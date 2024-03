Helldivers 2: Supply Lines Map – So stoppt ihr die feindliche Übernahme von Planeten

Geht ihr aber nicht gezielt vor und stürmt einfach so auf eine Eroberung zu, ohne die Linien zu durchtrennen, könnte euer Sieg nur von temporärer Dauer sein. Behaltet also die Supply Lines im Auge und geht strategisch vor.

Durchtrennt ihr die Versorgungslinie mit einer Befreiung ab, werden es eure Feinde schwerer haben, einen schon eingenommenen Planeten erneut zu erobern. So können die Helldiver ihren Sieg länger feiern und ihr habt dann noch genug Zeit, weitere Ziele zu erobern, die der Feind in seine Klauen geschlossen hat.

Was sind Supply Lines? In Helldivers 2 existiert ein komplexes System, das für alle Spieler unsichtbar ist: die Supply Lines. Die Versorgungsketten oder Supply Lines sind jedoch der Schlüssel zum Erfolg der Helldiver, denn wer die kontrolliert, hat einen strategischen Vorteil gegenüber feindlichen Fraktionen.

In Helldivers 2 gibt es eine geheime Mechanik, die euch das Erobern von Planeten erschwert. Was ihr zu den Supply Lines wissen müsst und wie die Map dazu aussieht, erfahrt ihr hier in unserer Übersicht.

