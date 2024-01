LoL-Spieler entdeckt ungewöhnliche Item-Kombination für einen ADC – „Die Technik ist beängstigend“

In Season 14 in League of Legends ist Caitlyn eigentlich ein recht unaufgeregter Champion. Sie ist nicht wirklich schlecht, aber Erfolge verzeichnet der ADC aktuell nicht. Ein bekannter Spieler hat aber eine neue Item-Kombination mit ihrer Passiven gefunden, die sehr stark klingt.

Um welches Item geht es?

Auf X.com postete xFSN Saber sein neues Caitlyn-Build, mit dem er laut eigener Aussage zu Grandmaster aufgestiegen ist. Er selbst ist einer der besten Caitlyn-Mains in LoL. Doch nun spielt er ein auf den ersten Blick ungewöhnliches Build. Fokus auf dem Build ist das Bruiser-Item Titanic Hydra . Sein Build sieht in der Reihenfolge dann wie folgt aus:

Storm Razer

Titanic Hydra

Infinity Edge

Lord Dominik’s Regards

Mehr AD, beispielsweise Bloodthirster oder Collector

Titanic Hydra wirkt mit seinen Lebenswerten erstmal recht ungewöhnlich. Hierbei geht es aber hauptsächlich um die aktive Fähigkeit des Items, denn wenn man es richtig anstellt, kann man Caitlyns Headshot-Mechanik doppelt auslösen. Dafür muss man nur während der Headshot fliegt, Titanic aktivieren.

Titanic Hydra verdoppelt Caitlyns passive Fähigkeit

Wenn Caitlyn Gegner mit Auto-Attacks trifft, sammelt sie Stacks, diese werden verdoppelt, wenn sie aus dem Busch heraus angreift. Hat sie 5 Stacks (4 im Busch) erreicht, dann ist ihr nächster Auto-Attack ein Headshot, der besonders viel Schaden verursacht.

Sollten Gegner von ihrer W- oder E-Fähigkeit getroffen werden, dann kann sie gegen diesen Gegner auch einen Headshot verursachen, der aber keine Stacks kostet.

Das Besondere an der aktiven Fähigkeit von Titanic Hydra ist, dass man damit Auto-Attacks canceln kann, somit die Animation abbricht und damit schneller einen 2. Auto-Attack herausbekommt. Bei den Headshots von Caitlyn scheint es aber so zu funktionieren, dass man, während der erste noch fliegt, einen zweiten Headshot triggern kann, wenn man die Hydra benutzt.

Die funktioniert aber nur mit der Titanic Hydra, nicht mit der Profane Hydra, was für ein Lethality-Build auf Caitlyn auf den ersten Blick nützlicher scheint, da nur die Titanic Hydra den Auto-Attack resettet.

Auch auf Reddit reagiert die Community auf das neue Build.

CSDragon: Die Technik ist beängstigend

Steve1789: Oh, sieh mal! Ein weiterer Fehler, den Vandiril bereits angesprochen hat, der es aber immer noch in die Live-Version schafft!

InZomnia365: Dies ist nicht nur ein Problem von Cait, sondern von Titanic insgesamt. Jeder Fernkampf-Champ kann dies missbrauchen.

Viele User halten das Build auch für schlecht, da es in den Statistiken noch nicht prägnant auftaucht. Für xFSN Saber scheint Titanic auf Caitlyn aber erfolgreich zu funktionieren. Ob dieses Build in der Praxis auch für alle Spieler funktioniert, ist aber fraglich, da man doch ein gewisses Timing treffen muss.

Ob die Synergie der passiven Fähigkeit und der Titanic Hydra so gewollt ist, ist unklar, bisher hat sich Riot dazu noch nicht geäußert oder es entfernt. Einem anderen Champion ging es an den Kragen, als er in der neuen Season zu stark wurde: LoL: Ein Champion war 10 Jahre lang einfach nur lästig, jetzt nerft Riot ihn 4-Mal in Folge