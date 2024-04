Spieler erzählen, wie gut ihnen Helldivers 2 tut: „War super für meine mentale Gesundheit“

Helldivers 2 ist jetzt seit über 2 Monaten auf dem Markt und fasziniert weiterhin tausende Gamer. Einige Spieler, die normalerweise nur PvP spielen, realisierten durch den Koop-Shooter jetzt, dass ihnen ihr Gaming-Alltag nicht gut tat. Helldivers 2 habe sich im Gegensatz dazu positiv auf ihre mentale Gesundheit ausgewirkt.

Was berichten die Spieler? Auf Reddit gibt es gerade einen Beitrag, der mit über 10.100 Upvotes und 1.000 Kommentare auf viel Zustimmung stößt. In dem Post geht es um den Spieler „Chiquemund_Freud“, der berichtet, er habe Battle-Royale-Shootern für Helldivers 2 den Rücken gekehrt.

Die Entscheidung, Helldivers statt Battle Royale zu spielen, habe sich dann positiv auf seine mentale Gesundheit ausgewirkt: „Dass ich Battle Royales für Helldivers aufgegeben habe, war super für meine mentale Gesundheit. […] Das Spielen dieses Spiels mit seiner unglaublichen Community hat den Stellenwert des Gamings in meinem Leben zum Besseren verändert.“

Vor Helldivers 2 sei es für ihn undenkbar gewesen, einfach etwas Spaß beim Gaming zu haben. Jetzt habe er in zwei Monaten mehr gelacht als in vier Jahren mit Battle Royales und das sei auch seiner Partnerin aufgefallen.

Das hat sogar meine Freundin bemerkt. Gestern sagte sie aus heiterem Himmel: ‘Ich bin froh, dass du Helldivers gefunden hast. Ich mag es wirklich, wenn ich höre, dass du Spaß hast, anstatt die ganze Nacht zu schimpfen und zu meckern und dann völlig aufgewühlt nach unten zu kommen.’ Vor ein paar Monaten war es noch undenkbar, einfach ein Bier zu öffnen und Spaß zu haben. Ich war immer wütend, weil ich nicht gut war und von einem Teenager fertig gemacht wurde. Jetzt nicht mehr. Ich habe neue Freunde gefunden, mehr gelacht als in 4 Jahren BR [Battle Royale]. Reddit-Nutzer Chiquemund_Freud via Reddit

Auch andere Spieler sagen, Helldivers 2 habe ihnen geholfen

Community teilt ähnliche Erfahrungen: In den Kommentaren des Beitrags gibt es zahlreiche Spieler, die von einer ähnlichen Erfahrung berichten.

Manche von ihnen spielten Shooter wie Warzone, Apex Legends oder Fortnite und erkannten erst durch Helldivers, dass diese PvP-Spiele ihnen täglich den Spaß am Spielen nahmen und sie wütend machten. Doch nicht nur Shooter, sondern auch andere kompetitive Titel wie LoL und Dota werden erwähnt.

thepipesarecall: „Helldivers hat mir geholfen, mit Warzone aufzuhören, das ich seit März 2020 gespielt habe. Erst nachdem ich aufgehört hatte zu spielen, wurde mir klar, wie sehr sich das Spiel auf meine geistige Gesundheit auswirkte.“

Odd-Consequence9464: „Ich habe aufgehört, PvP-Spiele zu spielen (aka Dota, League, Overwatch, Apex) und habe nur noch mit Freunden gechillt und Koop-Spiele gespielt. 40 $ für Helldivers war die beste Anschaffung, die ich in den letzten 2 Jahren gemacht habe.“

DevilApeEnji: „Ich habe über 2.000 Stunden in Tarky [Anm. d. Red.: Escape from Tarkov]. Die meisten, wenn nicht sogar alle, waren stressig […]. Seit Helldivers habe ich nicht einmal mehr das Tarky-Reddit angeschaut, geschweige denn das Spiel hochgefahren.“

Ein 36-jähriger Familienvater fügt zudem an, dass neben Helldivers 2 auch andere Spiele wie Path of Exile einen ähnlichen Effekt haben können. Das Problem für ihn seien kompetitive, teambasierte Spiele gewesen.

Was macht Helldivers 2 so besonders? Helldivers 2 hat kein PvP und das soll auch so bleiben. Johan Pilestedt, der Chef des Entwicklerstudios hinter Helldivers 2 sagte, dass sie die damit verbundene Toxizität nicht in ihrem Spiel wollen.

Da PvP gänzlich fehlt, gibt es keinen Frust über eine Niederlage und keine Wut über andere Spieler. Alle kämpfen gemeinsam für den Erfolg der Über-Erde und die Vernichtung von Robotern und Käfern. Spieler können das Erlebnis in Helldivers hauptsächlich durch absichtliches Griefen mit Teamkills und einem Kick negativ beeinflussen.

Generell können Spieler sich bei Helldivers 2 einfach zurücklehnen, den für sie passenden Schwierigkeitsgrad auswählen und mit ihren Freunden Spaß haben.

Auch MeinMMO-Redakteur Dariusz hat Spaß an Helldivers 2, obwohl er meistens PvP-Shooter wie Rainbow Six: Siege und Valorant zockt. Auf MeinMMO nennt er 5 Gründe, die Helldivers 2 so gut machen.