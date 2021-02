Final Fantasy XIV kündigt neue Erweiterung Endwalker an – Das wissen wir bereits

Falls euch ihr bisher noch nicht in Final Fantasy XIV unterwegs wart, euch die Infos zu der Erweiterung jedoch neugierig gemacht haben, dann verraten wir euch hier alles Wichtige zum Einstieg in das MMORPG:

Dabei bietet Endwalker eine neue Struktur in den Updates an: Während bisher die Geschichte mit Patch X.3 abgeschlossen wurde, soll die Story in Endwalker bis 6.5 weiterlaufen.

In den Gebieten trefft ihr auf den wilden Stamm der Arkasodara Matanga. Das sind Elefanten-ähnliche Wesen, die in Thavnair-Gebieten leben.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

In einem Livestream am 6. Februar wurde die neue Erweiterung Endwalker für Final Fantasy XIV präsentiert. Wir von MeinMMO verraten euch alles zum Release, den neuen Jobs und Inhalten.

Insert

You are going to send email to