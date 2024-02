LoL-Spieler fürchten sich vor Änderung eines bekannten Items – „Niemand ist bereit“

Der PBE, also der Testserver in League of Legends hat oft Änderungen, bei denen viele Teile der Community einfach nur den Kopf schütteln. Oft ist das Endergebnis auf dem Live-Server dann weniger schlimm als befürchtet, doch eine aktuelle Änderung an einem Item lässt viele Spieler fürchten.

Um welches Item geht es? Runaan’s Hurricane ist ein bekanntes Fernkampf-Item, was in einigen ADC-Builds, beispielsweise von Kog´Maw oder Jinx benutzt wird. Das Item sorgt dafür, dass bei Auto-Attacks Bolzen abgeschossen werden, die bis zu 2 nahe Feinde treffen. Diese Bolzen verursachen Schaden, können kritische Treffer auslösen und das wichtigste, sie lösen On-Hit-Effekte aus.

Auf dem Testserver von LoL, also dem PBE, ist eine große Änderung an Runaans enthalten. Nahkampf-Champions können den Effekt dort auch auslösen. Der Wave-Clear durch die zusätzlichen Bolzen ist dabei egal, da man das auch mit den diversen Hydra-Items erreichen kann. Der Punkt der On-Hit-Effekte macht den Spielern Sorgen, denn dadurch entstehen Champion-Interaktionen, die sehr mächtig werden könnten.

Viele Champions würden vom neuen Runaans profitieren

Vor dieser Änderung gab es schonmal Probleme mit Runaan’s Hurricane . Das Item hat durch die Bolzen Caitlyns Headshot-Passive getriggert und auch Zeri war mit Runaans und Tiamat ein großes Problem. Beide Male wurden die Champions daraufhin angepasst. Vor kurzer Zeit war Caitlyn sogar mit einem Bruiser-Item spielbar.

Die Möglichkeit, dass Runaans bei Nahkämpfern funktioniert, würde aber für wahrscheinlich noch mächtigere Builds sorgen. Der bekannte YouTuber Vandiril hat ein Video gepostet, wo er mit Master Yi eine unbesiegbare Kraft ist, da er durch Runaans seine Q enorm schnell resettet:

Was ist noch möglich? In einem reddit-Post werden noch andere mächtige Interaktionen erwähnt. Ein ganz großer Kandidat ist für viele Braum. Seine passive Fähigkeit sorgt dafür, dass er mit 3 Autoattacks Leute stunnen kann. Mit Runaan’s könnte er somit leicht, mehrere Leute gleichzeitig stunnen. Der User Skylam sagt dazu nur: Niemand ist bereit für den 5-Mann-Braum-Passive-Stun.

Auch Champions wie Shyvana, Darius oder Ekko werden von der Community unter dem Post als mögliche Kandidaten für eine starke Interaktion erwähnt. Aber nur weil eine Interaktion mit Runaans funktioniert, heißt es nicht, dass Runaans in die verschiedenen Builds der Champions hereinpasst.

Ob die Änderung so wie auf dem PBE Live kommt, ist noch unbekannt. Wie Riot Phroxzon auf x.com postete, wird die Änderung noch nicht mit dem nächsten Patch kommen. Spannend ist es trotzdem, ob eine solche Änderung einen großen Effekt auf die Meta hätte. Viele Interaktionen werden auch erst im Laufe der Zeit entdeckt.

Glaubt ihr, die Angst vieler Spieler ist berechtigt? Oder wird es nicht so schlimm sein, wie viele glauben? Falls ihr Ideen für gute Interaktionen mit Runaans habt, schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Quickplay hat in League of Legends den Blind-Pick-Modus abgelöst, doch viele Spieler sind keine Fans davon: LoL: Spieler sehen keinen Sinn hinter Quickplay, kritisieren den Modus scharf: „Sorgt für die schlechtesten Spiele“