Helldivers 2: Verwüster töten – So eliminiert ihr die Gegner

In Helldivers 2 gibt es erneut einen täglichen Befehl, den ihr für Medaillen abschließen könnt. Diesmal müsst ihr gegen die Roboter in die Schlacht ziehen und Verwüster eliminieren. Wir zeigen euch die einfachsten Methoden

Verwüster oder Devastators sind stark gepanzerte Roboter, die entweder mit normalen Waffen, einem Raketenwerfer oder Schild und einer Knarre ausgerüstet sind. Sie sind tödliche Feinde und können in hoher Stückzahl eurem Trupp stark zusetzten.

Helldivers 2 bietet täglich neue Befehle, in denen ihr Medaillen verdienen könnt. Sollten Verwüster als Ziel eures Auftrags deklariert worden sein, müsst ihr wissen, wie ihr sie effektiv erledigt. Wir zeigen euch Tipps, die ihr im Kampf gegen die Devastators kennen solltet.

Helldivers 2: Für die Demokratie! Weitere Videos Mehr Videos für dich

Verwüster in Helldivers 2 effektiv töten

So findet ihr die Verwüster: Die Verwüster lassen sich nur in den roten Sektoren der Roboter finden, in denen Spieler derzeit massig XP verdienen können. Sie werden entweder von Flugschiffen der Fraktion abgesetzt oder in Fabriken der einzelnen Außenposten der Roboter hergestellt. Beachtet, dass die Verwüster zu den schwer gepanzerten Feinden zählen und erst ab der Schwierigkeitsstufe „Mittel“ spawnen können.

So tötet ihr die Verwüster: Um die Devastators zu erledigen, könnt ihr auf zwei Möglichkeiten zurückgreifen:

Ihr schießt ihnen ins Gesicht und zerstört so ihren Kopf Das erledigt sie sofort

Ihr sprengt ihnen die Gliedmaßen mit Granaten oder Raketenwerfern weg Zielt vorwiegend auf die Beine, so fallen sie um und sterben



Da die Verwüster schwer gepanzert sind, solltet ihr am besten Waffen mit der Waffeneigenschaft „Panzerdurchdringung“ ausrüsten.

So sehen die Verwüster aus

Die Schrotflinte „SG-225-Breaker“ sowie die Taktikausrüstung „Railgun“ eignen sich hervorragend, um die Panzerung zu durchdringen und die Roboter zu durchsieben.

Doch auch das Präzisionsgewehr „R-63-Diligence“ oder die Taktikausrüstungen: Anti-Materie-Gewehr, Einmal-Panzerabwehr, Rückstossfreies Gewehr oder Automatische Kanone können mit euren Gegnern fertig werden.

Was kann ich tun, wenn ich alleine spiele und nicht alles freigeschaltet hab? Auch ohne die beste Ausrüstung lassen sich die Verwüster erledigen. Nutz dafür Granaten, euren Orbitalschlag und eure Liberator im First-Person-Modus. So könnt ihr besser auf die Köpfe zielen und seid so sicher, dass die Roboter umfallen, bevor sie euch erreichen.

Solltet ihr also den Befehl schnell erledigen wollen und möchtet nicht von Gegner überrannt werden, raten wir euch zur 3. Schwierigkeit. Diese kann entspannt auch solo angegangen werden, sollten die Server und das Matchmaking immer noch nicht funktionieren, wie von den Entwicklern vorgesehen.