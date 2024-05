LoL: Naafiri sollte der perfekte Champion für Anfänger werden – Jetzt spielt sie kaum einer

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Die meisten Spieler stimmen dem Post zu. Man merkt aber auch, dass viele Leute Naafiri mögen. Vor allem ihr visuelles Design und ihre Mechanik mit dem Rudel sind vom Konzept her beliebt. Riot müsse nur an der Umsetzung arbeiten.

Naafiri: The Hound of a Hundred Bites -Gameplay Trailer zu League of Legends

Am 19.07.2023 erschien Naafiri und ist vom Konzept her nicht schlecht. Denn normalerweise erscheinen Champions wie Hwei, die unglaublich komplex sind. Doch nicht mal ein Jahr später sieht es nicht so gut für Naafiri aus. Der Champion gehört zu den unbeliebtesten Streitern für den aktuellen Patch.

Was war das Besondere an Naafiri?

