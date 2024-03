Der Profi Luka „Perkz“ Perković gilt als erfolgreichster europäischer Spieler in League of Legends. Er hat eine beeindruckende Karriere hinter sich. Von 2015 bis 2020 war er das Gesicht von G2 Esports und dominierte die LEC. Nach Cloud9 und Team Vitality wechselte er 2023 zu Team Heretics. Doch nach einem schlechten Start von Team Heretics ist er nun aus dem Main-Kader rausgeflogen.

Was macht Perkz so erfolgreich?

Perkz war quasi das Gesicht von G2 Esports und prägte die goldene Ära des Teams in der LEC

Der Kroate gewann beeindruckende 8-mal die LEC während seiner Zeit bei G2 und wurde 4-mal ins All-Pro-Team gewählt

Perkz galt als Kopf des Teams, der nicht nur durch sein spielerisches Können, sondern auch durch sein Shotcalling und sein Engagement für den Erfolg des Teams herausragte

Er wollte den Weltmeistertitel für sich holen und war so ehrgeizig, dass er bereit war, seine Position im Spiel zu ändern. Perkz wechselte von der Midlane auf die Botlane, um Platz für den talentierten Spieler Caps zu schaffen

2019 war er knapp dran die Worlds zu gewinnen, scheiterte aber

Zusammen mit Jankos und Wunder wechselte das ehemalige G2-Trio im Jahr 2023 zu dem spanischen Team Heretics

Team Heretics tauscht nach schlechter Performance zwei Spitzen-Spieler aus

Was war der Plan? Mit dem erfahrenen G2-Trio Wunder, Jankos und Perkz hoffte sich Team Heretics mehr Erfolg. Doch das neue Jahr 2024 begann in der LEC nicht wie erhofft. Das Team beendete die Winter-Season mit einer Bilanz von 4:5 und wurde aus den Playoffs ausgeschlossen.

Wie geht es weiter? Nach dem enttäuschenden Winter-Split-Season stehen sie vor bedeutenden Veränderungen in ihrem Kader für den LEC Spring -Split, der am 9. März beginnt.

Mitbegründer von Team Heretics Arnau Vidal und der LoL-General-Manager Alvar Araneae bestätigte in einem Video auf X, dass Luka „Perkz“ Perković aus dem LEC-Main-Roster rausgekickt wurde. Stattdessen wird nun der aufstrebende Rookie Zwyroo aus dem Academy-Team die Midlane für ihn übernehmen.

Zuvor hatte das Team bereits in Berlin mit Perkz im Roster für den kommenden Spring Split trainiert und auch die Scrims gespielt. Artur Zwyroo Trojan spielt schon länger in der Academy-Liga und wird jetzt zum ersten Mal im Main-Kader für Team Heretics in der LEC spielen. Auch der Supporter Norman Kaiser Kaiser wird ersetzt durch Adrian Trymbi Trybus, dem ehemaligen Supporter von Fnatic.

Warum wurde so entschieden? Eines der Probleme sei der Mangel an Führung und Kommunikation , insbesondere nach dem Early Game. Sie erhoffen sich mit dem neuen Supporter Trymbi eine Verbesserung in diesen Aspekten. Das Ziel sei es, sicherzustellen, dass der Frühlingssplit für das Team erfolgreicher ausfallen werde.

Als sie die Scrims für den Spring-Split starteten, bemerkten sie jedoch, dass die Probleme weiterhin da waren und noch schlimmer wurden, weshalb sie noch Perkz austauschten durch Zwyroo. Obwohl sowohl Kaiser und Perkz laut ihnen talentierte Spieler seien und sie ihre Arbeit schätzen, glauben sie, dass die zwei neuen Spieler für eine bessere Dynamik und Synergie im Team sorgen werden.

Dazu wird gesagt:

[…] Nach der Analyse der Scrims und der Teamdynamik stellten wir fest, dass sich die Dynamik des Teams nicht verbessert hatte und das Team immer noch mit vielen der Probleme zu kämpfen hatte, die wir bereits während des ersten Splits identifiziert hatten. Daher waren wir der festen Überzeugung, dass Veränderungen notwendig waren. […] Arnau Vidal und Alvar Araneae auf X

Das gesamte Statement könnt ihr euch auf X anschauen:

Was steckt noch dahinter? Laut Sheep Esports gibt es noch einen weiteren Grund für den Austausch von Perkz. Die Entscheidung sei nach einem Streit zwischen Perkz und dem Manager von Team Heretics beschlossen worden.

Jankos meldet sich zu Wort, stimmt den Aussagen im Video nicht zu

Der Jungler Jankos von Team Heretics hat in seinem Twitch-Stream über das Statement gesprochen und folgendes gesagt:

Ich weiß nicht, wie viel ich dazu sagen kann, denn sie können mich aus dem Team werfen, wann immer sie wollen. Aber ich bin mit diesem Statement einfach nicht einverstanden. Ich meine, es tut mir leid, aber ich stimme einfach nicht zu. Und wenn ich deswegen gekickt werde, dann ist das in Ordnung. Jankos auf Twitch

Dabei bezieht sich Jankos auf den Teil im Statement, in dem gesagt wird, dass sich das Team nicht verbessert habe und immer noch mit denselben Problemen kämpfe.

Natürlich werden dieselben Probleme noch da sein, wenn man mit den Scrims startet, die dafür da sind, um die Probleme versuchen zu lösen. […] Ich glaube nicht, dass das Team sich nicht verbessert hat. Mit der Aussage stimme ich nicht zu. Ich denke, das Team hat sich in den letzten 2 Wochen oder seit dem wir Scrims gestartet haben, stark verbessert […]. Ich kann nicht in die Details gehen. Aber ich finde, das Team hat sich verbessert, auch mit Luka im Team. […] Wir arbeiteten dran, die Probleme zu lösen. Jankos auf Twitch

Wie genau schaut nun das Roster von Team Heretics für den Spring-Split 2024 aus?

Diese Spieler werden für Team Heretics im kommenden LEC-Split spielen:

Martin Wunder Nordahl Hansen als Toplaner

Nordahl Hansen als Toplaner Marcin Jankos Jankowski als Jungler

Jankowski als Jungler Artur Zwyroo Trojan als Midlaner

Trojan als Midlaner Adrian Trymbi Trybus als Supporter

Was haltet ihr davon? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

