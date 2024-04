Helldivers 2 hat die beste Sniper im Spiel generft – eine Schrotflinte

In diesem Jahr hat der Aprilscherz-Wahnsinn frühzeitig begonnen, und Palworld ist ganz vorne mit dabei. Schaut euch den Trailer an.

Wer mit der Schläger vor dem Nerf gespielt hat, sollte bemerkt haben, wie mächtig man einzelne Feinde aus großen Entfernungen vernichten konnte. Das sollte nicht für eine Schrotflinte vorgesehen sein, da Schrotflinten meist in kurzen Distanzen ihre wahre Macht entfalten. Demzufolge wurde der Schaden sowie der Taumeln-Effekt reduziert, um sie in ihre Schranken zu weisen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to