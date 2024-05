Nicht nur Final Fantasy XIV hat mit Server-Problemen zu kämpfen, auch Diablo 4 war kurz nach dem Release unter Beschuss. Hier wurden zunächst die Spieler aus dem Spiel geworfen, bevor man sich dann lange nicht einloggen konnte. Blizzard bekam das Problem jedoch wieder in den Griff: Diablo 4: DDoS Angriff auf PC, PS5 und Xbox am 25.6. – Login-Probleme und Server Status

Auch in mehreren Lodestone Posts auf der offiziellen Website kündigten die Entwickler Einschränkungen bei ihren Servern an.

Um mehr Hilfe zu erhalten, hat man sich auch an externe Dienstleister gewandt, um das Problem zu lösen. Das Gute an einem DDoS-Angriff ist, dass dabei nichts Kritisches beeinträchtigt wird, darüber freut sich auch Yoshida.

Wie werden die Server lahmgelegt? Bereits seit Anfang Mai kommt es für die Spieler von Final Fantasy XIV immer wieder zu Verbindungsabbrüchen im Spiel. Das liegt nicht am MMORPG selbst, sondern an Angriffen auf die Server des Spiels.

