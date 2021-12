Seit einer Woche haben die Vorbesteller nun Zugriff auf das neuen Addon Endwalker von Final Fantasy XIV und spielen sich fleißig durch die Story, die viele von ihnen in Tränen zurücklässt. MeinMMO-Autorin Irina Moritz hingegen hat (fast) die ganze Zeit gelächelt.

Am 3. Dezember erhielten alle Vorbesteller von Endwalker den Zugriff auf die neuen Inhalte des Addons; viele von ihnen stürzten sich sofort in die Story. Auch ich gehörte zu den Glücklichen, die es geschafft hatten, dem miesen Error 2002 zu entkommen.

Endwalker hat mich und andere Spieler auf eine Reise von Emotionen geschickt, auf der zahllose Male gegrinst und gelacht habe, weil die Story mir in der kalten Zeit das Herz erwärmt hat.

Achtung: Da es sich hier um mein Fazit zum Endwalker-Addon handelt, wird es Spoiler zur Story geben. Wenn ihr die Hauptstory (MSQ) noch nicht durchgespielt habt, dann solltet ihr den Artikel (vorerst) lieber meiden.



Und achtet bitte darauf, dass ihr in den Kommentaren die Spoiler-Funktion nutzt.

Böse Omen vor dem Release für Story-Liebhaber

Das Addon Endwalker steht vor der recht einzigartigen Aufgabe, eine 11 Jahre alte Story abzuschließen. So ein Ereignis sollte natürlich mit jeder Menge Feuerwerk und Spannung über die Bühne gehen.

Entsprechend gab der Direktor des MMORPGs, Naoki Yoshida, vor dem Release in diversen Interviews äußerst ominöse Bemerkungen ab. Die Spieler sollen sich nicht so sicher sein, dass den Hauptcharakteren in der Story nichts zustoße, so der Chef. Und auch der Launch-Trailer von Endwalker gab beim Schauen das Gefühl, dass in dem Addon jede Menge Blut fließen würde.

Yoshidas Gesichtsausdruck, während er über mögliche Tode von NPCs in Endwalker spricht. Es hat so manchem Spieler Angst bereitet.

So mancher Spieler bereitete sich daher mental darauf vor, dass Endwalker ein Massaker wird. Es werden links und rechts Charaktere sterben, es wird unschuldige Opfer geben, die Welt wird brennen und wir werden viele gute NPC-Freunde verlieren.

Es ist eine Erfahrung, die FFXIV-Spieler schon in früheren Addons gemacht haben. Etwa als der beliebte NPC Haurchefaunt getötet wurde oder als der Ascian Elidibus, der eigentlich ein Feind war, besiegt wurde. Diese Szenen haben so manchen Spieler zu Tränen gerührt.

Zu meiner Arbeit bei MeinMMO gehört, dass ich immer auch ein Auge auf die Gaming-Community habe (am besten eigentlich beide Augen). Immerhin wollen wir wissen, was bei den Gamern gerade so los ist. Und etwa ab Sonntag kamen in der FFXIV-Bubble die ersten Posts von den Spielern, die die Story von Endwalker beendet hatten.

Die Leute haben teilweise bis zu 40 Stunden am Stück gespielt, weil sie unbedingt das Ende sehen wollten. Und viele von ihnen hatten auf der Reise Tränen in den Augen, weil sie von den Ereignissen in der Story so mitgenommen waren.

Weinen, Schluchten und Heulen: Für viele Spieler sind das die drei Zustände von Endwalker

Endwalker liefert genau das, was ich erwartet und mir gewünscht habe

Gaming als Hobby hat mich, wie viele von euch auch, das ganze Leben über begleitet. Und während ich (fast) alle Arten von Games gerne spiele, mag ich sie besonders gerne, wenn sie eine “Message” haben. Eine Botschaft, die über die Story oder das Gameplay übermittelt wird und die mich im besten Fall zum Lächeln bringt.

Zu solchen Spielen gehört die Mass Effekt Trilogie, Undertale, Journey und natürlich FFXIV. Von Anfang an hat die Story des MMORPGs Güte, Verständnis und vor allem Hoffnung als Motive getragen.

Die Hoffnung darauf, dass am Ende alles gut wird. Dass trotz aller Probleme und Leids, es noch schöne Momente auf der Welt gibt. Und genau mit dieser Überzeugung bin ich in Endwalker gegangen. Egal, was Yoshida oder der Trailer andeuten: Am Ende wird alles gut.

Kaum ein Spiel hat mir 2021 so viel Freude bereitet wie Endwalker (It Takes Two war auch sehr toll).

An der Überzeugung habe ich das ganze Addon hindurch festgehalten, auch wenn die Lage sehr häufig ausgangs- und hoffnungslos erschien.

Erst wird man in Garlemald mit dem Leid der Bewohner dort konfrontiert. Die bösen Garlear sind plötzlich nicht mehr die gnadenlosen Eroberer und Unterdrücker, sondern wehrlose Menschen in Not. Aber aufgrund ihrer Erfahrungen und Staatspropaganda würden sie lieber sterben, als Hilfe von außen annehmen.

Es scheint so, als ob es keine Möglichkeit gibt, zu ihnen durchzudringen. Und doch schafft man es am Ende, auch wenn man nicht jeden von ihnen retten konnte.

