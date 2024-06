Final Fantasy XIV hat aus Endwalker gelernt, möchte erneuten Verkaufsstopp mit Dawntrail vermeiden

Die Entwickler von Final Fantasy XIV rechnen zum Launch der Erweiterung Dawntrail mit einer hohen Auslastung der Server, Wartezeiten, Fehler-Codes und Einschränkungen. Damit alle Eorzea-Helden ihren Trip nach Tural mit der richtigen Erwartung antreten, gab es jetzt einen sehr umfangreichen Blogpost von Square Enix.

Welche Warnungen geben die Entwickler von Final Fantasy XIV? Square Enix rechnet für den Frühzugang am 28. Juni 2024 sowie für den eigentlichen Release am 2. Juli 2024 mit einer „erhöhten Anzahl gleichzeitiger Logins.“ Wenn die Zahl der einloggenden Eorzea-Helden zu hoch ausfällt, kommt es zu Warteschlangen, Einschränkungen und Fehlermeldungen.

Wenn eine Welt die maximale Anzahl von Spielenden erreicht, die sich einloggen können, wird eine Warteschlange für diese Welt gebildet. Wer die Warteschlange abbricht und sich erneut einloggt, wird ans Ende der Schlange versetzt.

Um die Überlastung zu verringern, werden Spielende, die 30 Minuten lang inaktiv sind, automatisch ausgeloggt.

In der Launch-Phase wird es nicht möglich sein, zu den europäischen Datenzentren Chaos oder Light zu reisen.

Auf einer stark belasteten Welt können keine neuen Charaktere erschaffen werden.

Bei der Auswahl eines Charakters im Charakterauswahl-Menü wird unter Umständen „Error 2002“ angezeigt. Dieser Fehler wird angezeigt, wenn der Login-Server ein hohes Aufkommen an Spielenden aufweist oder wenn die Anzahl der Charaktere in der Login-Warteschlange für ein logisches Datenzentrum die maximale Kapazität übersteigt.

Bei „Error 90002/90006“ handelt es sich um allgemeine Netzwerkfehler, die durch Verbindungsabbrüche verursacht werden. Falls euch diese Fehler angezeigt werden, überprüft bitte den Status eurer Netzwerkumgebung.

Bei der Bewegung in ein anderes Gebiet kann es zu Fehlermeldungen kommen, die euch darüber informieren, dass dies aufgrund von Überlastungen nicht möglich ist.

Es besteht die Möglichkeit, dass es bei bestimmten instanziierten Inhalten, etwa Inhalten, die zum Fortschreiten von Aufträgen erforderlich sind, zu Wartezeiten kommen kann.

Tural lockt, unter anderem im neuen Launch-Trailer von Final Fantasy XIV – Dawntrail:

Dem Sturm trotzen, so soll das klappen

Welche Maßnahmen plant Square Enix für den Launch? Da sich die Spielerzahlen von FFXIV seit dem ebenfalls problematischen Launch von Endwalker (ihr erinnert euch vielleicht, es kam sogar zu einem Verkaufsstopp) noch einmal deutlich vergrößert haben, bereitet das Team von Director und Producer Naoki Yoshida seit Wochen Maßnahmen vor, um die Launch-Phase so frustfrei wie möglich zu gestalten.

Am 11. Juni 2024 ist das neue Datenzentrum Shadow für den europäischen Raum live gegangen. Dort findet ihr die vier neue Welten Innocence, Pixie, Titania und Tycoon, die euren Charakteren temporär Zuflucht gewähren sollen.

Die neuen Welten werden nur während der Veröffentlichung von Dawntrail verfügbar und nur per Datenzentrumsreise erreichbar sein. Wenn euer Server von langen Warteschlangen geplagt wird, könnt ihr den Service nutzen, um zeitweise auf eine der neuen Welten auszuweichen.

Die beiden neuen Jobs von Final Fantasy XIV – Dawntrail im Video:

So funktioniert der Weltentransfer:

Öffnet das Charakterauswahl-Menü.

Wählt den Charakter aus, mit dem ihr euch einloggen möchtet, und öffnet das Untermenü.

Wählt „Weltentransfer“ oder „Auf ein anderes Datenzentrum reisen“ aus, um euch einzuloggen.

Auch wenn bei der Nutzung der Weltenreise Einschränkungen bestehen, könnt ihr so eure Aufträge im Hauptszenario fortsetzen, Gruppen über die Gruppensuche finden und mit der Inhaltssuche an Kampfinhalten teilnehmen.

Welche Maßnahmen wurden noch getroffen? Seit der Veröffentlichung von Endwalker haben die Entwickler die maximale Kapazität aller Welten um etwa 50 Prozent ausgeweitet. Zudem gibt es nun die Möglichkeit, stark frequentierte Gebiete der Spielwelt in mehrere Instanzen aufzuteilen, um so mehr Spielenden den Zugang zu diesen Orten zu ermöglichen.

Wenn es beim Einloggen zu Warteschlangen kommt, werden Charaktere von Besitzern der Vollversion beim Login bevorzugt behandelt. Charaktere der kostenlosen Testversion können sich erst einloggen, wenn die Warteschlange abgearbeitet ist.

Achtet außerdem darauf, dass ihr beim Launch nicht zu lange inaktiv seid. Nach 30 Minuten werden inaktive Charaktere automatisch ausgeloggt, um so Platz für Leute zu schaffen, die in der Warteschlange sitzen. Zu all dem kommen weitere Maßnahmen, um Serverabstürze zu minimieren und Spielenden in Warteschlangen mit zusätzlichen Informationen zu versorgen.

Wenn es etwa zu Wartezeiten beim Anmelden für einen Inhalt kommt, wird eure Nummer in der Warteschlange angezeigt. Wie bewertet ihr all diese Maßnahmen? Kollegin Sophia Weiß hat die Erweiterung übrigens bereits gespielt: Ich habe die neue Erweiterung für Final Fantasy XIV angespielt und mich in die neue Klasse wie aus Sword Art Online verliebt