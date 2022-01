ESO: Alle Monster-Sets mit Fundorten im Überblick – Stand 2022

Balorgh Marsch der Aufopferung

(DLC) Wenn ihr eine ultimative Fähigkeit nutzt, wird euch 12 Sekunden lang Magie- & Waffenkraft in Höhe der insgesamt verbrauchten ultimativen Kraft und das 23-fache dieses Werts als offensive Durchdringung gewährt.

Baron Zaudrus Kessel

(DLC) Belegt ihr einen Feind mit einem Statuseffekt, gewährt euch dies 10 Sekunden lang eine von bis zu 3 Kumulationen von Zaudrus’ Ambition. Mit 3 Kumulationen werden diese entfernt und ihr erhaltet 4 ultimative Kraft. Erhaltet ihr ultimative Kraft, könnt ihr 1 Sekunde lang keine weiteren Kumulationen von Zaudrus’ Ambition erhalten.

Bebenschuppe Volenfell Wenn ihr eine Spott-Fähigkeit auf einen Gegner aktiviert, bricht nach 1 Sekunde ein Dünenbrecher aus dem Boden unter ihm hervor, der an allen Feinden innerhalb von 4 Metern 2.303 physischen Schaden verursacht und deren physische Resistenz 8 Sekunden lang um 2.311 verringert. Dieser Effekt kann einmal alle 8 Sekunden auftreten und skaliert mit eurer physischen Resistenz oder Magieresistenz, je nachdem, was höher ist.

Blutbrut Spindeltiefen II Wenn ihr Schaden erleidet, besteht eine Chance von 6 %, 13 ultimative Kraft zu erhalten und eure physische Reistenz und Magieresistenz 5 Sekunden lang um 3.601 zu erhöhen. Dieser Effekt kann nur einmal alle 5 Sekunden eintreten.

Domihaus Falkenring

(DLC) Verursacht ihr Schaden, lasst ihr 10 Sekunden lang einen 10 Meter großen Ring aus geschmolzener Erde um euch herum entstehen, der jede Sekunde 355 Flammenschaden oder 371 physischen Schaden verursacht. Steht ihr innerhalb des Rings, werden euch 289 Magie- & Waffenkraft gewährt. Dieser Effekt kann nur einmal alle 15 Sekunden eintreten und skaliert mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Eisherz Burg Grauenfrost Wenn ihr kritischen Schaden verursacht, besteht eine Chance von 20 %, dass ihr einen Schadenschild erhaltet, der 6 Sekunden lang 4.825 absorbiert. Solange der Schadenschild aufrechterhalten wird, verursacht ihr jede Sekunde 364 Frostschaden an allen Feinden innerhalb von 5 Metern um euch herum. Dieser Effekt kann einmal alle 6 Sekunden auftreten und der Schaden skaliert mit eurer Magie- oder Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Encratis’ Behemoth Schwarzdrachenvilla

(DLC) Fügt ihr einem Feind Flammenschaden zu, erhaltet ihr 12 Sekunden lang die Aura des Behemoths, die 12 Meter weit reicht. Ihr und bis zu 11 Gruppenmitglieder innerhalb der Aura erleidet 5 % weniger Flammenschaden. Feinde im Wirkbereich erleiden 5 % mehr Flammenschaden. Dieser Effekt kann einmal alle 15 Sekunden eintreten.

Erdbluter Blutquellschmiede

(DLC) Heilt ihr euch oder ein Gruppenmitglied mit weniger als 50 % Leben, beschwört ihr eine Blutlache unter ihm herauf, die sofort alle vom Feind schädlichen Flächeneffekte entfernt und das Gruppenmitglied mit dem wenigsten Leben nach 2 Sekunden 8 Sekunden lang alle 2 Sekunden in Höhe von 3.526 Leben heilt. Dieser Effekt kann einmal alle 20 Sekunden eintreten und skaliert mit eurer maximalen Magicka / Ausdauer, je nachdem, was höher ist.

