind vor euch nach 1,3 Sekunden 8.187 physischen Schaden zufügt. Dieser Effekt kann einmal alle 6 Sekunden eintreten und skaliert mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Duroks Fluch (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 1136 maximales Leben.

(3 Gegenstände) Gewährt 121 Lebensregeneration.

(4 Gegenstände) Gewährt 4 % erhaltene Heilung.

(5 Gegenstände) Wenn ihr Schaden erleidet, belegt ihr den Feind 5 Sekunden lang mit größerer Schändung, was dessen erhaltene Heilung und seine Lebensregeneration um 16 % verringert. Dieser Effekt kann für jeden Feind einmal alle 7 Sekunden eintreten.

Gewänder des Hexers (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 121 Magickaregeneration.

(3 Gegenstände) Gewährt 1032 maximale Magicka.

(4 Gegenstände) Gewährt 121 Magickaregeneration.

(5 Gegenstände) Wenn ihr eine Fähigkeit mit Ressourcenkosten einsetzt, während ihr weniger als 25 % eurer maximalen Magicka besitzt, erhaltet ihr 10.690 Magicka zurück. Dieser Effekt kann einmal alle 45 Sekunden eintreten.

Hircines Schein (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 121 Ausdauerregeneration.

(3 Gegenstände) Gewährt 1032 maximale Ausdauer.

(4 Gegenstände) Gewährt 121 Ausdauerregeneration.

(5 Gegenstände) Gewährt euch und bis zu 11 Gruppenmitgliedern innerhalb von 28 Metern 136 Ausdauerregeneration.

Spindeltiefen (Glenumbra)

Blutbrut (Monster-Set)

(1 Gegenstand) Gewährt 124 Ausdauerregeneration.

(2 Gegenstände) Wenn ihr Schaden erleidet, besteht eine Chance von 6 %, 13 ultimative Kraft zu erhalten und eure physische Reistenz und Magieresistenz 5 Sekunden lang um 3.601 zu erhöhen. Dieser Effekt kann nur einmal alle 5 Sekunden eintreten.

Schwarmmutter (Monster-Set)

(1 Gegenstand) Gewährt 1058 maximale Ausdauer.

(1 Gegenstand) Gewährt 1058 maximale Magicka.

(2 Gegenstände) Wenn ihr den Angriff einen Feindes der zwischen 2 und 22 Meter von euch entfernt ist, blockt, spinnt ihr Fäden aus Spinnenseide, um den Feind zu euch zu ziehen. Dieser Effekt kann einmal jede Sekunde auftreten.

Albtraumritter (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 1401 Rüstung.

(3 Gegenstände) Gewährt 1136 maximales Leben.

(4 Gegenstände) Gewährt 1401 Rüstung.

(5 Gegenstände) Wenn ihr Nahkampfschaden mit Waffen verursacht, belegt ihr alle Feinde innerhalb von 8 Metern 5 Sekunden lang mit kleinerem Verkrüppeln, was deren verursachten Schaden um 5 % verringert. Dieser Effekt kann einmal alle 3 Sekunden eintreten.

Gebetstuch (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 1032 maximale Magicka.

(3 Gegenstände) Gewährt 121 Magie- & Waffenkraft.

(4 Gegenstände) Gewährt 121 Magickaregeneration.

(5 Gegenstände) Wenn ihr euch selbst oder einen Verbündeten überheilt, gewährt ihr demjenigen 6 Sekunden lang einen Schadenschild, der 4.706 Schaden absorbiert. Dieser Effekt kann einmal alle 2 Sekunden eintreten.

Höhlenforscher (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 1032 maximale Ausdauer.

(3 Gegenstände) Gewährt 121 Ausdauerregeneration.

(4 Gegenstände) Gewährt 121 Magie- & Waffenkraft.

(5 Gegenstände) Verringert die Kosten eurer Fähigkeiten der Unerschrockenen um 10 %. Setzt ein Verbündeter eine der von diesen Fähigkeiten gebotenen Synergien ein, erhaltet ihr 687 Magicka und Ausdauer zurück. Dieser Effekt kann einmal alle 5 Sekunden eintreten.

