Helldivers 2: Spähschreiter töten – So findet ihr die Einheit der Roboter

Das waren die wichtigsten Infos zu den Spähschreiter. Welche Roboter findet ihr am nervigsten? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

In Helldivers 2 könnt ihr endlich Mechs verwenden – Doch taugen die überhaupt was?

So sehen die Spähschreiter in Helldivers 2 aus:

So findet ihr einen Spähschreiter: Die Spähschreiter in Helldivers 2 lassen sich nur in den roten Sektoren der Roboter finden. Nutzt dazu die Weltkarte und wählt eine Operation auf einem von Roboter verseuchten Planeten aus.

Die Spähschreiter sind nervige Einheiten der Roboter, die in Gruppen auftauchen und euch in „Star Wars“-Manier unter Beschuss nehmen können. Während einzelne Spähschreiter keine Gefahren darstellen, sind große Gruppen von ihnen nervige Plagen, die ihr ausschalten müsst.

