Was denkt ihr? Stört euch die Verschiebung des Release um 2 Wochen nicht wirklich oder hattet ihr euch bereits Urlaub für den Start von Endwalker genommen? Erzählt es uns in den Kommentaren und diskutiert mit anderen Usern.

Was wäre das Problem am Release gewesen? Bei dem hohen Entwicklungstempo hätte vor allem die Stabilität des Spiels gelitten und das Risiko wollte man im Entwicklerteam nicht eingehen. So erklärt Yoshida:

Wieso verschiebt sich der Release? Das Team von Final Fantasy XIV hat heute in einem offiziellen Post erklärt, dass man den Release-Termin des Addons „Endwalker“ verschieben werde (via finalfantasyxiv.com ). Das erkläre Naoki Yoshida, Producer & Director von Final Fantasy XIV. Im Post entschuldigt sich Yoshida noch einmal bei den Usern.