Fürstin Dorn Kastell Dorn

(DLC) Führt ihr eine Fähigkeit aus, die Leben kostet, erscheint 10 Sekunden lang eine Blutkugel. Dieser Effekt kann einmal alle 10 Sekunden eintreten. Ihr oder ein Verbündeter in der Nähe der Blutkugel kann die sanguime Explosion-Synergie aktivieren, wodurch an Feinden in der Nähe 3.625 Seuchenschaden verursacht wird und auf diese 8 Sekunden lang größeres Verkrüppeln wirkt, wodurch deren verursachter Schaden um 10 % verringert ist. Feinde können größeres Verkrüppeln nur einmal alle 20 Sekunden erhalten. Der Schaden skaliert mit dem maximalen Leben desjenigen, der die Synergie aktiviert.

Geißelernter/

Malubeth die Auspeitscherin Kanalisation von Wegesruh II Wenn ihr Schaden erleidet, erzeugt ihr mit einer Chance von 10 % einen Strahl, der 6 Sekunden lang 2.681 Leben vom Angreifer stiehlt. Während der Strahl aufrecht erhalten wird, erhaltet ihr größere Vitalität, wodurch dich eure erhaltene Heilung um 16 % erhöht. Der Strahl wird unterbrochen, wenn dich das Ziel weiter als 8 Meter entfernt, kann einmal alle 6 Sekunden eintreten und skaliert mit eurem maximalen Leben.

Grothdarr Kammern des Wahnsinns Wenn ihr an einem Feind innerhalb von 8 Metern Schaden verursacht, besteht eine Chance von 10 %, Lavabecken zu erschaffen, die euch umwirbeln und allen Feinden im Umkreis von 8 Metern 5 Sekunden lang jede Sekunde 1.033 Flammenschaden zufügen. Dieser Effekt kann einmal alle 10 Sekunden eintreten und skaliert mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Grundwulf Mondgrab-Tempelstadt

(DLC) Wenn ihr kritischen Schaden verursacht, stellt ihr 675 Magicka oder Ausdauer wieder her, je nachdem, welches Maximum höher ist. Ihr erhaltet zudem 337 der jeweils anderen Ressource. Dieser Effekt kann einmal alle 5 Sekunden eintreten.

Hochwärter/

Hochwärter Dämmer Kaiserstadt

(DLC) Wenn ihr Schaden erleidet, besteht eine Chance von 50 %, 10 Sekunden lang eine Schattenkugel zu beschwören, die eure physische Resistenz und Magieresistent und die eurer Gruppenmitglieder innerhalb von 8 Metern um 3.069 erhöht. Dieser Effekt kann nur einmal alle 10 Sekunden eintreten.

Ilambris Krypta der Herzen I Wenn ihr Flammen- oder Schockschaden verursacht, besteht eine Chance con 33 %, dass ihr einen Meteorregen beschwört, der 5 Sekunden lang an allen Feinden innerhalb von 4 Metern jede Sekunde 570 Flammenschaden und 596 Schockschaden verursacht. Dieser Effekt kann einmal alle 8 Sekunden auftreten und skaliert mit eurer Magie- oder Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Infernaler Wächter Stadt der Asche I Wenn ihr einen Schadenschild auf euch oder einen Verbündeten anwendet, besteht eine Chance von 50 %, dass ihr über 2 Sekunden 3 Mörser auf den am weitesten von euch entfernten Feind fallen lasst, die an allen Feinden innerhalb von 5 Metern um die Einschlagstelle herum jeweils 2.512 Flammenschaden verursachen. Dieser Effekt kann einmal alle 6 Sekunden auftreten und skaliert mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Kjalnars Albtraum Unheiliges Grab

(DLC) Verursacht ihr mit einem leichten Angriff Schaden an einem Feind, wird dieser 5 Sekunden lang mit einer Kumulation Knochen belegt, bis zu einmal alle 0,5 Sekunden. Bei 5 Kumulationen attackiert eine unausweichliche Skeletthand euren Feind, die ihn nach 1 Sekunde in die Luft schlägt und so 3 Sekunden lang betäubt. Kann er nicht betäubt werden, erleidet er stattdessen 10.288 Magieschaden. Feinde werden dann 4 Sekunden lang immun gegen Kjalnars Albtraum. Der Schaden skaliert mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Kra’gh Pilzgrotte I Wenn ihr Schaden verursacht, besteht eine Chance von 10 %, dass Dreughgliedmaßen erscheinen, die vor euch Schockwellen auslösen, welche 2,4 Sekunden lang alle 0,6 Sekunden 1.020 physischen Schaden verursachen. Dieser Effekt kann einmal alle 6 Sekunden auftreten und skaliert mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Maarselok Hort von Maarselok

