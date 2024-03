Helldivers 2: Panzer zerstören – So vernichtet ihr die riesigen Fahrzeuge

Ihr seid auf einem Roboter verseuchten Planeten gelandet und plötzlich steht ihr in Helldivers 2 vor einem Panzer und wisst nicht, wie ihr ihn zerstören könnt? Wir zeigen euch Möglichkeiten, wie ihr diese Maschinerie in den Erdboden stampft.

Panzer sind langsame, aber sehr tödliche Maschinen, die ihr auf eurer Reise in Helldivers 2 antreffen könnt. Sie werden meist von Landungsschiffen abgesetzt und bewegen sich langsam, aber zielsicher auf euch zu. Eine Unachtsamkeit und ihr werdet von ihrer Kanone in Stücke gerissen. Leicht zu besiegen sind sie nicht, doch wir kennen ihre Schwachstelle.

Wir zeigen euch jetzt, wie ihr einen Panzer einfach zerstören könnt, ohne überfahren oder weggesprengt zu werden.

Panzer in Helldivers 2 zerstören – So findet ihr sie

So findet ihr die Panzer: Die Panzer in Helldivers 2 lassen sich nur in den roten Sektoren der Roboter finden. Nutzt dazu die Weltkarte und wählt eine Operation auf einem von Roboter verseuchten Planeten aus.

Seid ihr gelandet, müsst ihr nur noch für Aufsehen sorgen. Panzer gelten als „schwer gepanzerte Feinde“, ihr müsst also mindestens die Schwierigkeitsstufe „Mittel“ aktiviert haben, um sie auf Missionen antreffen zu können.

So sehen die Panzer in Helldivers 2 aus:

Schwer gepanzerte Fahrzeuge

So terstört ihr die Panzer: Habt ihr für Aufsehen gesorgt, werden Landungsschiffe den einen oder anderen Panzer abliefern. Jetzt gilt es, diesen zu vernichten. Nutzt dazu eure Automatische Kanone oder das Rückstoßfreie Gewehr, um die rot leuchtende Lüftung des Panzers, welche sich am Hinterteil der Maschine befindet, unter Beschuss zu nehmen. Einige Treffer darauf und der Panzer geht in die Luft.

Folgendes solltet ihr beachten: Panzer lassen sich mit eurem Hellpod noch viel leichter besiegen. Nutzt dazu euer Fahrzeug und landet auf einem der Panzer. Dieser fliegt dann sofort in die Luft und ihr landet mit einem coolen Stunt auf dessen Überreste.

Das waren die wichtigsten Infos zu den Panzern. Welche Roboter findet ihr am nervigsten? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