Stadt der Asche (Grünschatten)

Infernaler Wächter (Monster-Set)

(1 Gegenstand) Gewährt 1058 maximale Magicka.

(2 Gegenstände) Wenn ihr einen Schadenschild auf euch oder einen Verbündeten anwendet, besteht eine Chance von 50 %, dass ihr über 2 Sekunden 3 Mörser auf den am weitesten von euch entfernten Feind fallen lasst, die an allen Feinden innerhalb von 5 Metern um die Einschlagstelle herum jeweils 2.512 Flammenschaden verursachen. Dieser Effekt kann einmal alle 6 Sekunden auftreten und skaliert mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Valkyn Skoria (Monster-Set)

(1 Gegenstand) Gewährt 1435 offensive Durchdringung.

(2 Gegenstände) Wenn ihr mit einem Effekt über Zeit Schaden zufügt, besteht eine Chance von 8 %, einen Meteor herbeizurufen, der dem Ziel 6.215 Flammenschaden und allen Feinden innerhalb von 5 Metern 1.752 Flammenschaden zufügt. Dieser Effekt kann einmal alle 5 Sekunden eintreten und skaliert mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Branntzauberweber (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 1032 maximale Magicka.

(3 Gegenstände) Gewährt 121 Magie- & Waffenkraft.

(4 Gegenstände) Gewährt 618 Wertung für kritische Treffer.

(5 Gegenstände) Wenn ihr mit einer Fähigkeit Flammenschaden verursacht, belegt ihr den Feind mit einer Verbrennung als Statuseffekt und erhöht eure Magie- & Waffenkraft 8 Sekunden lang um 461. Diese Effekte können einmal alle 12 Sekunden eintreten.

Glutschild (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 1136 maximales Leben.

(3 Gegenstände) Gewährt 1136 maximales Leben.

(4 Gegenstände) Gewährt 1401 Rüstung.

(5 Gegenstände) Wenn ihr einen schweren Angriff voller Stärke ausführt, erhöht ihr 6 Sekunden lang eure physische Resistenz und eure Magieresistenz um 3.108 und fügt jede Sekunde allen Feinden innerhalb von 5 Metern 320 Flammenschaden zu. Der Schaden skaliert mit eurer physischen Resistenz oder Magieresistenz, je nachdem, was höher ist.

Trennflamme (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 1032 maximale Ausdauer.

(3 Gegenstände) Gewährt 121 Magie- & Waffenkraft.

(4 Gegenstände) Gewährt 618 Wertung für kritische Treffer.

(5 Gegenstände) Eure schweren Angriffe mit voller Stärke fügen eurem Ziel innerhalb von 10 Sekunden zusätzlich 8.930 Flammenschaden zu und belegen den Feind mit kleinerer Bruch, was seine physische Resistenz und Magieresistenz um 2.974 verringert. Dieser Effekt skaliert mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Verbannungszellen (Auridon)

Schattenriss

(1 Gegenstand) Gewährt 124 Magickaregeneration.

(2 Gegenstände) Wenn ihr Schaden erleidet, beschwört ihr 15 Sekunden lang einen schattenhaften Clannbann. Der Angriff des Clannbanns verursacht 915 Magieschaden und belegt Feinde mit kleinerem Verkrüppeln, was deren verursachten Schaden 2 Sekunden lang um 5 % verringert. Der Clannbann kann einmal alle 15 Sekunden erscheinen und sein Schaden skaliert mit eurem maximalen Leben.

Schlund des Infernalen

(1 Gegenstand) Gewährt 1058 maximale Magicka.

(2 Gegenstände) Wenn ihr mit einem leichten oder schweren Angriff Schaden verursacht, besteht eine Chance von 33 %, 15 Sekunden lang einen feuerspuckenden Daedroth zu beschwören. Seine Angriffe verursachen alle 2 Sekunden 2.776 Flammenschaden. Der Daedroth kann nur einmal alle 15 Sekunden beschworen werden und sein Schaden skaliert mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Ausbrecher (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 1032 maximale Ausdauer.

