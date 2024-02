LoL: Mit 19 galt er als riesiges Talent – Mit 22 ruiniert er sich die Karriere wohl endgültig

Der Franzose Adam „Adam“ Maanane galt 2021 als riesiges Talent in League of Legends, der aus Frankreich in die LEC, zu Fnatic kam. Als Toplaner wurde er Rookie des Jahres. Aber durch sein Benehmen ruiniert er sich Chance um Chance in LoL. Jetzt hat ihn sein aktuelles Team auf die Bank gesetzt. Seine Wut resultiere aus seinem Ehrgeiz, sagt er. “Du bist einfach toxisch”, sagen die Fans.

Wer ist das?

Adam machte sich 2020 einen Namen in LoL: Da spielte er für Karmine Corp in der französischen Liga LFL auf der Top-Lane.

Mit 19 holte ihn Fnatic in die LEC und er schlug auf der Top-Lane ein, wurde sogar zum Rookie des Jahres gewählt.

Aber in den letzten Jahren ging in seiner Karriere viel schief. Mittlerweile muss er sich schon als “Toxic Darius Main” verspotten lassen.

Adam verließ Fnatic im Streit mit deutschem Star Upset

Was war sein Problem mit Fnatic? Bei dem europäischen Top-Club kam Adam nicht damit klar, dass der deutsche Botlaner Upset die Worlds 2021 in Island wegen privaten Problemen verlassen musste. Ohne Upset schied Fnatic chancenlos aus.

Adam lästerte und stänkerte öffentlich gegen Upset. Der junge Franzose glaubte, Upset habe das Team nur verlassen, weil sich dessen Freundin „allein und schlecht“ fühlte.

Im Streit mit Upset verließ der Franzose letztlich Fnatic und wechselte zu Team BDS.

Was ging beim neuen Team schief? Doch auch bei Team BDS wurde er nicht glücklich. Nach einem enttäuschenden halben Jahr wurde er im Mai 2022 in das Academy-Team verbannt, weil ihn ein Nachwuchsspieler verdrängt hatte.

Im Dezember 2022 kam er zwar zurück ins Team, aber hat jetzt schon wieder Probleme.

Team setzt ihn auf die Bank, nachdem er den Cheftrainer anbrüllte

Das ist der aktuelle Skandal: Wie von Sheepesports berichtet wurde, hat Team BDS sich dazu entschieden, Adam auf die Bank zu setzen, nachdem er sich „toxisch“ gegenüber Spielern und Mitarbeitern verhalten habe.

Es heißt, er würde andere verspotten, beleidigen und „insgesamt respektlos behandeln.“ In Übungsmatches des Teams würde er „tilten“ und aus Wut einfach aufhören. Dieses Verhalten sei seit Anfang 2023 zu beobachten.

In den letzten Wochen sei das Verhalten immer schlimmer geworden. Ausschlaggebend für die Entscheidung, ihn nun aus dem Team zu nehmen, sei eine hitzige Diskussion mit Team-Coach Strike gewesen. Adam habe ihn angeschrien, heißt es.

Erneut wird Adam jetzt durch einen Academy-Spieler ersetzt.

Adam sagt: Er ist wütend, weil er so ehrgeizig ist

Was sagt Adam? In einem Twitter-Post von heute, dem 18. Februar, äußert sich Adam zu den Aussagen:

Er gesteht zwar ein, dass die Diskussion mit Strike ausgeufert sei und er deshalb auf die Bank gesetzt wurde. Aber er akzeptiere das und möchte betonen, wie sehr er Strike schätze.

Er habe ein Problem mit seiner Wut, aber arbeite auch daran. Die Wut resultiere aus seinem Ehrgeiz, doch wolle er jeden Tag ein “besserer Mensch” werden. Er sei nicht das Monster, als das er im Artikel beschrieben werde.

Adams Streit mit Upset und das Ende des damaligen Fnatic nehme Adam heute noch viele übel.

Irgendwie klingt das jetzt nicht so, als wäre irgendwas in dem Bericht von Sheepesports falsch, sondern als liefere Adam nur eine Erklärung für dieses Verhalten nach, das man sich aber als E-Sport-Profi einfach nicht erlauben darf. Ehrgeiz hin oder her.

In den Kommentaren auf Twitter heißt es denn auch ganz deutlich: Du bist toxisch, das hast du so oft bewiesen. Dennoch hofft man, dass Adam seine Probleme in den Griff kriegt und sein großes Talent nicht verschwendet.

