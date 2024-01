LoL: Ein Champion war 10 Jahre lang einfach nur lästig, jetzt nerft Riot ihn 4-Mal in Folge

In League of Legends hat Teemo viermal in Folge Nerfs erhalten, was sich auch in seiner Winrate deutlich macht. Was dazu geführt hat, verraten wir euch.

Nach einem Jahrzehnt relativer Ruhe erfährt der für viele (neben Yuumi) als der nervigst empfundene Champion Teemo eine Abfolge von vier aufeinanderfolgenden Nerfs, die seine Fähigkeiten betreffen.

Was wurde mit Patch 14.2 an Teemo generft?

Der Schaden von seiner E wurde verringert und die Aufladungsdauer von seiner Ultimate (R) wurde erhöht

Seine E: Von 14/25/36/47/58 (+30 % Fähigkeitsstärke) magischen Trefferschaden zu 14/25/36/47/58 ( +25 % Fähigkeitsstärke )

+25 % Fähigkeitsstärke Seine Pilze haben jetzt eine längere Aufladungsdauer: Von 30/25/20 Sekunden auf 35/30/25 Sekunden

Anmerkung: Riot hat am 24. Januar einen kleinen Hotfix rausgebracht, der den Schaden seiner E wieder erhöht – On-Hit Damage : 14-66 (+30 % Fähigkeitsstärke) magischen Trefferschaden.

Bereits in den vorherigen Patches wurde er ebenfalls angepasst, darunter zum Beispiel die Skalierung mit Fähigkeitsstärke (AP) von seinen Pilzen (R), wegen des guten Zusammenspiel mit dem neuen AP-Item Bösartigkeit . Zudem wurde auch der Schaden von seinem Q ein wenig verringert.

Spieler wünschen sich Nerfs an Items anstelle von Teemo

Was macht Bösartigkeit mit Teemo so gut? Das neue AP-Item gibt 80 Fähigkeitsstärke, 600 Mana und 20 Fähigkeitstempo. Darüber hinaus erhält man 20 Fähigkeitstempo für die ultimative Fähigkeit. Das heißt, dass die Pilze von Teemo schneller wieder einsatzbereit sind. Zusätzlich gibt Bösartigkeit noch den Effekt Hassnebel .

Wenn man mit seiner Ultimate Schaden zufügt, brennt der Boden kurzzeitig unter dem Ziel, was magischen Schaden verursacht und die MR (Magieresistenz) des Ziels verringert. Das passiert also jedes Mal, wenn man durch einen Pilz von Teemo läuft, was massiven Schaden anrichten kann.

Laut op.gg glänzte Teemo vor dem neuesten Patch mit einer Winrate von 52,76 % weltweit. Nun nach den Nerfs ist die Winrate von Teemo auf ca. 48 % gesunken. Die Banrate von ihm liegt bei knapp 21 %.

Diese Reihe von Nerfs wirft Fragen in der LoL-Community auf. Einige Spieler diskutieren über die jüngsten Abschwächungen von Teemo im LoL-Reddit. Sie fragen sich, warum ein Champion wie Teemo, der über ein Jahrzehnt lang als in Ordnung galt, plötzlich einer Reihe von Nerfs ausgesetzt ist, die sein gesamtes Gameplay betreffen.

Wie reagiert die Community? Die Meinungen innerhalb der Community sind gespalten, doch ein Thema zieht sich wie ein roter Faden durch die Diskussionen: das Muster von Riot Games, Champions und Gegenstände anzupassen.

NeitherAlexNorAlice beschreibt es als ein Meme , das zur Realität geworden ist. Seiner Meinung nach folgt Riot einem einfachen Muster: Ein Champion wird durch einen Gegenstand stark, Riot nerft den Champion, nerft den Champion erneut und so weiter, bis der Champion unbrauchbar wird. Dann nerft Riot den Gegenstand, der den Champion stark gemacht hat – und das Spiel setzt sich fort.

Diese Meinung wird von anderen Spielern unterstützt, die das Problem auch in den Items sehen. Statt also die Wurzel des Problems anzugehen, würden Champions oft generft werden, während die übermäßig starken Items unangetastet bleiben. Insgesamt gebe es zu viel Burst-Damage in dieser Season.

Ein Spieler sagt, dass es sich so anfühle, als würde Riot Teemo strukturiert schwächen, mit der Hoffnung auf die Chance, dass er weniger gespielt werde.

Insgesamt zeichnet sich ein Gesamtbild ab: Die Spieler wünschen sich mehr Anpassungen an den Items als an Teemo. Einige Items wurden auch schon generft, darunter zum Beispiel das kritisierte AP-Item Sturmblitz und auch das starke AD-Item Blutgesang , was für Supporter gedacht ist. Der Hotfix von Teemo könnte sich wieder positiv auf ihn auswirken.

