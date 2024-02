Helldivers 2: Befehle – Was ist am 21.02. eure tägliche Aufgabe und wie absolviert ihr sie am besten?

Die Railgun und der Schildgenerator-Rucksack sind (besonders für Solo-Spieler) nahezu ein Must-have. Anschließend habt ihr noch zwei Plätze für Taktikausrüstung frei. Diese solltet ihr je nach Mission und Schwierigkeitsgrad wählen, da es sich unterscheiden kann, was ihr gerade am meisten braucht.

In Helldivers 2 könnt ihr aus verschiedenen Waffen und Taktikausrüstungen euer eigenes Loadout zusammenstellen. Dabei habt ihr die Möglichkeit, strategisch zu entscheiden und mit euren Mitspielern abzusprechen, was ihr noch braucht.

Helldivers 2 hat eine beachtliche Auswahl an Waffen und Ausrüstungsgegenständen. Doch was ist das beste Loadout, mit dem ihr auch solo bestehen könnt?

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to