Als dann das Ende der Welt ausbricht und Thavnair von Monstern überrannt wird, ist die Lage noch mal um einiges verzweifelter. Menschen verwandeln sich in Monster und greifen ihre Freunde und Verwandten an, die ihrerseits der Verzweiflung verfallen und zu Monstern werden.

Vanaspati war ein Dungeon, in dem viele furchtbare Dinge passiert waren. Man sieht, wie sich eine Mutter vor den Augen ihrer Kinder in ein Monster verwandelt und sie ihr dann folgen.

Aber auch hier gab es immer wieder Momente, die voll von Hoffnung waren. Trotz schrecklicher Szenen, konnte man etwas Gutes aus der Situation ziehen, das geholfen hat, weiterzumachen.

Und jedes Mal, wenn sich die Situation zum Guten gewendet hat, habe ich gefeiert und gegrinst wie ein Depp. Weil es einfach schön war, zu sehen, dass man nicht umsonst gehofft hat. Und mit jeder schweren Situation, die man trotz allem überwinden konnte, wurde die Hoffnung immer stärker, dass man am Ende dennoch erfolgreich ist.

Ich habe mich stellenweise wie ein kleines Kind gefreut, weil mich Endwalker so mitgerissen hat. Da war keine Zeit für Tränen. Es gab jede Menge Probleme zu lösen und das Ende der Welt zu verhindern.

Und obwohl der Weg zum großen Finale von Tragödien übersät war, hat es meine Entschlossenheit und mein Grinsen am Ende nur noch verstärkt.

Auch die Tatsache, dass es keinen richtigen “Bösewicht” gab, den man vernichten musste, fand ich großartig. Es war sehr im Geiste von FFXIV. Es zeigte, dass es für Probleme nicht die eine große böse Ursache gibt, die man beseitigen muss und dann ist alles gut.

Die Welt ist ein komplizierter Ort und alles auf eine Person oder Entität abzuwälzen, wäre viel zu einfach und würde dem Aufbau von über 10 Jahren Story nicht den nötigen Respekt erweisen.

Ich wusste, dass das FFXIV-Team uns kein schlechtes und deprimierendes Ending liefern würde (habt ihr sicher auch gewusst) und wurde nicht enttäuscht.

FFXIV – Mein “Happy Place”

Diese Happy Endings sind einer der Gründe, wieso FFXIV schon seit Jahren mein “Happy Place” ist. Ihr werdet es sicher kennen: Gaming als Hobby ist eine Form des Eskapismus. Gerade in den letzten Jahren gab es quasi täglich schlechte News zu der Pandemie und anderen Problemen auf der Welt. Sowas zieht echt runter.

Und wenn man jeden Tag in Gaming-Communities unterwegs ist, wird man von der Negativität nur so überhäuft. Es gibt immer Beschwerden, Wut, Frust, bis hin zu Morddrohungen gegen Entwickler.

Aber ich weigere mich, wegen meinem Hobby wütend zu werden. Was bringt mir ein Hobby, das mir nur schlechte Laune liefert und über das ich mich nur aufrege? Dann kann ich mir gleich selbst ins Gesicht schlagen.

Ein Meme, das in den vergangenen Monaten in der FFXIV-Community rumgegangen ist. Spieler nutzen das MMORPG, um ihre psychische Gesundheit aufzupeppen.

Darum ist FFXIV für mich im Laufe der Jahre zu einer Art “sicheren Hafen” geworden. Immer, wenn ich merke, dass meine Laune in den Keller sinkt, logge ich mich in das MMORPG ein und geh auf Erkundungstour durch verschiedene Spieler-Häuser. Die geballte Ladung an Kreativität, die in manche Häuser gesteckt wird, ist einfach toll anzusehen.

Oder ich werde selbst kreativ und suche mir coole Locations für schöne Screenshots. Oder ich hänge einfach in einer Hub-Stadt rum, schau mir die Leute an und höre Musik. Es hat einfach etwas Therapeutisches, in einem Spiel so abschalten zu können.

Und gerade wenn schlechte Nachrichten und Wut an der Tagesordnung stehen, kann eine schöne Story über Hoffnung wie in Endwalker wie Balsam für die Seele sein. Mich hat sie in meinem täglichen Bestreben bestärkt, mehr auf gute Dinge zu achten und mich über positive Kleinigkeiten zu freuen. Das hilft enorm.

Auch die Synchronsprecherin Mica Burton gehört zu den Leuten, die in FFXIV Trost und Entspannung gesucht und gefunden haben.

Und ich bin damit nicht alleine. Menschen sehnen sich nach Happy Endings. Darum lesen wir ja auch so gerne Märchen oder schauen die klassischen Disney-Filme. Sie bringen Positivität und schöne Gefühle in unseren oft grauen und frustrierenden Alltag.

Für mich und viele andere ist FFXIV daher zu unserem “Happy Place” geworden, in das wir uns einloggen, um zu entspannen. Und Endwalker hat dieses Gefühl dank seiner hoffnungsvollen und positiven Story noch mal bestärkt und das Herz erwärmt.

Natürlich ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ist es nirgendwo. Es gibt Probleme wie Error 2002, es gibt Beschwerden und nervige Mitspieler. Aber es ist ok. Es ist etwas, das ich gelassen hinnehmen kann, weil die positiven Erfahrungen überwiegen.

Und am Ende wird wie immer alles gut.

