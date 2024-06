Final Fantasy XIV Dawntrail: Viper und Piktomant freischalten – So holt ihr euch die neuen Jobs

Aktuell befindet sich Final Fantasy XIV im Server-Down vor dem Early Access von Dawntrail. Am 28. Juni um ca. 11 Uhr gehen die Server wieder online. Alles dazu könnt ihr in unserer News nachlesen: Tagelange Wartungsarbeiten vor dem Launch von Final Fantasy XIV Dawntrail, heute gehen die Server offline

Was ist das für ein Job? Die Viper ist ein schneller Angreifer im Nahkampf. Wer gerne hohe Damage-Zahlen über den Bildschirm fliegen sieht, wird hier viel Spaß haben. Mit dem Abenteurerflair erscheint die Viper wie ein Mix aus Rick O’Connel aus Die Mumie und Fluch der Karibiks Will Turner: Cool, aufregend und mit Schwertern.

Final Fantasy XIV: Das sind die 2 neuen Jobs in Dawntrail – Piktomant und Viper in unter 2 Minuten

Final Fantasy XIV: Das sind die 2 neuen Jobs in Dawntrail – Piktomant und Viper in unter 2 Minuten

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to