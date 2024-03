Ein Typ von Gegnern nervt die Community von Helldivers 2 so richtig: „Schwer, etwas zu treffen, das man nicht sehen kann“

In Helldivers 2 könnt ihr endlich Mechs verwenden – Doch taugen die überhaupt was?

Die Kritik am Thread-Ersteller wurde allerdings ziemlich schnell beleidigend, was wohl letzten Endes dazu geführt hat, dass er seinen Account bei Reddit gelöscht hat. Wir stellen uns gegen Hass im Netz, unser Statement dagegen könnt ihr hier finden.

Was sagen die anderen Spieler? Einige finden jedoch, die meisten Spieler hätten nicht verstanden, wie man gegen die Roboter spielt. Dabei muss man im Gegensatz zu den Käfern wirklich in Deckung gehen und versuchen, sich nicht treffen zu lassen.

Hexdoctor schreibt: „[…] Du kannst das mit Rauchgranaten beobachten. Greife einen Raketen-Verwüster an und benutze dann Rauch, um sie zu blenden. Sie werden ihren Laser zufällig in Deine allgemeine Richtung feuern und werden ~95 % ihrer Schüsse verfehlen, aber die Raketen werden perfekt gezielt sein.“

