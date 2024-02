LoL: Er verliert das wichtigste Match der Karriere, wird provoziert und rastet aus – Wird er bestraft?

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Wer ist Thorin? Thorin war früher mal ein respektabler Kommentator für LoL und CS:GO. In den letzten Jahren hat er sich aber in eine provokante Richtung entwickelt.

Das steckt dahinter: Das ist fies im bittersten Moment so angegangen zu werden, aber der deutsche LoL-Experte Tolkin geht davon aus, dass nuc für diese verbale Entgleisung eine Strafe der LEC erhalten wird, weil er sich als Profispieler an Verhaltensregeln halten muss, die für Thorin nicht gelten.

Der 21-jährige Illias „nuc“ Bizriken (21) hatte einen schwarzen Tag am Samstag, dem 17. Februar. Er stand mit seinem Team BDS bei League of Legends in einer KO-Runde gegen die Mad Lions und machte kein gutes Spiel. Aber danach wurde es noch schlimmer – denn die Niederlage hatte ein Nachspiel auf Twitter.

