Bei Raids und Prüfungen gilt generell, dass man die Zauber auf allen Schwierigkeitsstufen erlernen kann. Ihr müsst euch also nicht in die epischen Raids begeben, um die Zauber zu holen.

Ihr solltet die Beschreibungen der Blaumagie genau lesen und euer Zauber-Setup entsprechend zusammensetzen. Insgesamt kann man bis zu fünf verschiedene Sets an Zaubern speichern und zwischen ihnen hin und her wechseln.

Sobald die gewünschte Blaumagie erlernt wurde, wird sie in dem Zauberbuch des Blaumagiers freigeschaltet. Es empfiehlt sich bei der Jagd auf die Zauber mit anderen Spielern in Gruppen zusammenarbeiten, um die Fähigkeiten schneller zu erlernen.

Welche Rüstung nutze ich als Blaumagier? Nachdem es sich bei der Klasse um einen Magier handelt, nutzt ihr natürlich Ausrüstung, die Intelligenz als Hauptstatuswert hat. Also alle üblichen Magier-Klamotten und Accessoires, die auf dem Markt und in den Dungeons zu finden sind.

Warum ist der Blaumagier „limitiert“? Der Blaumagier unterscheidet sich in mehreren Aspekten von anderen Jobs in Final Fantasy XIV:

