WoW-Streamer sagt: Final Fantasy XIV ist für mich wie Therapie – Und sie funktioniert

Was haltet ihr davon? Teilt ihr die Ansichten von Pyromancer und könnt ihr nicht ganz unterschreiben, was der Streamer sagt? Habt ihr vielleicht auch das Gefühl, FFXIV könnte eine Art Therapie für euch sein? Schreibt uns gern einen Kommentar hier bei MeinMMO.

Er betont allerdings, dass dieser Anfang durch das Fortschreiten in Stormblood immer besser wird und es wohl einfach daran läge, dass Heavensward mit so viel Energie endete, dass Stormblood dort kaum anknüpfen könne.

„Stormblood ist soweit solide. Es ist unglaublich schwer an Heavensward anzuknüpfen, das wissen wir alle. Aber im direkten Vergleich sind wir von 100 bei Heavensward ungefähr zu 30 bei Stormblood gerutscht, was die Geschwindigkeit der Story angeht. Sie [die Story] startet wirklich lahm, wenn ich ehrlich sein soll. Der ganze Start von Stormblood war enorm frustrierend.“

Er beschwerte sich darüber, dass die Charaktere in Stormblood zu Anfang sehr blass wirken und erst später echte Charakterzüge bekommen und spannend werden. Das macht das Addon oder Spiel nicht schlecht, aber an einigen Punkten unnötig langwierig.

Wenn Blizzard diese Erweiterung machen würde, würde ich Quatsch erzählen und mich darüber lustig machen. Weil wir in der Vergangenheit erlebt haben, wie wenig Früchte eine Verschiebung bei Blizzard trägt. […] Ihr habt alle gesehen, wie enttäuscht Yoshi darüber war, Endwalker verschieben zu müssen. Er liebt das Spiel, er liebt die Community. Nach A Realm Reborn, Heavensward und Stormblood kann ich wirklich fühlen, wie viel Liebe sie in FFXIV stecken.

Ich bin ein neuerer Spieler, nur um das vorher zu klären. Aber ich kann euch sagen, dass ich sehr großes Vertrauen in Square Enix und Yoshi-P habe. Ich habe Vertrauen und Sicherheit, dass sie das [Endwalker] in einer Art und Weise ausführen, welche die beste für Spieler ist. Und das ist fast gruselig für mich, denn World of Warcraft und Blizzard haben mein Vertrauen in Entwickler völlig zerstört.

Dieses Gefühl ist für ihn, also WoW-Spieler, völlig neu. Warum das so ist, führt er weiter aus:

Die Geschichte und die Erzählungen in FFXIV helfen ihm dabei, besser mit sich selbst zurechtzukommen. Er scheint regelrecht begeistert zu sein, während er davon erzählt. Es überrascht ihn selbst, dass ein Game so eine Wirkung auf ihn hätte.

Final Fantasy XIV würde ihm dabei helfen, diese Kontrolle zurückzuerlangen. Er ist begeistert davon, was das Spiel in ihm auslöst.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was sagt er im Video? Pyromancer erklärt, dass er Endwalker nicht zu Release spielen möchte und vielleicht auch gar nicht kann. Er befindet sich derzeit noch in der Geschichte von Stormblood und auch wenn er sich anstrengen würde, wäre es ihm vielleicht nicht möglich, rechtzeitig zu Endwalker zu gelangen, sagt er.

Woher kommen die Aussagen? Am 09. November hat der Streamer selbst ein Video auf YouTube veröffentlicht, in dem er darüber redet, welche positiven Aspekte FFXIV auf ihn und sein Leben hat.

Er ist seit 2015 auf Twitch aktiv und erlangte ursprünglich Bekanntheit durch das MMORPG World of Warcraft, über das er sich aber zunehmend aufregte. Seit einiger Zeit ist Pyromancer nun in Final Fantasy XIV aktiv und fühlt sich dort sehr wohl.

Wer ist Pyromancer? Pyromancer ist ein 25-jähriger Twitch-Streamer, der vor allem durch das MMORPG World of Warcraft bekannt wurde. Er hat auf Twitch derzeit 67.000 Follower und erreicht durchschnittlich 3.110 Zuschauer gleichzeitig (via sullygnome ).

Insert

You are going to send email to