(DLC) Verursacht ihr Schaden mit einem schweren Nahkampfangriff, versprüht ihr einen Kegel aus Verderbnis, der Feinden innerhalb von 4 Sekunden 5.052 Seuchenschaden zufügt. Dieser Schaden erhöht sich für jeden negativen Effekt auf einem Ziel um 2 %. Dieser Effekt kann einmal alle 10 Sekunden eintreten und skaliert mit eurer Waffenkraft.

Mächtiger Chudan Mazzatun

(DLC) Gewährt 1164 maximales Leben.

Gewährt euch dauerhaft größere Entschlossenheit, was eure physische Resistenz und eure Magieresistenz um 5.948 erhöht.

Magmaverkörperung Schreckenskeller

(DLC) Heilt ihr euch oder ein Gruppenmitglied mit einer Einzelziel-Heilung, wird dem Gruppenmitlied innerhalb von 28 Metern mit dem geringsten Leben 10 Sekunden lang kleinerer Mut und kleinere Entschlossenheit gewährt, was dessen Magie- & Waffenkraft um 215 und dessen Rüstung um 2.974 erhöht. Daedrische Energie springt bis zu 3-mal auf nahe Gruppenmitglieder innerhalb von 8 Metern über und gewährt diesen 10 Sekunden lang kleinerer Mut und kleinere Entschlossenheit. Dieser Effekt kann einmal alle 15 Sekunden eintreten.

Maschinenwächter Dunkelschatten-kavernen II Wenn ihr eine Fähigkeit einsetzt, die Ressourcen kostet, besteht eine Chance von 10 %, einen Dwemerautomaten zu beschwören, der 6 Sekunden lang alle 0,5 Sekunden 531 Ausdauer oder Magicka oder 2.037 Leben bei euch wiederherstellt. Dieser Effekt kann einmal alle 10 Sekunden eintreten.

Mephalas Brut Pilzgrotte II Eure schweren Angriffe mit voller Stärke erschaffen 10 Sekunden lang unter dem Ziel ein Netz, das allen Feinden innerhalb von 4 Metern jede Sekunde 856 Giftschaden zufügt. Dieser Effekt kann einmal alle 10 Sekunden eintreten und skaliert mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Molag Kena Weißgoldturm

(DLC) Wenn ihr aufeinanderfolgend 2 x leichte Angriffe ausführt, löst ihr 6 Sekunden lang übermäßige Gewalt aus, was eure Magie- & Waffenkraft, jedoch auch die Kosten eurer Fähigkeiten um 8 % erhöht.

Mutter Ciannait Eiskap

(DLC) Führt ihr im Kampf eine Fähigkeit mit Ausführzeit aus oder kanalisiert ihr eine Fähigkeit, wird euch ein Schadenschild gewährt, der 6 Sekunden lang 4.825 Schaden absorbiert. Wird der Schadenschild gebrochen, erhaltet ihr 951 Magicka zurück. Dieser Effekt kann einmal alle 7 Sekunden eintreten.

Nachtflamme Eldengrund II Wenn ihr euch oder einen Verbündeten heilt, besteht eine Chance von 20 %, 6 Sekunden lang ein Totem zu erschaffen, welchen euch und eure Verbündeten innerhalb von 5 Metern jede Sekunde in Höhe von 1.934 Leben heilt. Dieser Effekt kann einmal alle 10 Sekunden eintreten und skaliert mit eurer maximalen Magicka oder Ausdauer, je nachdem, was höher ist.

