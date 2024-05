LoL: „Habe es nicht mehr genossen” – Profi-Spieler Perkz wird auf die Bank gesetzt, wirft jetzt hin

League of Legends Profi-Spieler Perkz macht eine Auszeit, da ihm der Weg zu den großen Turnieren keinen Spaß mehr macht. Seine Zukunft im eSports ist ungewiss, aber er scheint nicht komplett von der Bildfläche zu verschwinden.

Warum wirft der Profi hin? Der LoL-Profi Luka Perkz Perković war bereits in jüngster Vergangenheit nicht zu sehen, da er vom Hauptkader auf die Bank gewechselt ist. Grund hierfür waren vor allem seine Schwächen im Winter Split 2023.

Nach seiner Abwesenheit kündigt der Profi nun in einem Post auf X seine Pause an, seine Rückkehr bleibt ungewiss.

In seinem Statement schreibt er, dass sein Fokus nur noch darauf lag, die MSI oder die Worlds zu erreichen, doch dieser Weg habe ihm keinen Spaß mehr gemacht. Nun möchte er einige Monate pausieren. Ob er danach zurückkehren wird oder gar aufhört, wisse er jedoch selbst noch nicht.

Seit 10 Jahren im Geschäft

Wer ist der LoL-Profi Perkz eigentlich? Der Mid-Laner Perkz zählt vermutlich zu den größten LoL-Profis Europas. Seine Profikarriere begann bereits im Jahr 2014 bei GSI Gaming.

Im Laufe seiner Karriere konnte er bereits 10 individuelle Preise gewinnen, zuletzt im Jahr 2021 als „NA 1st All Pro Team“. Auch innerhalb seiner Teams konnte er viele Titel gewinnen. Des Weiteren ist er einer von vier Spielern, die sowohl Titel in der EU als auch in NA gewonnen haben.

Seinen größten Titel konnte er während seiner Zeit bei G2 gewinnen, als das Team das MSI im Jahr 2019 für sich entschied. Zudem war er der vierte Spieler, der es schaffte, im LEC 1.500 Kills zu erreichen, nach weiteren eSport-Größen wie Rekkles, Jankos und Caps (via lol.fandom).

Kann man Perkz in Zukunft noch verfolgen? Ganz von der Bildfläche scheint der Profi jedoch nicht zu verschwinden. In einem weiteren Post auf X gibt er an, dass er vorhat, League of Legends und Valorant auf seinem Twitch-Kanal zu streamen.

Er erwähnt dabei, dass ihm besonders gefällt, bei Valorant etwas komplett Neues zu lernen. Wie oft er streamen wird, verrät der Profi jedoch nicht.

Warum Perkz im letzten Split nicht mehr im Hauptkader seines Teams zu finden war, könnt ihr hier nachlesen:

