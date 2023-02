LoL: Das große Fnatic veröffentlicht ein intimes Video zur Albtraum-Season – Ein Horror-Film, der immer schlimmer wird

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Es gibt verschiedene Strategien, wie Spieler mit den Niederlagen umgehen. Das sieht man gut an den 2 Spielern, die am meisten im Video zu sehen sind:

Was macht das Video so besonders? Im Video kann man sehen, wie die Spieler mit dem hohen Druck umgehen und wie sich die Stimmung im Laufe der kurzen Saison verändert.

Nachdem die Saison endgültig vermasselt ist, fängt die Kamera die Enttäuschung und Verzweiflung bei den Spielern ein. Leute weinen, schauen stumm in die Kamera. Wenn das Publikum zu sehen ist, sieht man Enttäuschung und Entsetzen in den Minen der Fans. Der Manager versucht, die Lage zu beschwichtigen: Das sei ein neues Format, es seien ja nur 3 Wochen, wenn man jetzt umstelle, könne man das Jahr noch richten.

Am Ende kommen Durchhalteparolen: „Wir können nur noch gewinnen – alles, was wir verloren haben, ist schon verloren“.

Bei League of Legends ist Fnatic eines der beliebtesten und erfolgreichsten Teams in Europa. Aber beim Winter-Split 2023 ging alles schief. Das LoL-Team veröffentlichte jetzt ein intimes Video zum Saison-Verlauf, das hoffnungsvoll startet, aber immer weiter in die Verzweiflung abgleitet.