Nerien’eth Krypta der Herzen II Wenn ihr direkten Schaden verursacht, besteht eine Chance von 15 %, einen Lichkristall zu erschaffen, der nach 2 Sekunden für 5.330 Magieschaden explodiert und alle Feinde innerhalb von 4 Metern trifft. Dieser Effekt kann nur einmal alle 3 Sekunden eintreten und skaliert mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Prior Thierric Rotblütenbastion

(DLC) Verursacht ihr direkten Schaden mit einem Flächeneffekt, erschafft dies 7 Sekunden land einen schattenhaften Wirbelwind unter eurem Feind. Feinde innerhalb des Wirbelwinds erleiden jede Sekunde 1.160 physischen Schaden und 5 % zusätzlichen Schaden durch Flächeneffekte. Dieser Effekt kann einmal alle 15 Sekunden eintreten.

Schattenriss Verbannungszellen I Wenn ihr Schaden erleidet, beschwört ihr 15 Sekunden lang einen schattenhaften Clannbann. Der Angriff des Clannbanns verursacht 915 Magieschaden und belegt Feinde mit kleinerem Verkrüppeln, was deren verursachten Schaden 2 Sekunden lang um 5 % verringert. Der Clannbann kann einmal alle 15 Sekunden erscheinen und sein Schaden skaliert mit eurem maximalen Leben.

Schleimkropf Kanalisation von Wegesruh I Gewährt euch dauerhaft kleinere Raserei, wodurch der Schaden, den ihr verursacht um 5 % erhöht wird.

Schlund des Infernalen Verbannungszellen II Wenn ihr mit einem leichten oder schweren Angriff Schaden verursacht, besteht eine Chance von 33 %, 15 Sekunden lang einen feuerspuckenden Daedroth zu beschwören. Seine Angriffe verursachen alle 2 Sekunden 2.776 Flammenschaden. Der Daedroth kann nur einmal alle 15 Sekunden beschworen werden und sein Schaden skaliert mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Schwarmmutter Spindeltiefen I Wenn ihr den Angriff einen Feindes der zwischen 2 und 22 Meter von euch entfernt ist, blockt, spinnt ihr Fäden aus Spinnenseide, um den Feind zu euch zu ziehen. Dieser Effekt kann einmal jede Sekunde auftreten.

Selene Selenes Netz Wenn ihr mit einem Nahkampfangriff Schaden verursacht, beschwört ihr einen urtümlichen Geist, der dem nächsten Feind vor euch nach 1,3 Sekunden 8.187 physischen Schaden zufügt. Dieser Effekt kann einmal alle 6 Sekunden eintreten und skaliert mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Sellistrix Arx Corinium Wenn ihr Schaden zufügt, beschwört ihr ein Erdbeeben unter dem Feind, das nach 1,5 Sekunden hervorbricht und allen Feinden innerhalb von 4 Metern 2.858 physischen Schaden zufügt und sie 3 Sekunden lang betäubt. Dieser Effekt kann einmal alle 6 Sekunden eintreten und der Schaden skaliert mit eurer Magie- oder Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Sinfonie der Klingen Tiefen von Malatar

(DLC) Heilt ihr einen Verbündeten mit weniger als 50 % seiner Primärressource, so erhält dieser Meridias Gunst, was 6 Sekunden lang jede Sekunde 550 Magicka oder Ausdauer wiederherstellt. Dieser Effekt kann pro Ziel einmal alle 18 Sekunden eintreten. Die wiederhergestellte Ressource basiert auf der Ressource des Ziels mit dem höchsten Maximum.

Skelettpirat Schwarzherz-Unterschlupf Wenn ihr Schaden erleidet und dabei Lebenspunkte verliert, verwandelt ihr euch in ein Skelett und erhaltet 15 Sekunden lang größerer Schutz und kleinere Schändung, wodurch der Schaden, den ihr erleidet und eure Lebensregeneration jedoch auch um 8 % verringert ist. Dieser Effekt kann einmal alle 20 Sekunden eintreten.

Steinhülle Steingarten

(DLC) Eure schweren Angriffe binden euch 5 Sekunden lang an Feinde, solange ihr innerhalb von 12 Metern um sie herum bleibt. Feinde, die mit der Bindung in Berührung kommen, erleiden jede Sekunde 871 physischen Schaden und ihr erhaltet eine von bis zu 15 Kumulationen Hüllenzehren. Dieser Effekt kann einmal alle 10 Sekunden eintreten und skaliert mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist. Endet die Verbindung, verbraucht ihr die Kumulationen und erhaltet 5 Sekunden lang pro verbrauchter Kumulation 28 Magie- & Waffenkraft.

