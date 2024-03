Helldivers 2: Spieler landet ungewollt auf Über-Erde und bestätigt damit eine düstere Theorie

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie hat der Spieler es nach Über-Erde geschafft? Der Nutzer Drakenhorn teilte auf Reddit quasi eine virtuelle Post-Karte von Über-Erde mit Grüßen an seine Mit-Helldiver. Der Nutzer spielte laut eigenen Angaben das Tutorial erneut und buggte aus dem Gebiet. Nach einem Neu-Start des Spiels befand er sich in seinem Raumschiff im All von Über-Erde.

In Helldivers 2 können Spieler eigentlich nur zu Planeten reisen, die gerade umkämpft sind. Ein Spieler schaffte es doch irgendwie nach Über-Erde und was er dort fand, könnte euch erschrecken.

