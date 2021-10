ESO: Update 32 Deadlands bringt 4 große Combat-Änderungen

Am 1. November 2021 erscheint das neue Update 32 Deadlands des MMORPGs The Elder Scrolls Online. Die großen Themen sind Proc-Set-Balance, ein Hard-Cap für kritischen Schaden und die weitere Hybridisierung von Ausrüstungs-Sets, welche schon im vorangegangenen Update begonnen wurde. MeinMMO zeigt euch die wichtigsten Änderungen und erklärt, was diese für euch und eure Gruppe bedeuten.

Im nächsten Update gibt es viele Änderungen, die vor allem das Endgame betreffen. Raidgruppen werden nach Release an ihrem Gruppen-Setup Änderungen vornehmen müssen. Hier erfahrt ihr vorab schon, worauf ihr euch gefasst machen müsst.

ESO bekommt ein Hard-Cap von 125 % für kritischen Schaden

Durch eine Menge an Ausrüstungs-Sets, welche in den letzten Jahren hinzugefügt wurden, ist der mögliche Wert für kritischen Schaden stark gestiegen. Damit auch andere Statuswerte wieder mehr an Bedeutung erlangen, haben sich die Entwickler dazu Entschieden ein Hard-Cap von 125 % für kritischen Schaden einzuführen.

Das hat vor allem Auswirkungen auf den PvE Endgame-Content. In den Prüfungen wurden bislang einige Sets oder Skills innerhalb der Gruppe verwendet, die den kritischen Schaden in irgendeiner Form erhöhen. Bei einem Hard-Cap werden einige der damit bisher erlangten Buffs & Debuffs überflüssig.

Es wird also in Bezug auf Raid-Gruppen eine starke Meta-Änderung geben und die Zusammenstellung an Ausrüstung wird deutlich anders aussehen als bisher.

Hier einmal eine Übersicht der bisherigen Quellen, um den kritischen Schaden zu erhöhen:

Kategorie Quelle Bonus an kritischem Schaden Statuswerte grundlegender Statuswert 50,00 % Buffs

aktive Fähigkeiten Größere Kraft

Kleinere Kraft 20,00 %

10,00 % Debuffs

aktive Fähigkeiten

Kleinere Brüchigkeit (Brittle)

7,50 % Championpunkte Hinterhalt (Macht)

Kampffinesse (Macht) 15,00 %

10,00 % Passive Fähigkeiten Nachtklinge – Bluterguss

Templer – Durchdringender Speer

Khajiit – Feliner Hinterhalt

Mittlere Rüstung – Geschicklichkeit

Mundusstein: Der Schatten

2 H Axt

Zwei Waffen – Äxte 10,00 %

10,00 %

12,00 %

6,00 %

18,00 %

12,00 %

8,00 % Sets Watkilt eines Harpunierers

Folter der Sul-Xan

Biss des Senche

Wahrgeschworenen-Raserei

Malacath’s Band der Brutalität 10,00 %

12,00 %

15,00 %

16,00 %

– 50,00 % Sets (mit Debuff-Effekt) Elementarer Katalysator:

Feuerschwäche

Schockschwäche

Frostschwäche

4,00 %

3,80 %

3,80 %

Es entfallen damit einige Slots für Sets, Buffs, Championpunkte oder Fähigkeiten. Diese werden von den Gruppen durch anderes ersetzt, um den Gruppenschaden zu erhöhen.

Hybridisierung aller Gegenstands-Sets

Die Hybridisierung bezieht sich auf die Attribute Ausdauer und Magicka. Alle im Spiel vorhandenen Sets werden den nachfolgenden Regeln angepasst:

Sets, die Magie- ODER Waffenkraft gewähren, werden in Zukunft beides gewähren.

Sets, die physische Durchdringung ODER Magiedurchdringung gewähren, werden in Zukunft beides gewähren.

Sets, die kritische Magie- ODER Waffentreffer gewähren, gewähren in Zukunft beides.

Der Hintergrundgedanke dabei ist, dass die Spieler nach dem Prinzip “play the way you want” eine freiere Wahl bei der Ausrüstung haben.

Proc-Sets werden wieder kritisch treffen können

Genauer gesagt können Sets, die mit Magie- & Waffenschaden, maximaler Ausdauer und maximaler Magicka skalieren, wieder kritisch treffen. Gegenstandssets, die anders skalieren (z.B. kumulativ), werden nicht kritisch treffen können. Die Skalierung der Sets, welche wieder kritisch treffen können, wird außerdem um ca. 5 % verringert.

Das sind die Gegenstands-Sets, die von den Änderungen betroffen sind und wieder kritisch treffen werden:

Arenawaffen:

Gnadenloser Ansturm

Tobendes Momentum

Wilder Impuls

Herstellbare Sets

Aschengriff

Appetit des Drachen

Erbe des Karth

Erinnerung

Ewige Jagd

Kalthafens Günstling

Kuss des Vampirs

Morkuldin

Nocturnals Gunst

Shalidors Revanche

Umverteilung

Verliese & Arenen

Aegisrufer

Auftreibende Agonie

Ausbeutender Niedergang

Azurfäule-Schnitter

Caluurions Erbe

Donner des Auroraners

Donnerrufer

Draugrruhe

Eisiger Anrufer

Eisschmiede

Entfesselter Schrecken

Flammenblüte

Fluch von Doylemish

Hitis Feuerstelle

Pestilenter Wirt

Reingift

Säulen von Nirn

Seuchenschleuder

Trennflamme

Überwältigende Woge

Vipernbiss

Vorteil des Vergessens

Wilder Werwolf

Winterkind

Witwenmacher

Monstersets / Maskensets

Eisherz

Erdbluter

Domihaus

Ilambris

Infernaler Wächter

Kjalnars Albtraum

Kra’gh

Mephalas Brut

Nachtflamme

Nerien’eth

Prior Thierric

Schlund des Infernalen

Selene

Sellistrix

Steinhülle

Sturmfaust

Valkyn Skoria

Velidreth

Würgedorn

Offene Welt

Donnerkäferpanzer

Dornenherz

Erbe des Draugrs

Giftschlag

Nachtschreck

Schatten des roten Berges

Schänder

Syvarras Schuppen

Totenländer-Assassine

Trinimacs Heldenmut

Unermessliche Dunkelheit

Wahntüftler

Weg des Feuers

Winterruhe

Wut des Sturmritters

Zwillingsschwestern

PvP-Sets

Almalexias Gnade

Elend

Galerions Revanche

Grausamer Tod

Kynes Kuss

Phönix

Vizekanoniker des Gifts

Sets aus Prüfungen

Brüllen von Alkosh

Giftschlange

Zerstörerischer Magier

Zwielichtgenesung

Burst-Sets bekommen einen globalen Cooldown

Gegenstands-Sets, die innerhalb von 4 Sekunden Burst-Schaden anrichten, bekommen einen globalen Cooldown von 1 Sekunde. Damit können Sets, deren Burst-Schaden auf die gleiche Weise funktioniert, nicht gleichzeitig aktiviert werden.

Wenn ein Spieler in Zukunft dennoch mehrere Sets mit dieser Funktionsweise trägt, wird das zuerst angelegte Set als erstes ausgelöst. Nach 1 Sekunde kann dann erst ein weiterer Effekt dieser Art ausgelöst werden.

Die einzigen Sets, die das nicht betrifft sind Sets mit Konterchancen, mit Abklingzeiten von 1 Sekunde oder ohne Abklingzeit.

Diese Änderung könnte sich vorallem im Smallscale-PvP bemerkbar machen. Das bedeutet in Spielerkämpfen kleinerer Gruppen, Schlachtfeldern oder Duellen.

Die sogenannte Gank-Builds werden vorallem davon betroffen sein. Das sind Builds, die darauf abzielen in kürzester Zeit massiven (Proc-) Schaden anzurichten, sodass es scheint als ob ein gegnerischer Spieler mit einem Schlag besiegt wird. Im Todesrückblick sind dann aber verschiedene Schadenseffekte zu sehen.

Hier eine Liste der Gegenstands-Sets, die von der Änderung betroffen sind:

Aschengriff

Donnerkäferpanzer

Donnerrufer

Elend

Fluch von Doylemish

Giftschlange

Hrothgars Kühle

Kra’gh

Lamaes Lied

Tobendes Momentum

Totenländer-Assassine

Sturmfaust

Syvarras Schuppen

Verteidigender Krieger

Vipernbiss

Weg des Feuers

Winterkind

Weitere kleinere Änderungen mit größeren Auswirkungen

Weiterhin wird im nächsten Update auch an kleineren Schrauben gedreht. Teilweise mit großen Auswirkungen für bestimmte Kampf-Situationen.

Die Nebelgestalt des Vampirs wirkt künftig nur noch schadensreduzierend bei Angriffen anderer Spieler. Damit geht das Entwicklerteam gezielt gegen die Nutzung dieser schadensnegierenden Fähigkeit für viele Situationen im PvE-Content vor.

So lautet der Kommentar der Entwickler:

“Diese Fähigkeit erfreute sich immer größerer Beliebtheit als eine auf alles passende Lösung bei vielen verschiedenen Herausforderungen im PvE, die eigentlich dazu gedacht waren, bei Spielern bestimmte Strategien zu erfordern. Dadurch wurden sehr viele Situationen völlig trivial bzw. es wurde teilweise der Anschein erweckt, man müsste zwangsläufig Vampir sein, um gewisse Inhalte bewältigen zu können. „Nebelgestalt“ ist eigentlich dazu gedacht, aus Kämpfen zu entkommen. Die bisherige Version erlaubt es aber zu einfach, damit im PvE standhaft zu bleiben bzw. unbezwingbar zu werden. Daher begrenzen wir künftig die Schadensreduzierung auf das PvP, um hier weiterhin diese Möglichkeit zu bieten, gleichzeitig aber den Einsatz als Defensivwerkzeug im PvE unmöglich zu machen.” (via ESO-Foren)

Das wird große Auswirkungen auf den aktuellsten Raid-Content haben. Die Fähigkeit wurde bisher vermehrt in dem neusten Raid Felshain genutzt. Heiler, DDs und auch Tanks nutzen ihn aktuell bei dem 2. Boss Bahsei, um dem massiven Schaden des Bosses oder seiner Mechaniken zu trotzen.

Mit der Änderung dieser Fähigkeit wird die Nutzung im PvE unbrauchbar. Viele Raidgruppen werden also auch in diesem Punkt gezwungen sein, ihre Builds anzupassen.

Seid ihr aktuell noch auf der Suche nach einem eigenen Build oder wisst vielleich noch gar nicht genau, worauf ihr achten solltet? Dann schaut doch einmal bei unseren Builds für jede Rolle vorbei. Ihr könnt die weiteren Guides in dem Artikel ESO: Die besten Magicka DD Builds für Anfänger ebenfalls aufrufen.