Steinwahrer Frostgewölbe

(DLC) Wenn ihr einen Angriff abblockt, erhaltet ihr eine Energieladung. Habt ihr 6 Ladungen angesammelt, könnt ihr diese entfesseln, um 2.393 Ausdauer und Magicka zurückzuerlangen und euch für 2.440 Leben zu heilen. Nach der Aktivierung könnt ihr 14 Sekunden lang keine weiteren Ladungen erhalten. Ladungen können bis zu einmal alle 0,25 Sekunden angesammelt werden.

Sturmfaust Orkaninsel Wenn ihr Schaden zufügt, besteht eine Chance von 10 %, dass ihr eine zerschlagende Donnerfaust erschafft, die 3 Sekunden lang jede Sekunde an allen Feinden innerhalb von 4 Metern 1.137 Schockschaden und beim Schließen der Faust nochmals 13.949 physischen Schaden zufügt. Dieser Effekt kann nur einmal alle 8 Sekunden eintreten und skaliert mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Thurvokun Krallenhort

(DLC) Wenn euch ein naher Feind Schaden zufügt, beschwört ihr 8 Sekunden lang einen größer werdenden Berech Galle. Feinden darin erleiden 4 Sekunden lang jede Sekunde 246 Seuchenschaden und werden mit kleineres Verkrüppeln und dem Verseucht-Status belegt, wodurch deren verursachter Schaden um 5 % und ihre erhaltene Heilung und Lebensregeneration um 8 % verringert werden. Dieser Effekt kann einmal alle 16 Sekunden eintreten und der Schaden skaliert mit eurem maximalen Leben.

Trollkönig Gesegnete Feuerprobe Heilt ihr euch oder einen Verbündeten, wird die Lebensregeneration, falls das Ziel noch immer weniger als 50 % Leben besitzt, 10 Sekunden lang um 893 erhöht.

Valkyn Skoria Stadt der Asche II Wenn ihr mit einem Effekt über Zeit Schaden zufügt, besteht eine Chance von 8 %, einen Meteor herbeizurufen, der dem Ziel 6.215 Flammenschaden und allen Feinden innerhalb von 5 Metern 1.752 Flammenschaden zufügt. Dieser Effekt kann einmal alle 5 Sekunden eintreten und skaliert mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Velidreth Wiege der Schatten

(DLC) Wenn ihr Schaden verursacht, beschwört ihr mit einer Chance von 20 % nach 1 Sekunde 3 Seuchensporen vor euch, die jedem getroffenen Feind 7.211 Seuchenschaden zufügen. Dieser Effekt kann einmal alle 8 Sekunden eintreten und skaliert mit eurer Magie- & Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Vykosa Mondjägerfeste

(DLC) Wenn ihr einen Feind, den ihr verspottet habt, mit einem Wuchtschlag trefft, lehrt ihr ihn mit einem ohrenbetäubenden Geheul das Fürchten, wodruch er mit größerer Feigheit belegt wird, was dessen Magie- & Waffenkraft 8 Sekunden lang um 430 verringert. Dieser Effekt kann einmal alle 15 Sekunden auftreten.

Wachposten von Rkugamz Dunkelschatten-kavernen I Wenn ihr euch oder einen Verbündeten heilt, ruft ihr eine Dwemerspinne herbei, die euch und nahe Verbündete innerhalb von 5 Metern 8Sekunden lange jede Sekunde um 1.042 Leben heilt sowie 121 Magicka und Ausdauer wiederherstellt. Dieser Effekt kann einmal alle 15 Sekunden eintreten.

Würgedorn Eldengrund I Setzt ihr eine Heilfähigkeit ein, besteht eine Chance von 33 %, dass ihr einen Würgersprössling beschwört, der euch oder einen Verbündeten 6 Sekunden lang für 19.194 Leben heilt. Dieser Effekt kann einmal alle 10 Sekunden auftreten und skaliert mit eurer maximalen Magicka oder Ausdauer, je nachdem, was höher ist.