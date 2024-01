LoL: Viele Spieler fordern einen Ranked-Modus für ihr Lieblings-Spiel ARAM – Jetzt äußert sich Riot dazu

League of Legends ist ein höchst kompetitives Spiel. Will man sich davon erholen, dann kann man ARAM spielen. Doch auch hier fordern einige Spiele einen Ranked-Modus. Riot hat sich dazu nun in einem AMA auf Reddit geäußert.

Was ist ARAM?

ARAM steht für “All Random All Mid” und ist ein permanenter Fun-Mode, der im Mai 2013 erschienen ist

Ihr bekommt einen zufälligen Champion zugeteilt und kämpft mit einem 5er-Team gegen ein anderes 5er-Team auf einer einzigen Lane

Neben der klassischen Map für Rankeds und normale Games ist ARAM der einzige permanente Modus mit einer anderen Map

ARAM hat keinen separaten Ranked-Modus, sondern nur den regulären

Zwar wurde mal versucht, die Map zu ändern, dies wurde von den Spielern jedoch negativ aufgenommen, sodass die Map bis auf Portale gleich blieb

Trotzdem fordern viele Spieler einen Ranked-Modus für ARAM. Der Modus selbst ist unglaublich beliebt, was auch erklärt, warum er als permanenter Modus weiterhin besteht. Riot äußerte sich jetzt zu der Idee für einen Ranked-Modus auf Reddit.

ARAM soll stressfrei und entspannt bleiben

In einem neuen AMA (Ask Me Anything) auf Reddit beantwortete Riot wieder einige Fragen der User. Ein User fragte explizit, ob Riot zum regulären ARAM alternativ einen Ranked-Modus hinzufügen könnte. Project Lead Eduardo Cortejoso (Riot_Cadmus) antwortete daraufhin: Ranked-ARAM widerspricht der Prämisse von ARAM.

Ihren eigenen Tests und Informationen nach haben Spieler erklärt, dass sie zu ARAM gehen, um keinen Stress wegen eines Wettbewerbs zu haben. Eine Ranked-Queue würde bedeuten, dass Riot selbst auch ihre Herangehensweise an den Modus ändern müsse, wodurch er automatisch kompetitiver werden würde. Eigenen Umfragen nach wurde Ranked-ARAM eher negativ aufgenommen.

Auf der anderen Seite wird aber positiv über ARAM-Clash gesprochen, in dem man als 5er-Team unregelmäßig an einem kleinen Turnier teilnehmen kann. Dieser Modus sei weniger grindy und würde laut Riot näher am ARAM-Kerngedanken liegen.

Die Kommentare zu dem Post zeigen auch die verschiedenen Lager bezüglich ARAM-Rankeds. Einige Spieler finden die Idee grundsätzlich gut, während andere beim klassischen ARAM bleiben wollen.

KingDWade: Es gibt viele, viele, viele Möglichkeiten, die mit ARAM-Ranked gemacht werden können. Ihr müsst nur eure Perspektive erweitern.

Hefty_Egg_5786: ARAM kann nicht ernsthaft gespielt werden. Es ist zu willkürlich und entbehrt jeglicher Wettbewerbsintegrität.

Londones: Ich habe vor 3 Jahren mit Ranked aufgehört und spiele ausschließlich ARAM, ich würde es hassen, wenn Ranked auch diesen Modus vergiften würde.

Die Spieler sind gespaltener Meinung bezüglich ARAM-Rankeds. Was haltet ihr von der Idee? Würdet ihr einen solchen Modus zusätzlich begrüßen oder ARAM lieber komplett ohne kompetitiven Modus lassen? Schreibt es uns in die Kommentare. Durch ein neues Bestrafungssystem aus 2023 wurden unfreiwillig auch ARAM-Spieler bestraft.