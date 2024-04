Spieler kickt Random in Helldivers 2 kurz vorm Ende der Mission, fühlt sich schlecht – Community sagt: Alles richtig gemacht

In Helldivers 2 gibt es verschiedene Wege, wie ihr euch bei anderen Helldivern so richtig unbeliebt machen könnt und das Killen eurer Mitspieler gehört definitiv dazu. Wie sich mittlerweile herausstellte, waren die Teamkills und die darauffolgenden gar keine Absicht.

Was sagen andere Spieler zu dem Kick? Viele Nutzer schreiben in ihren Kommentaren auf Reddit , pkthunder habe korrekt gehandelt und verstehen, dass er ihn aus der Mission geschmissen hat.

Was sagt pkthunder zu dem Kick? In weiteren Verlauf seines Posts erklärt pkthunder, er fühle sich furchtbar, weil er ihn 30 Sekunden vor Landung des Extraktionsschiffes gekickt habe. Doch er war sich einfach nicht sicher, ob die Person anschließend weiter trollen würde. Er selbst wollte einfach die Proben sichern.

Helldivers 2: Passt auf, denn so macht ihr euch bei Über-Erde so richtig unbeliebt

Wieso hat der Spieler seinen Random gekickt? Der Spieler “pkthunder136” hat in einem Post auf Reddit erzählt, dass er kürzlich am Ende einer Käfer-Mission einen Random (zufälligen Mitspieler) gekickt habe, obwohl er jemand sei, der extrem selten einen anderen Spieler kickt.

Das Kicken von Spielern kurz vor dem Ende einer Mission ist ein heikles Thema in der Community von Helldivers 2 . Es gibt allerdings auch Situationen, in denen viele Spieler das verstehen können.

