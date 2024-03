Helldivers 2 lässt euch gegen die nervigsten Gegner kämpfen, belohnt euch dafür großzügig

Es bleibt abzuwarten, wie fleißig die Helldiver das Gebiet der Roboter räumen, um Demokratie zu verbreiten. Werdet ihr euch gegen die nervigen Roboter durchsetzen? Dann haben wir für euch passende Tipps, wie ihr sie am besten vernichten könnt: Die Roboter in Helldivers 2 frustrieren Spieler – Community gibt Tipps, wie der Kampf erträglicher wird

Welche Belohnung gibt es? Bislang gibt es für eure Mühen und den Erfolg der Operation 50 Medaillen, die ihr in den Battle Passes ausgeben könnt. Wichtig ist dabei zudem, wie sich der Konflikt und die Operation entwickelt. Ein voriger Generalbefehl versorgte die Spieler nach erfolgreichem Abschluss mit den beliebten Mechs. Es könnte also sein, dass Über-Erde nach dem Erfolg, weitere Infos der Roboter herausfinden werden, die sie dann zu neuer Ausrüstung oder Waffen führen könnten.

Wer sind die Gegner? In der neuen Operation müssen Helldiver gegen die nervigen Roboter, die Automatons kämpfen . Es bahnt sich eine Großoffensive gegen Über-Erde an und damit die Streitkräfte der Demokratie nicht überrascht werden, müssen Spieler nun den Planeten Troost einnehmen und Informationen beschaffen.

