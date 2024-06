In Kürze könnt ihr euch einen der besten Story-DLCs von Elder Scrolls online kostenlos sichern

Die Autoren von Elder Scrolls Online haben vor Jahren eine tolle Geschichte über mehrere Kapitel und DLCs hinweg erzählt. Während der Startpunkt in Morrowind schon lange zum Grundspiel dazugehört, können sich alle Tamriel-Helden im Juli den großartigen Mittelteil der Handlung umsonst sichern.

Um welche Storyline geht es? Der Handlungsfaden hört auf den Namen „daedrischer Krieg“. Die ersten Hinweise auf die Ereignisse des Story-Bogens gab’s bereits in den DLCs Orsinium, Dark Brotherhood und Shadows of the Hist.

So richtig startete die Handlung dann mit dem ersten Kapitel Morrowind durch, das mittlerweile zum Grundspiel von Elder Scrolls Online gehört. Weiter ging der daedrische Krieg dann im Story-DLC Clockwork City, nur um mit dem nächsten Kapitel Summerset dann in einem epischen Finale zu enden.

Das jüngste Kapitel heißt Gold Road und führt euch in die Westauen. Hier der Launch-Trailer:

Man könnte also sagen, dass die Autoren des MMORPGs in etwas kleinerem Maßstab bereits das gemacht haben, das Blizzard in den kommenden Jahren mit den nächsten drei WoW-Erweiterungen der Weltenseele-Saga umsetzen möchte. Oder was Square Enix mit dem übergreifenden Story-Arc von Final Fantasy XIV bis Endwalker in großartiger Manier umgesetzt hat.

Kostenloser Trip in die Stadt der Uhrwerke

Was gibt’s umsonst? Im Juli könnt ihr euch den eben erwähnten, sehr empfehlenswerten Story-DLC Clockwork City sichern, und zwar umsonst. Dafür müsst ihr euch im Juli an zwei unterschiedlichen Tagen in Elder Scrolls Online einloggen. Das war’s!

Das Geschenk ist Teil der Feierlichkeiten zum 10. Jubiläum des MMORPGs. Bereits im April konntet ihr euch den Langfinger-DLC Diebesgilde sichern. Es gab aber auch schon eine Oase als Eigenheim, ein Schwein und vieles mehr.

Es gibt noch mehr! Vom 2. Juli bis zum 15. August 2024 könnt ihr die angepasste Aktion „Goldstraßen-Rückruf“ kostenlos über den Kronen-Shop beanspruchen, wenn ihr die Errungenschaft „Champion Vivecs“ abgeschlossen habt. Für den Erfolg müsst ihr den Erzählstrang des Morrowind-Kapitels meistern.

Darüber hinaus winken Siegel, wenn ihr über Inhalte aus Morrowind und Clockwork City die verschiedenen Bestrebungen meistert. Für die müsst ihr etwa Anführer in offenen Verliesen erschlagen oder die Hallen der Fertigung abschließen.

MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz hatte vor einigen Tagen übrigens die Möglichkeit, mit Creative Director Rich Lambert über die vergangene Dekade, Kritik am neuen Kapitel und den heißesten MMORPG-Sommer seit vielen Jahren zu sprechen – Chef-Entwickler über das wichtigste Update von ESO: Sie waren sich sicher, „dass wir so das Spiel töten werden.“