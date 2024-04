Helldivers 2: Spieler spielt zum ersten Mal mit einer hohen Schwierigkeit, wundert sich über den Skill der Randoms

Neben den richtigen Waffen spielen hier vor allem die Taktikausrüstungen eine entscheidende Rolle. In unserer Tier-List seht ihr, welche Stratagems am besten sind: Helldivers 2: Tier List zu den besten Ausrüstungen – Alle Stratagems in der Übersicht

Was macht Stufe 7 besonders? In den Kommentaren auf Reddit sagen viele Spieler, dass vor allem Stufe 7 ideal sei, weil sie im Vergleich zu 8 und 9 vergleichsweise einfach zu bewältigen ist und kaum weniger Belohnungen biete.

Der Post von „Diabolical_Jazz“ sammelte in 3 Tagen 12,747 Upvotes und 1,901 Kommentare. Einige Spieler konnten seine Erfahrungen bestätigen. PurpleIodine4321 schreibt: „Es ist interessant. Manchmal ist Level 5 viel schwieriger als 7, aber das liegt immer an der Teamarbeit oder dem Mangel daran.“

Helldivers 2: Passt auf, denn so macht ihr euch bei Über-Erde so richtig unbeliebt

Wieso war der Spieler verwundert? Der Spieler „Diabolical_Jazz“ berichtet in einem Post auf Reddit , er habe zum ersten Mal auf Stufe 7, also einem höheren Schwierigkeitsgrad gespielt. Normalerweise sei er mit seinen Koop-Freunden auf niedrigeren Stufen unterwegs.

In Helldivers 2 gibt es insgesamt 9 verschiedene Schwierigkeitsgrade, auf denen ihr euch in den galaktischen Krieg gegen Roboter oder Käfer stürzen könnt. Teilweise kommen auf diesen Schwierigkeitsgraden neue Gegner oder Missionen hinzu, die euer Können auf die Probe stellen. Ein Spieler war jetzt erstaunt, wie professionell die Helldiver auf höheren Schwierigkeitsgraden agieren.

