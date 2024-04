Helldivers 2: Präsident von Über-Erde ernennt neuen Gedenktag für gefallene Spieler – Beschenkt euch mit einem Umhang

Helldivers 2 bietet mit seinen neuen Fronten stets frische Möglichkeiten, seine Geschichte zu erzählen. Diesmal lag der Fokus auf den Automatons und der bestialischen Schlacht um Malevelon Creek. Viele Diver sind gefallen, doch es soll nicht umsonst gewesen sein.

Wo haben die Helldiver gekämpft? Seit Tagen kämpfen die Helldiver im Trigon- sowie Severin-Sektor um die Freiheit. Die Automatons, blutrünstige Roboter ohne Sinn für Demokratie, hatten einen geheimen Plan, um Über-Erde zu schaden. Damit das nicht passiert, wurden Über-Zerstörer in die Sektoren der Roboter geschickt, um Planeten einzunehmen und die Versorgungslinien der Automatons abzuschneiden.

Nach Tagen bestialischer Schlachten und unzähligen Verlusten sieht es so aus, als würden die Helldiver den Kampf gegen die Roboter vorerst für sich entscheiden, doch, war es das wert?

OP: Zügige Zerlegung war ein Erfolg, doch für welchen Preis?

Was war das Resultat der Operation? Die Operation der Helldiver war in drei Stufen eingeteilt. Die Zerschlagung der Versorgungslinien, das Einnehmen wichtiger Planeten und schlussendlich ihre Verteidigung.

Wer aber gegen die Roboter gekämpft hat, weiß, wie unerbittlich diese Fraktion ist. Kugelhagel voller Laser, unaufhörliche Verstärkungswellen und Explosionen so weit das Auge reicht. Vor allem der Kampf auf Malevelon Creek ist für viele Diver ein einprägsamer Moment ihrer Karriere gewesen.

Passend zum Sieg bekommen die Helldiver nun auch ein Geschenk. Laut den Meldungen hat der Präsident von Über-Erde einen Erlass verabschiedet. Der heutige Tag wird zum „Malevelon Creek“-Gedenktag ernannt.

Alle Bürger von Über-Erde versammeln sich nun in ihrer Mittagspause, um für 3 Minuten an die gefallenen Helldiver zu gedenken, die ihr Leben in der Schlacht auf Malevelon Creek gelassen haben. Passend dazu erhaltet ihr als Kämpfer den Umhang „Vergeltung des gefallenen Helden“, um an eure verstorbenen Kameraden zu erinnern.

Euren neuen Umhang „Vergeltung des gefallenen Helden“ rüstet ihr in der Waffenkammer aus.

Den Umhang bekommt ihr sofort in euer Inventar geschickt, wenn ihr euch einloggt. Der Umhang besitzt rote Ränder und dazu weiße sowie schwarze Muster. In der Mitte des Capes sitzt ein Automaton-Kopf als charakteristisches Merkmal, um an die Schlacht von Malevelon Creek zu erinnern.

Helldivers 2 bietet eine immersive Erzählung: Das Interessante an Helldivers 2 ist tatsächlich seine immersive Erzählung. Je nachdem, wie der Ausgang gewisser Schlachten aussieht, verändern sich auch die Story und die Belohnungen, die die Spieler ergattern können.

Hätten Fans die Operation nicht bewältigen können, gebe es mit hoher Wahrscheinlichkeit keine kostenlose Belohnung in Form eines Capes. Es bleibt abzuwarten, welche Andenken die Spieler im Laufe ihrer Kämpfe noch freischalten werden.