(3 Gegenstände) Gewährt 121 Ausdauerregeneration.

(4 Gegenstände) Gewährt 121 Ausdauerregeneration.

(5 Gegenstände) Gewährt 133 Ausdauerregeneration.

(5 Gegenstände) Gewährt euch dauerhaft kleinere Schnelligkeit, was euer Lauftempo um 15 % erhöht.

Heiligtum (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 1136 maximales Leben.

(3 Gegenstände) Gewährt 4 % erhaltene Heilung.

(4 Gegenstände) Gewährt 1032 maximale Magicka.

(5 Gegenstände) Erhöht die von euch und bis zu 11 Mitgliedern eurer Gruppe erhaltene Heilung innerhalb von 10 Metern um 10 %.

Quälender (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 1136 maximales Leben.

(3 Gegenstände) Gewährt 4 % erhaltene Heilung.

(4 Gegenstände) Gewährt 4 % erhaltene Heilung.

(5 Gegenstände) Wenn ihr mit einer Ansturm-, Sprung-, Teleportations- oder Zugfähigkeit direkten Schaden verursacht, erhöht ihr eure physische Resistenz und eure Magieresistenz um 3.430 und verspottet den Feind 15 Sekunden lang, um ihn dazu zu zwingen, euch anzugreifen.

Volenfell (Alik’r Wüste)

Bebenschuppe

(1 Gegenstand) Gewährt 1058 maximale Ausdauer.

(2 Gegenstände) Wenn ihr eine Spott-Fähigkeit auf einen Gegner aktiviert, bricht nach 1 Sekunde ein Dünenbrecher aus dem Boden unter ihm hervor, der an allen Feinden innerhalb von 4 Metern 2.303 physischen Schaden verursacht und deren physische Resistenz 8 Sekunden lang um 2.311 verringert. Dieser Effekt kann einmal alle 8 Sekunden auftreten und skaliert mit eurer physischen Resistenz oder Magieresistenz, je nachdem, was höher ist.

Glaubenskrieger (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 121 Magie- & Waffenkraft.

(3 Gegenstände) Gewährt 121 Magie- & Waffenkraft.

(4 Gegenstände) Gewährt 121 Magie- & Waffenkraft.

(5 Gegenstände) Verursacht ihr direkten Schaden mit einem versetzenden, bewegenden, teleportierenden oder heranziehenden Angriff, lässt dies den Boden unter euch 10 Sekunden lang aufbrechen und ihr erhaltet 6 Sekunden lang einen Schadenschild, der bis zu 5.511 Schaden abfängt. Alle 2 Sekunden erhaltet ihr und bis zu 11 Gruppenmitglieder 12 Sekunden land kleinerer Mut. Diese Effekte können einmal alle 20 Sekunden eintreten und skalieren mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Schatzjäger (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 1032 maximale Magicka.

(3 Gegenstände) Gewährt 618 Wertung für kritische Treffer.

(4 Gegenstände) Gewährt 618 Wertung für kritische Treffer.

(5 Gegenstände) Gewährt 161 Magie- & Waffenkraft.

(5 Gegenstände) Gewährt euch dauerhaft größere Wildheit, was eure Wertung für kritische Treffer um 2.629 erhöht.

Schuppen des Dünenbrechers (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 1136 maximales Leben.

(3 Gegenstände) Gewährt 4 % erhaltene Heilung.

(4 Gegenstände) Gewährt 4 % erhaltene Heilung.

(5 Gegenstände) Während ihr blockt, wird eure physische Resistenz und eure Magieresistenz um 5.001 erhöht.

Dieser Guide wird bei neuen Updates natürlich aktualisiert.

In ESO erwarten euch außerdem immer wieder spannende Ingame-Events. Bei den Events könnt ihr immer wieder viele Belohnungen abstauben. Wenn ihr dabei immer auf dem neusten Stand sein wollt, dann besucht doch auch unseren ESO Event-Ticker. Dieser Artikel informiert euch immer über die neusten ESO Events.