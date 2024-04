„Die Update-Logs haben das nicht erwähnt“ – Der neue Patch von Helldivers 2 gibt den Robotern heimlich Unterstützung

Die Roboter aus Helldivers 2 sind seit dem Release vom Spiel eine große Bedrohung für die Spieler. Die Automatons sind für viele deutlich schwieriger als die Bugs. Seid ihr den neuen Gegnern schon begegnet? Bekämpft ihr lieber die Bugs oder die Roboter? Schreibt es uns in die Kommentare. Falls ihr Tipps gegen die Roboter braucht, dann schaut hier rein: Die Roboter in Helldivers 2 frustrieren Spieler – Community gibt Tipps, wie der Kampf erträglicher wird

