Der neue Raid im MMORPG Final Fantasy XIV hat einen Popsong über eine Biene und Spieler sind besessen davon

Im Arkadion gibt es nicht nur neue Gegner, sondern auch neue Ausrüstung. Eine Jacke, die wir in den Kämpfen gewinnen können, bereitet allerdings Probleme. Sie ist nämlich mit einem Lendenschurz nicht kompatibel und macht ihn zu einem freizügigen Schlüpfer: Neue Rüstung in Final Fantasy XIV macht unanständige Hosen des MMORPGs noch unanständiger

Damit ihr den Ohrwurm auch nicht loswerdet, haben wir den Song für euch in kompletter Länge verlinkt. Der Dank gilt YouTuber Nightwings Beyond:

Wer hat den Song entworfen? Für den Song ist Komponist Masayoshi Soken verantwortlich. Er hat bereits einige ikonische Songs für Final Fantasy XIV kreiert. Doch mit dem Popsong hat er sich dieses Mal selbst übertroffen. Dreimal dürft ihr raten, wer sich beim Schreiben dieses Artikels den Song in Dauerschleife angehört hat. Der Song wird wohl nicht so schnell aus dem Kopf verschwinden.

Was sagen die Spieler zum Song? Auch wenn Honey B. Lovely bereits unzählige Male von der Community besiegt worden ist, hat sie zahlreiche Fans gewonnen. In den sozialen Medien teilen die Spieler ihre Begeisterung über den Popsong und ihre Liebe für das Idol.

Final Fantasy XIV: Das sind die 2 neuen Jobs in Dawntrail – Piktomant und Viper in unter 2 Minuten

Im Hintergrund ihres Kampfes läuft ein Lied namens „Bee My Honey“, bei dem sie selbst singt. Der Popsong ist genauso wie sie quietschbunt, schrill und kultig. In den Lyrics singt das Idol davon, dass sie die einzig Wahre sei und man sie besser nicht ablehnen solle.

Was ist das für ein Song? Der zweite Bossgegner, der Spieler im Arkadion erwartet, ist Honey B. Lovely. Sie sieht aus wie der wahr gewordene Idol-Traum, verwandelt sich aber im Kampf gegen die Spieler in eine tödliche Bienenkönigin.

